Lina larmade om arbetsmiljön på Lager 157 – fick sparken

Artikeln i korthet Lina, provanställd på Lager 157 i Malmö, upptäckte brister i arbetsmiljön och tog upp detta i sin roll som skyddsombud, vilket ledde till att hennes provanställning avslutades.

Fackförbundet Handels har stämt Lager 157 i Arbetsdomstolen, och menar att Lina blev uppsagd på grund av sin roll som skyddsombud. De kräver 700 000 kronor i skadestånd och att Lina ska få lön för tiden fram till rättegången.

Lina känner sig stöttad av andra anställda som haft liknande upplevelser och är fast besluten att få klarhet i vad cheferna på Lager 157 får göra, utan intresse för förlikning.

Lina var provanställd i Lager 157:s nyöppnade butik i Malmö. Eftersom hon hade erfarenhet från butik och tidigare varit skyddsombud tog hon på sig den rollen även här.

Hon märkte snabbt att det fanns stora brister i arbetsmiljön, något även andra anställda lyfte med henne i hennes roll som skyddsombud.

När hon tog upp det med arbetsgivaren blev det problem och det slutade med att hennes provanställning avslutades, något vi tidigare rapporterat om.

”Ingen normal arbetsmiljö”

– Jag fick så många meddelanden från folk som känt igen sig, både tidigare och nuvarande anställda. Så många som stämde in och bekräftade att det inte är en normal arbetsmiljö. Jag hoppas ju verkligen att det här ska leda till bättre arbetsklimat för dem som jobbar på Lager 157-butikerna. Det var därför jag gick ut och berättade, säger Lina.

Nu har alltså hennes fackförbund, Handels, stämt arbetsgivaren i Arbetsdomstolen. Enligt facket blev hon uppsagd på grund av hennes roll som skyddsombud, inte för att hon misskötte sitt jobb.

Kräver 700 000 i skadestånd

Som förtroendevald har man ett särskilt skydd mot uppsägning och därför kräver Handels att företaget ska betala sammanlagt 700 000 kronor i skadestånd. Dessutom kräver facket att Lina ska få lön för tiden från att hon blev uppsagd till dess att domstolen tagit upp målet.

– Det känns overkligt. Jag grät när jag fick veta att det ska gå till Arbetsdomstolen. Jag hade nästan gett upp, det känns som att jag har stångat mig blodig och jag har inte riktigt trott att de skulle ta mig på allvar. Det har varit så sjukt stressigt det här, säger Lina.

Och hon är stridslysten.

– Jag och andra, som jobbar kvar i Lager 157-butikerna vill veta var gränsen går för vad cheferna får göra. Jag är inte intresserad av förlikning.

Arbetet söker Lager 157 för en kommentar.