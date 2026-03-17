En SVT-reporter i Gävleborg besökte Max och fick en köttburgare i stället för en vegoburgare.

Redaktionen valde att göra ett ansvarsutkrävande inslag av händelsen.

Max-restaurangen kunde inte bekräfta misstanken om att det skulle vara ett vanligt misstag.

Ingen stor dag för svensk journalistik kanske. Men en väldigt stor dag för Tidöregeringens attackhund Carl-Oskar Bohlin.

Ministern för civilt försvar är så vred över lokal-tv-inslaget att han kallar inslaget för en inkvisition. Det finns alltså den romerska, den spanska och den i Gävle på Max.

Kanske är Carl-Oskar Bohlin bara en stor hund som inte förstår sin storlek.

Han missar att det finns mängder av andra användare på X som fritt kan raljera över lokaljournalistik.

Men när ett statsråd på försvarsdepartementet gör det blir eftersmaken en annan.

Oavsett vad Bohlin tycker om tv-inslaget så är det inte förenligt med hans roll att kritisera det. Det ligger i Sveriges intresse att värna förtroendet för public service, som är en del av totalförsvaret.

Recenserar medier

Det här är inte första gången Bohlin skäller på journalister. I november anklagade statsrådet Dagens Nyheter för att gå Socialdemokraternas ärenden.

Bara någon månad senare publicerade han sin egen intervjuinspelning efter att en DN-journalist ställt frågor om Bohlins medverkan i Epoch Times.

Den offensiva stilen mot etablerade mediehus verkar närmast vara en strategi från Moderaterna.

Det står partiet fritt att jobba på det viset, även om det riskerar att påverka bilden av Moderaterna som statsmannamässiga.

Men när den person Ulf Kristersson pekat ut för att leda det civila försvaret är värst i klassen kan det vara dags att tänka om kring ministeransvar.

Sitter på dubbla stolar

Jobbet som Tidö-regeringens attackhund och minister för civilt försvar borde inte kombineras.

Det finns många pålitliga moderater runt om i landet som skulle göra ett bra jobb som minister för civilt försvar, men ingen är lika duktig på överord.

När regeringsföreträdare gång på gång underkänner mediernas arbete skickar de signaler om att allt är relativt.

När gränserna mellan etablerade medier och nya “alternativa” medier suddas ut blir det tillslut enklare att styra landet på alternativa fakta.

“Motståndskraft bygger vi varje dag tillsammans med anhöriga, kollegor, vänner och grannar”, står det i den av staten utgivna broschyren “Om kriget eller krisen kommer”.

Kan någon berätta det för Carl-Oskar Bohlin.