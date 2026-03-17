Joakim spetsades av självkörande truck – kämpade mot döden i timmar

En sensommarnatt i augusti kämpar Joakim Carlsson för sitt liv inne på öljätten Carlsbergs lager i utkanten av Falkenberg

En självkörande truck har sakta tryckt sin gaffel genom kläder, muskler och senor strax över vänster knäskål och håller honom fastklämd mot en ölpall.

– Jag tror det är svårt för en person som inte varit med om det att föreställa sig den smärtan. Jag är spänd som en fiolsträng och försöker bara härda ut, säger han.

46 klingor slets ut

Sågklingornas ljud blandas med skrik när kollegorna i panik försöker kapa balken. Arbetet tar två och en halv timme och 46 sågklingor hinner slitas ut under processen.

Joakim är närvarande hela tiden. Han är helt övertygad om att han kommer att förlora sitt ben.

Ville överleva för barnen

Det handlar om att överleva. Om att ännu en gång få uppleva sin sons födelsedag.

– Jag har två små barn hemma som jag tänker väldigt mycket på. Jag visste inte om jag skulle få se dem igen.

I Arbetets podd Från Golvet berättar lagerarbetaren Joakim Carlsson om den brutala olyckan – om räddningsinsatsen, och om vad han tänker göra med den kapade stålbalken som fortfarande står hemma i garaget.