Vårdbiträdet Dalya, 19, ska utvisas – nya beskedet ger hopp om att få stanna
Dalya Jaf, 19, vill ta studenten och fortsätta jobba extra i äldreomsorgen. Hon är en av många utvisningshotade som fått nytt hopp efter att regeringen gett besked att de ska pausa tonårsutvisningarna och förändrade migrationspolitiken.
– Mina framtidsplaner är i Sverige, säger Dalya.
Studentmössan ligger kvar i kartongen. Dalya Jaf, 19, beställde den i höstas tillsammans med sina klasskamrater på Baldersgymnasiet i Skellefteå. Men i månader har hon inte vetat om hon ens skulle få stanna i Sverige till studenten. I höstas fick hon beskedet att hon ska utvisas.
Tidöpartiernas besked om att pausa de uppmärksammade tonårsutvisningarna ger henne nytt hopp. Nu vågar hon tänka på studenten i juni – och på sommarjobbet i äldreomsorgen.
– Nu är alla superglada och jag tror äntligen att det kommer att bli bra, säger Dalya Jaf.
– Alla mina framtidsplaner är i Sverige.
Ändrade lönekrav
Samtidigt är mycket fortfarande oklart. Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har bromsat delar av migrationspolitiken och flaggat för att förändra flera regler. Bland annat pausar man tillfälligt tonårsutvisningar och ska utreda vilka regler som ska gälla.
När det gäller arbetstillstånd öppnar man för att införa undantag från lönekravet för vissa yrken. Reglerna kring spårbyte ändras också, nu ska den som fått avslag på sin asylansökan kunna söka arbetstillstånd i Sverige utan att lämna landet. För vissa väcker förändringarna hopp. För andra kvarstår ovissheten.
Dalya var åtta år när hon tillsammans med sin familj kom från Irak till Jörn utanför Skellefteå. Under de senaste fem åren har båda föräldrarna varit tillsvidareanställda på ett äldreboende. I november fick de permanent uppehållstillstånd.
– Men jag fick i stället ett brev med frågor om varför jag skulle få stanna.
Oro under lång tid
Sedan dess har oron funnits där. Tanken på att skiljas från sina föräldrar och syskon.
Hennes mamma är beredd att lämna landet, jobbet och resten av familjen föra att följa med henne om hon utvisas.
– Hon vill inte att jag ska åka till ett annat land själv. Hela familjen har varit orolig. Nu känns det mer hoppfullt.
Under familjens drygt tio år i Sverige har de flera gånger riskerat utvisning och skickat in nya ansökningar till Migrationsverket.
– Det är mycket väntan. Man måste ha tålamod för att klara det.
Sommarjobbet är redan klart. Hon ska arbeta som vårdbiträde på äldreboendet Björkhammarsgården där hennes föräldrar jobbar.
– Det gör jag varje lov. Efter sommaren vill jag börja på universitetet – kanske bli läkare.
Mardröm att utvisas
I Sunne följer Mohammed Algayyim, som Kommunalarbetaren nyligen träffade, utvecklingen noga.
Han studerar till undersköterska och arbetar som vikarie på äldreboendet Selmagården. Beskedet om möjliga lagändringar ger visst hopp.
– Det är bra att politiker vaknar och ändrar lagarna.
Men om det hjälper honom är oklart. Den 21-årige studenten har överklagat sitt utvisningsbesked och väntar fortfarande på svar.
– Jag ska på återvändandesamtal på Migrationsverket den 16 mars. Vi får se vad de säger.
Hans syster, som arbetade heltid som undersköterska, utvisades i november till Irak eftersom hennes lön inte nådde lönekravet.
– Hon är i Irak nu. Det är oroligt där. Kanske kan hon komma tillbaka. För mig är det en mardröm att åka tillbaka.
Syskonen kom till Sverige 2018 och återförenades med sin mamma som fått asyl efter politisk aktivism i hemlandet.
– Jag kan inte lämna min mamma här. Men det känns lite lugnare nu. Vi får hoppas.
Borde gjorts för länge sedan
På äldreboendet Edestrand i Harads i Norrbotten har över tio personer utvisats de senaste tre åren. Vissa på grund av lönekravet, andra eftersom de är spårbytare (se faktaruta).
Enhetschefen Marie Mattsson är inte odelat glad när nu regeringen och SD öppnar för undantag från lönekravet och förändringar i spårbytesreglerna.
– Det här borde ha gjorts för länge sedan. Hur behandlar vi människor i det här landet?
Man ska lära sig språket och göra rätt för sig. Och så gör man det och blir utvisad ändå, säger hon.
Väntar till beslut fattats
Jan Lindberg är enhetschef på Björkhammarsgården i Jörn där Dalya och hennes föräldrar arbetar. Från hans boende har fem personer utvisats.
– Jag väntar tills det finns beslut. Allt kan hända i de här frågorna.
Tidöpartierna har öppnat för undantag från lönekravet för vissa bristyrken. På en presskonferens nämnde Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch bland annat undersköterskor.
Jan Lindberg hoppas att fler yrkesgrupper omfattas.
– Om det bara gäller undersköterskor är det meningslöst. De som utvisats härifrån är vårdbiträden.
Om vårdbiträden får undantag tror han att flera av de som utvisats tidigare kan söka sig tillbaka till Sverige.
– Vi har haft svårt att klara bemanningen på somrarna. De här personerna kan göra stor skillnad.
För Dalya Jaf är det fortfarande för tidigt att ta ut något i förskott.
Studentmössan ligger kvar i kartongen.
Men nu vågar hon i alla fall tänka tanken att få använda den.