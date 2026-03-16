Artikeln i korthet Reaktionerna är blandade när regeringen och SD öppnar för förändringar i lönekravet och spårbyte samtidigt som de pausar tonårsutvisningar.

– Det känns hoppfullt, säger utvisningshotade Dalya Jaf samtidigt som personalansvariga inom äldreomsorgen är arga över att det tagit så lång tid.

På äldreboenden, där det finns stor arbetskraftsbrist, hoppas man att utvisad personal nu kan komma tillbaka.

Studentmössan ligger kvar i kartongen. Dalya Jaf, 19, beställde den i höstas tillsammans med sina klasskamrater på Baldersgymnasiet i Skellefteå. Men i månader har hon inte vetat om hon ens skulle få stanna i Sverige till studenten. I höstas fick hon beskedet att hon ska utvisas.

Tidöpartiernas besked om att pausa de uppmärksammade tonårsutvisningarna ger henne nytt hopp. Nu vågar hon tänka på studenten i juni – och på sommarjobbet i äldreomsorgen.

– Nu är alla superglada och jag tror äntligen att det kommer att bli bra, säger Dalya Jaf.

– Alla mina framtidsplaner är i Sverige.

Ändrade lönekrav

Samtidigt är mycket fortfarande oklart. Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har bromsat delar av migrationspolitiken och flaggat för att förändra flera regler. Bland annat pausar man tillfälligt tonårsutvisningar och ska utreda vilka regler som ska gälla.

När det gäller arbetstillstånd öppnar man för att införa undantag från lönekravet för vissa yrken. Reglerna kring spårbyte ändras också, nu ska den som fått avslag på sin asylansökan kunna söka arbetstillstånd i Sverige utan att lämna landet. För vissa väcker förändringarna hopp. För andra kvarstår ovissheten.

Dalya var åtta år när hon tillsammans med sin familj kom från Irak till Jörn utanför Skellefteå. Under de senaste fem åren har båda föräldrarna varit tillsvidareanställda på ett äldreboende. I november fick de permanent uppehållstillstånd.

– Men jag fick i stället ett brev med frågor om varför jag skulle få stanna.

Oro under lång tid

Sedan dess har oron funnits där. Tanken på att skiljas från sina föräldrar och syskon.

Hennes mamma är beredd att lämna landet, jobbet och resten av familjen föra att följa med henne om hon utvisas.

– Hon vill inte att jag ska åka till ett annat land själv. Hela familjen har varit orolig. Nu känns det mer hoppfullt.

Under familjens drygt tio år i Sverige har de flera gånger riskerat utvisning och skickat in nya ansökningar till Migrationsverket.

– Det är mycket väntan. Man måste ha tålamod för att klara det.

Sommarjobbet är redan klart. Hon ska arbeta som vårdbiträde på äldreboendet Björkhammarsgården där hennes föräldrar jobbar.

– Det gör jag varje lov. Efter sommaren vill jag börja på universitetet – kanske bli läkare.

"Nu är alla superglada och jag tror äntligen att det kommer att bli bra" säger Dalya Jaf.

Mardröm att utvisas

I Sunne följer Mohammed Algayyim, som Kommunalarbetaren nyligen träffade, utvecklingen noga.

Han studerar till undersköterska och arbetar som vikarie på äldreboendet Selmagården. Beskedet om möjliga lagändringar ger visst hopp.

– Det är bra att politiker vaknar och ändrar lagarna.

Men om det hjälper honom är oklart. Den 21-årige studenten har överklagat sitt utvisningsbesked och väntar fortfarande på svar.

– Jag ska på återvändandesamtal på Migrationsverket den 16 mars. Vi får se vad de säger.

Hans syster, som arbetade heltid som undersköterska, utvisades i november till Irak eftersom hennes lön inte nådde lönekravet.

– Hon är i Irak nu. Det är oroligt där. Kanske kan hon komma tillbaka. För mig är det en mardröm att åka tillbaka.

Syskonen kom till Sverige 2018 och återförenades med sin mamma som fått asyl efter politisk aktivism i hemlandet.

– Jag kan inte lämna min mamma här. Men det känns lite lugnare nu. Vi får hoppas.

Borde gjorts för länge sedan

På äldreboendet Edestrand i Harads i Norrbotten har över tio personer utvisats de senaste tre åren. Vissa på grund av lönekravet, andra eftersom de är spårbytare (se faktaruta).

Enhetschefen Marie Mattsson är inte odelat glad när nu regeringen och SD öppnar för undantag från lönekravet och förändringar i spårbytesreglerna.

– Det här borde ha gjorts för länge sedan. Hur behandlar vi människor i det här landet?

Man ska lära sig språket och göra rätt för sig. Och så gör man det och blir utvisad ändå, säger hon.

Väntar till beslut fattats

Jan Lindberg är enhetschef på Björkhammarsgården i Jörn där Dalya och hennes föräldrar arbetar. Från hans boende har fem personer utvisats.

– Jag väntar tills det finns beslut. Allt kan hända i de här frågorna.

Tidöpartierna har öppnat för undantag från lönekravet för vissa bristyrken. På en presskonferens nämnde Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch bland annat undersköterskor.

Jan Lindberg hoppas att fler yrkesgrupper omfattas.

– Om det bara gäller undersköterskor är det meningslöst. De som utvisats härifrån är vårdbiträden.

Om vårdbiträden får undantag tror han att flera av de som utvisats tidigare kan söka sig tillbaka till Sverige.

– Vi har haft svårt att klara bemanningen på somrarna. De här personerna kan göra stor skillnad.

För Dalya Jaf är det fortfarande för tidigt att ta ut något i förskott.

Studentmössan ligger kvar i kartongen.

Men nu vågar hon i alla fall tänka tanken att få använda den.

Vem får arbeta i Sverige? Den som kommer från ett land utanför EU eller ESS måste ha tillstånd för att arbeta och bo i Sverige. Det här är de vanligaste sätten att få arbeta här och hur de förändras: • Arbetstillstånd. Söks för en speciell tjänst hos en speciell arbetsgivare för två år och kan förlängas i två år till. Efter förlängning får man arbeta med yrket hos en annan arbetsgivare. Lönen måste nå upp till lönekravet. Ansökan arbete ska göras från hemlandet. • Lönekrav. Infördes 2023 och är i dag 80 procent av svensk medianlön, i dag 29 680 kronor. Nivån på lönekravet ska höjas till 90 procent i juni 2026 och kommer då att bli minst 33 000 kronor. Det pågår en debatt om att bristyrken borde slippa lönekrav. • Skyddsskäl. Den som fått eller söker asyl har rätt att arbeta utan speciellt arbetstillstånd och behöver inte klara lönekravet. • Medföljande. Den som har uppehållstillstånd för arbete eller skyddsskäl kan ha rätt att ta med familjemedlemmar till Sverige. Det om man bland annat kan klara att försörja dem. Den som har anknytning får rätt att arbeta utan att klara lönekravet. • Spårbyte. Den som nekats asyl kunde tidigare byta spår och istället söka arbetstillstånd utan att lämna landet. Den möjligheten togs bort 2025 och många har som nekats asyl har utvisats. Nu återinförs möjligheten att söka arbetstillstånd utan att lämna landet . • Permanent uppehållstillstånd. Behöver inte arbetstillstånd eller uppfylla lönekravet. Kan sökas av bland annat den som haft arbetstillstånd eller annat uppehållstillstånd en längre tid. Regeringen vill avskaffa det här tillståndet. • Medborgare. Behöver inte arbetstillstånd för att arbeta i Sverige och inte heller finns krav om lönenivåer. Nu har den som haft permanent uppehållstillstånd i fem år rätt att ansöka om medborgarskap. Regeringen vill ändra det i år. Källor: Migrationsverket, Regeringen, Riksdagen. Läs mer