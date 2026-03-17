Elektrikern Thim kan släppa allt på jobbet för att rädda liv

Artikeln i korthet Deltidsbrandmän som Thim Larsson och Magnus Fällgren kombinerar sina civila yrken med räddningsinsatser, och de blir avgörande resurser för samhället.

Rollerna kräver samarbete med arbetsgivare och involverar tester, utbildning och ibland utmanande upplevelser både fysiskt och psykiskt.

Det finns en stark efterfrågan på fler deltidsbrandmän i Sverige.

Det brinner i ett flerfamiljshus i Falkenberg. Räddningstjänsten har larmats, ur brandbilen springer räddningsstyrkan, varav två rökdykare, ut.

Brandmännen finner ett trapphus där det sipprar ut rök från en av dörrarna på nedervåningen. När de tar sig in är lägenheten helt rökfylld, sikten är obefintlig.

En av rökdykarna har en värmekamera på sin utrustning, med hjälp av den kan brandmännen lokalisera och släcka branden. Brandmännen räddar tre personer ur lägenheten.

Rökdykarna kollar utrustningen en extra gång. Det må vara övning, men allt tas på allvar.

– En person befann sig i en säng, en vuxen och ett barn på en soffa, berättar en av rökdykarna, Thim Larsson, som är tydligt andfådd efter insatsen.

Han och hans kollegor bär en utrustning som väger runt 20 kilo, därutöver väger slangkorgarna runt tio kilo, så yrket kräver både kondition och styrka.

RHUB allt mer aktuellt

Det är bitande kallt i Falkenberg denna onsdag i januari. Samlade är tiotalet deltidsbrandmän för en av de återkommande övningsdagarna.

Rökdykning, håltagning i tak och räddning vid bilolycka är dagens övningar. Därutöver handlar en del av dagen om RHUB, räddningstjänst under höjd beredskap. Något som blivit allt mer aktuellt i en orolig omvärld.

Övningsledaren går igenom dagens moment. Det handlar om rökdykning, håltagning i tak samt personräddning vid bilolycka.

Thim Larsson är en av landets drygt 10 000 deltidsbrandmän. Till vardags arbetar han som elektriker på Assemblin i Varberg med arbetsplats Värö bruk som underhållselektriker.

Det var för snart två år sedan som han tog sitt första steg för att bli deltidsbrandman.

Hans svärfar är styrkeledare på räddningsstationen i Ullared och han lockade Thim att göra ett rullbandstest på räddningsstationen.

Det innebar att gå i snabb hastighet med en utrustning på 24 kilo på ett åtta graders lutande rullband.

Cykla i bastun

Thim klarade det första testet och därefter deltog han under en hel dags tester på räddningsstationen.

– Det var fysiskt jobbigt, full belastning hela tiden. Sådant som att cykla i bastun, dyka, simning, bänkpress – och intervjuer, en riktigt jobbig dag, berättar han.

I slutet av dagen sade testledarna till Thim: ”vi kommer att gå vidare med dig”.

Därefter gick Thim Larsson grundutbildningen på två veckor, sedan fick han gå skarpt. Det tog en och en halv dag tills han fick sitt första skarpa larm: ”träd på väg”.

– Då dunkade hjärtat och adrenalinet var högt. Men styrkeledaren hade hunnit dit först och fått bort det mesta, så det var mer ”gren på gångbana” när jag kom dit. Det värsta var att det var svärfar som var styrkeledare, berättar Thim Larsson med ett leende.

Beredskap var tredje vecka

Övningar sker kontinuerligt och Thim har nu hunnit gå många sådana. De flesta sker på kvällar och helger.

Han har beredskap var tredje vecka, vilket innebär att när larmet på sökaren kommer måste han släppa allt och ta sig till stationen inom fem minuter. Han arbetar som vanligt och tar då extrapass som jour på stationen i Värö, nära arbetsplatsen.

När han inte arbetar har han sin jour på stationen i Ullared där han och sambon bor. Stationen har ungefär 90 larm per år.

Thim Larsson uppskattar att han själv åkt på ungefär 60 larm sedan han började som deltidsbrandman 2024.

– Man låser ju upp sig var tredje vecka. Man får anpassa livet. Men min sambo är van, eftersom hennes farsa också är deltidsbrandman, säger Thim Larsson.

Thim Larsson Ålder: 23 Bor: Ullared med sambo Därför blev jag elektriker: "jag ville ha ett arbete där man arbetar med händerna och rör på sig". Utbildningen: Jag gick el-programmet på Peder skrivares skola i Varberg. Utbildningen är fyraårig och har lärlingstiden inbakad i utbildningen. Arbetar: På Assemblin i Varberg. "Jag fick frågan om anställning på alla företag jag gjorde praktik hos, men valde Assemblin för att det var bäst folk där, det var i alla fall inte bäst lön, haha". Har varit placerad som underhållselektriker på Södra Cell Väröbruk den senaste tiden. Det roligaste med yrket: Att felsöka. När det är produktionstopp, när allt står still och då kunna lösa det på ett bra sätt. Fackliga förtroendeuppdrag: suppleant i klubbstyrelsen på Assemblin Varberg och skyddsombud.

För att bli anställd som deltidsbrandman krävs att den ordinarie arbetsgivaren, Assemblin i Varberg i Thims fall, godkänner att den anställde tar uppdraget.

– Chefen var lite tveksam först, han tänkte att jag skulle vara borta väldigt mycket, men så behöver det inte vara. Räddningstjänsten har ett material för att förklara för arbetsgivare vad uppdraget innebär, och det är positivt för företaget att de får en anställd som är utbildad inom brand och sjukvård, så han gick med på det till slut, säger Thim.

Under övningen i Falkenberg går övningsledarna igenom övningen i rökdykning. Det var problem med slangen, den drogs åt fel håll, ventilationen tog för lång tid, och radiosystemet krånglade.

– Ni måste göra något åt det, när ni inte har kontakt. Oavsett om det ligger personer där inne så måste vi ha kommunikation ut om det är rökdykning, händer det något där inne måste vi ha kontakt, annars är vi körda, säger övningsledaren.

Första skarpa branden

Det handlar om säkerhet, och effektivitet. Brandmännen får riktlinjer hur de kan underlätta vid liknande händelser.

– Positionen och styrkan på fläkten. Det hade kunnat gå att ta in den längre in, och satt den på helfart i en minut, så vi får snabbare fri sikt, säger ledaren.

Thim Larsson, deltidsbrandman i Ullared.

Thim Larsson gjorde sin första skarpa brandutryckning strax före jul 2025. Larmet kom sent på kvällen när han satt i soffan med sambon. På tre minuter var han framme på stationen.

– Vi hoppade in bak i brandbilen och klädde oss för rökdykning under framkörningen.

Det var en villa i skogen utanför Ullared som brann. Två rökdykare skulle gå in, Thim var den ene. De fick veta att ingen människa var kvar i byggnaden.

– Vi gick in och började söka. Det var väldigt dålig sikt och väldigt varmt. Såklart pumpade adrenalinet, men jag var trygg med min kollega. Vi vet vad vi ska göra, vi ska söka upp branden och släcka.

Trafikolyckor

Thim Larsson har varit på andra skarpa larm där livräddning har varit prioritet. Som trafikolyckor.

Där kan brandmännen vara de första på plats, innan ambulans hunnit fram.

Under övningsdagen i Falkenberg tränar brandmännen även på att ta ut personer ur bil.

Situationen är en bil som hamnat på taket efter en trafikolycka, där det finns en person på förarplats och en person i baksätet.

Thim Larsson med ”spridaren”, ett hydrauliskt losstagningsverktyg, som används för att få upp bildörrar och fönster vid bilolyckor.

Thim får uppdraget att få upp dörrarna med hjälp av ett hydrauliskt losstagningsverktyg, en så kallad spridare, hans kollegor hjälper till med saxverktyg.

Till slut får brandmännen ut personerna ur den skadade bilen. Den här gången var det bara dockor, men trafikolyckor med riktiga människor sker där brandmännen får göra livsuppehållande insatser.

– Man måste kunna hantera både det fysiska som det psykiska, säger Thim Larsson och tillägger att det finns rutiner efter alla dödsolyckor och villabränder.

– Vi ska sätta oss ned och prata efter sådana händelser, och mår man dåligt får man hjälp.

Hur kommer det sig att du valde att ansöka till uppdraget som deltidsbrandman?

– Jag kände att jag ville hjälpa till på något sätt. Dra mitt strå till stacken och stötta samhället. Sedan får man ju utbildning och utvecklas som person.

– Men vi behöver bli fler, det är underbemannat i hela landet. Det spelar ingen roll vad du har för kön, klarar du testerna och sedan går utbildningen så är du redo.

Fakta deltidsbrandmän I hela Sverige finns det omkring 10 700 deltidsbrandmän, det är dubbelt så många som antalet heltidsbrandmän. Som deltidsbrandman rycker du ut vid larm under de veckor du har beredskap (24 timmar om dygnet hela veckan eller enligt ett lokalt utformat schema), i normalfallet ungefär var fjärde vecka. Därutöver behövs ledighet vid några tillfällen varje år för att genomföra övningar, normalt ca 50 timmar per år. De flesta övningar genomförs under beredskapsveckorna, det vill säga ungefär en gång i månaden. Du ska vara över 18 år, vara frisk och ha god kondition. För att bli deltidsbrandman behöver du klara ett antal fysiska tester. Du ska vara simkunnig och inte vara rädd för mörker eller höjder. Därutöver ska du ha körkort, ha ett godkännande från din arbetsgivare samt i normalfallet bo och arbeta så att du kan ta dig till räddningsstationen där du tjänstgör inom 5-7 minuter. Utbildningen för att bli deltidsbrandman pågår sammanlagt sex veckor. Ersättning: Den genomsnittliga årsinkomsten för en brandman i beredskap hos Räddningstjänsten Väst är från 93 500 kr. Den ersättning som utgår vid tjänstgöring enligt avtal är: Beredskap: 5510 kronor per beredskapsvecka (168 timmar).

Övning och annan tjänstgöring (ej larm): 190 kronor per timma.

Ersättning vid larm varierar mellan 342 och 266 kronor per timma. Om du är intresserad av att bli deltidsbrandman ta kontakt med räddningstjänsten i din kommun. Källor: Bli deltidsbrandman.nu, Räddningstjänsten Väst