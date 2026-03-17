Från den 1 april kan deltidare som jobbar extra timmar få bättre betalt, så kallad mertidsersättning.

Ersättningen är lika hög som övertidsersättningen för dem som jobbar heltid.

Ewa Björkman, ombudsman på Handels, är nöjd över att den nya ersättningen införs.

– Det är självklart positivt. I grunden handlar det ju om att deltidsanställda inte ska diskrimineras. De ska inte få sämre betalt för sina extra timmar, vilket även EU-domar slagit fast. Att vi kunde få in det i avtalet är bra.

Vad hoppas facket att det ska leda till?

– Vi hoppas att man ser över strukturen och kontrakten på arbetsplatserna så att man faktiskt anställer på de timmar man har behov av i stället för att ha många på deltidskontrakt och många extra timmar.

Målet är alltså inte att medlemmarna ska få en massa mertidsersättning?

– Det kan man säga. Vi tycker att timmarna på kontrakten ska motsvara behovet i butikerna.

Vilka risker ser ni inför att mertidsersättningen införs?

– Det har funnits farhågor från medlemmar om att de inte ska få jobba mer tid än de har på kontrakten, att det ska blir färre timmar. Men behoven förändras ju inte i butiken.

– Sedan är det ju inte alltid man får mer än ordinarie lön, och det kan en del säkert bli besvikna över om de inte vet vad som gäller.

Den som hoppar in för någon som blivit sjuk eller måste vabba, får till exempel bara vanlig timlön och inte mertidsersättning de första dagarna. Varför finns det här undantaget i handeln men inte i de flesta andra branscher?

– Det enkla svaret är att det var det vi kom överens om i förhandlingarna. Arbetsgivarna ville ha det här undantaget. Det var så långt vi kom.

En del fackklubbar tror att det blir svårt att hålla koll så att reglerna följs. Hur ser du på det?

– Så är det ju alltid när nya regler kommer. Både förtroendevalda och medlemmar behöver få kunskap om det här, så att det fungerar som det är tänkt.

Tror du att den nya ersättningen får bort missbruket av mertid, som att deltidskontrakt i vissa butiker ständigt fyllts på med extra timmar?

– Det får vi se. Arbetsgivarna måste nu skriva kontrakt för extra tid om de inte vill betala ut mertidsersättning och det ger mer struktur. Om det finns många extra timmar på kontrakt så ser vi hur många timmar det faktiskt behövs i butiken och då är det lättare att kräva att de läggs ut på de ordinarie kontrakten.

Slutligen, vilket råd vill du ge till medlemmarna när det gäller mertidsersättningen?

– Håll koll på dina timmar om du jobbar utöver kontraktet. För vem jobbar du, och vad beror det på? Säg till om du inte får mertidsersättning när du borde få det.

Det här är mertidsersättning När deltidsanställda jobbar extra timmar utöver sina kontrakt ska de i de flesta fall få mertidsersättning.

Mertidsersättningen är lika hög som övertidsersättningen för heltidsanställda.

Det finns dock undantag när mertidsersättning inte betalas ut inom handeln. Det gäller till exempel vid oförutsedd frånvaro, alltså om en kollega blir sjuk eller måste vabba, eller när en anställd på eget initiativ bytt arbetspass.

Reglerna varierar mellan olika branscher, så kolla med ditt fackombud, eller i ditt avtal, vad som gäller just dig. Läs mer