Brevkaos i Danmark när Postnord lämnat – post hittas i soptunnor

Artikeln i korthet Postnord i Danmark slutade leverera brev den 30 december, och det privata företaget DAO tog över. Övergången har dock präglats av stort missnöje från kunder, med 15 000 klagomål på bara en månad på grund av uteblivna brev och slarv, vilket har rapporterats omfattande i danska medier.

Facket 3F Post kritiserar beslutet att överlåta en förlustdrivande och samhällskritisk postverksamhet till marknadskrafterna, och menar att konsekvenserna blivit mer allvarliga nu när brev och viktiga dokument såsom kreditkort och sjukvårdskallelser inte levereras korrekt.

Den 30 december levererade Postnords danska personal brev för sista gången. Det var slutet av en 400-årig epok där ett statsägt postväsende levererat brev i landet.

Efter nyår tog det privata företaget DAO över och vd:n Hans Peter Nissen försäkrade danskarna om att övergången skulle bli stabil.

– Vi är redo, sa han.

Men redan från start började klagomålen välla in från kunder som inte fått sina brev. Och efter bara en månad hade 15 000 klagomål skickats till företaget.

Brev liggandes i snön

”Brevkaoset” har varit en följetong i danska medier. Missnöjda kunder berättar att de väntat på viktiga brev i en månad, banker klagar på att kunder inte får sina kreditkort och en region anmälde DAO efter att de slarvat med leveranser av diagnosprover till sjukhus.

– Det har också inträffat enskilda händelser som blivit omtalade, där brev har hittats i privata soptunnor eller liggandes i snön, säger Dzevad Ramic ordförande för fackförbundet 3F Post.

I mars är det val till danska folketinget och nu väcks oro från flera partier att valsedlarna inte ska levereras i tid.

– Det kan komma att bli en katastrof, säger riksdagsledamoten Kenneth Fredslund Petersen, från Danmarksdemokraterne till DR.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (S) har utlyst val den 24 Mars, nu är flera partier oroliga för om valsedlarna kommer levereras i tid.

”Finns ingen logik”

Det var förra året som Postnord gick ut med att de skulle sluta leverera brev på grund av bristande lönsamhet. I Danmark har minskningen av brev gått ännu snabbare än i Sverige och landet har sedan 2014 krav på att medborgare ska ha möjlighet att ta emot digital post.

Beslutet hade föregåtts av att Postnord konkurrensatts och att bolagets samhällsuppdrag att dela ut post avskaffats. Dzevad Ramic säger att hans fackförbundet 3F Post länge varit kritiska till utvecklingen.

Enligt honom är det orealistiskt att tro att vinstdrivande bolag ska klara att rädda en verksamhet på stark nedgång.

– Det finns ingen logik i att överlåta en förlustbringande, samhällskritisk verksamhet till marknadskrafterna. Men man valde ändå den vägen och nu står vi med precis de problem vi varnade för, säger han.

Drevad Ramic på fackförbundet 3F Post.

Felen blir allvarligare

Bolaget Dansk avis omdelning (DAO) har levererat tidningar i över 100 år. Numera leverera de även paket och redan innan årsskiftet skötte de cirka 25 procent av brevhanteringen i Danmark.

Bolagets vd har sagt till DR att förseningarna bland annat beror på problem att hantera försändelser som inte passar deras automatiska system, som brev med felstavade adresser eller avvikande storlek.

Enligt bolaget arbetar de intensivt på att lösa problemen och företaget menar att de har en plan för hur de ska leverera valsedlar i tid.

Företaget DAO har tagit över postverksamheten i Danmark.

Dzevad Ramic, pekar på att även om DAO levererat brev tidigare så var det främst försändelser till hushåll. Men nu när de hanterar exempelvis kreditkort och kallelser till sjukvården blir felaktigheter mer synliga och allvarliga.

– När man avvecklar en nationell infrastruktur, utan att det finns en fullt fungerande lösning klar så drabbar det både medarbetare och medborgare hårt. Och det ser vi tydligt nu.

Postbud från Östeuropa

Av de 1200 medlemmarna i fackförbundet 3F som påverkade av Postnords brevstopp har 900 blivit uppsagda, 150 fick jobb i paketering och 130 valde själva att säga upp sig.

Samtidigt som företaget varslat har DAO ökat sitt behov av arbetskraft. Trots det säger Dzevad Ramic att han inte känner till någon från Postnord som gått över till företaget.

– Allt tyder tvärtemot på att DAO primärt rekryterar arbetskraft utifrån. Det är väldokumenterat i medier att företaget plockar in ett stort antal östeuropeiska bud.

DAO får kritik av facket i Danmark för att inte ha rekryterat erfarna brevbärare från nedlagda Postnord.

Han hänvisar till granskningar av DAO:S budverksamhet av bland annat Fagbladet 3F, som är deras motsvarighet till Sekotidningen. Enligt granskningen är de flesta buden på företaget är från Östeuropa. Flera känner sig ditlurade och vittnar om ackordslöner på 80-100 kronor i timmen och arbetspass på uppåt 12 timmar.

DAO har svarat med att de inte kan svara på kritik från anonyma källor.

”Kritikken er uhørt grov og meget manipulerende, og ses at have et politisk formål til at skade og miskreditere Dao”, skriver Hans Peter Nissen i sin överklagan till danska Folketingets transportutskott.

Även i Sverige minskar antalet skickade brev kraftigt och Postnord har minskat på personalen. Har du något tips till svenska kolleger hur de ska agera i den här situationen?

– Det är att lägga politisk press för att säkerställa att digitaliseringen inte springer ifrån medarbetarna och medborgarna. Danmark är ett tydligt exempel på hur galet det kan gå om man avvecklar nationell infrastruktur innan det finns hållbara alternativ på plats.