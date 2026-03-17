Myndighetens skräckrapport – larmar om svensk äldrevård

Artikeln i korthet Äldreomsorgens personal står inför stora utmaningar, där sjukskrivningstalen är dubbelt så höga som genomsnittet på arbetsmarknaden och många arbetar deltid på grund av brister i arbetsmiljön eller otillräckliga heltidsmöjligheter.

Socialstyrelsen har utkristalliserat ett behov av att rekrytera 50 000 nya medarbetare till 2030, och man har kunskap om hur arbetsmiljön kan förbättras, men det krävs politisk vilja och prioriteringar för att genomföra nödvändiga förändringar.

Trots problematiken i äldreomsorgen påpekar SKR att det finns ljuspunkter såsom ökande antal heltidsanställningar, höjda utbildningsnivåer samt förbättrad hälsa hos de äldre, och det pågår gemensamma satsningar med facket för att förbättra arbetsvillkoren. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

– Det är fruktansvärt hur man behandlar äldreomsorgen. Det är personalen som just nu får betala det högsta priset, säger Malin Ragnegård, ordförande i fackförbundet Kommunal.

I dag kom en ny rapport från Socialstyrelsen om läget i äldreomsorgen. Kommunerna kommer att behöva rekrytera 50 000 fler medarbetare till 2030. Det har Socialstyrelsen räknat ut i en ny rapport. Men undersköterska i äldreomsorgen låter inte som ett jättekul jobb om du läser rapporten.

Undersköterskor i äldreomsorgen har dubbelt så höga sjuktal som genomsnittet på arbetsmarknaden.

En enhetschef har ansvar för i snitt 52 anställda, vilket gör det svårt att stötta sin personal i vardagen.

Hälften jobbar deltid. 20 procent av dessa gör det för att de inte får en heltidstjänst eller för att de upplever att jobbet är för ansträngande.

28 procent har tidsbegränsade anställningar. Det är mer än dubbelt så stor andel som genomsnittet på arbetsmarknaden.

Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen menar att kunskap finns för att göra förbättringar.

”Arbetsbelastningen är hög och det märks. Arbetsmiljön måste bli bättre för att få ner sjukskrivningstalen. Det är ett ansvar för arbetsgivarna och det finns kunskap hur arbetsmiljön kan förbättras”, säger han i ett pressmeddelande.

Facket har larmat i decennium

Facket har under decennium larmat om arbetssituationen inom äldreomsorgen. Den senaste tiden har även Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan uppmärksammat de höga sjukskrivningstalen och arbetsmiljön.

– Nu börjar vi få stöd i vår argumentation och det som vi sett och sagt under väldigt lång tid. Det ger ett större tryck i frågan. Det enda som saknas nu är politisk vilja och prioritering från arbetsgivare och politiker att göra någonting åt det här på riktigt, säger Malin Ragnegård.

Många vill lämna för att jobbet är för tufft

Hon säger att Kommunal gjort undersökningar som visat att en majoritet av de som jobbar i äldreomsorgen överväger att lämna yrket för att det är för tufft. Om inget görs åt situationen tror Malin Ragnegård att det kommer få stora konsekvenser, även för de äldre.

– Det skulle vara en katastrof såklart. Börjar man inte ta det här på allvar så kommer vi inte kunna erbjuda en likvärdig omsorg för alla. Det tycker jag personligen vore ett fruktansvärt nederlag.

SKR: Det finns ljuspunkter

Sabina Joyau, är äldreomsorgssamordnare på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hon håller med om att det finns en hel del utmaningar i branschen.

Sabina Joyau är chef för äldreomsorgsfrågor inom SKR.

– Men jag vill ändå understryka att vi ser en positiv riktning på flera områden som tas upp i rapporten. Till exempel har heltidsarbetet ökat, utbildningsnivån bland både undersköterskor och vårdbiträden har ökat och det finns en positiv utveckling av äldres hälsa. Så det finns ljuspunkter.

”Måste satsa på de medarbetare som finns”

Hon säger att facket och arbetsgivarna jobbar tillsammans i flera projekt, bland annat kring fler heltider, stöd till chefer och friskfaktorer på jobbet, som arbetsglädje till exempel.

– Det är väldigt svårt att rekrytera så då måste vi satsa på de medarbetare som finns i verksamheten idag. Det handlar om möjlighet till heltid, tillsvidareanställningar och att ha en hållbar arbetsvardag där man har tillfällen att återhämta sig.