Den radikala näthögerns reaktion på den LSD-uppgörelse som nådde sin höjdpunkt när Simona Mohamssons kramade Jimmie Åkesson präglas av en blixtsnabb omsvängning.

Från att ha kritiserat Liberalernas tidigare motstånd mot att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen, så tas partiet nu till nåder och den nya uppgörelsen hyllas.

På sajten 100% skriver exempelvis kommentatorn Per Gudmundson att det nu äntligen finns ”en klar koalition till höger”.

I stället har högerradikala forum hittat ett mer specifikt hatobjekt, nämligen Jan Jönsson, borgarråd för Liberalerna i Stockholm.

Riks toppar med bild

Webb-kanalen Riks, som står SD nära, toppar med en bild på Jan Jönsson och rubriken ”SD:s värsta fiende”.

I inslaget får kanalens kommentator Elias Norgren breda ut sig och tala om ett nederlag för Jan Jönssons ”hårdföra linje”.

Norgren framställs som en oberoende kommentator. Vad som inte framgår är att han är ersättare i kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna i Västerås.

Det mest intressanta med inslaget är dock de röster i kommentarsfältet som Riks låter vara kvar.

I likhet med kommentarer på andra digitala forum där högerradikala röster gör sig gällande svämmar de över av råa angrepp på Jan Jönsson. Så här låter det:

”Tokliberalerna med herr Jönsson”, ”SuperTönten nr 1”, ”Jan Jönsson, riksfånen”, ”Sveriges värsta fiende”, ”Rymde han från Jönssons ligan?” ”Böög janne drar” och ”En patetisk nolla”.

Tog Hedí Fried i hand

För bara ett halvt decennium sedan kritiserade borgerliga företrädare ofta den hatiska retorik som kännetecknar miljöerna runt SD.

Det var en av anledningarna till att Ulf Kristersson (M) tog förintelseöverlevaren Hédi Fried i hand sommaren 2018 på att han aldrig skulle “samarbeta, samtala, samverka, samregera med SD”.

Efter att Tidösamarbetet inleddes har den kritiken tystnat. Detta trots att TV4:s Kalla Fakta för mindre än två år sedan avslöjade SD:s kommunikationsavdelnings anonyma konton som bland annat smutskastade företrädare för de andra Tidöpartierna.

Däribland förlöjligades dåvarande L-ledaren Johan Pehrson.

Konsekvensen blev en svår kris i regeringskoalitionen.

Flera lokala L-företrädare ville helt avbryta samarbetet, och riksdagsledamoten Anna Starbrink krävde ett stopp för “nättroll och deep fake-aktiviteter” för att Tidösamarbetet skulle fortsätta.

Stormen blåste över efter att SD lovat att sluta angripa regeringspartierna med anonyma konton.

Att de fortsatte angripa andra med desinformation, hatkampanjer med rasistiskt innehåll och anonyma attacker mot meningsmotståndare var inte en dealbreaker, när det kom till kritan.

Jimmie Åkesson kan styra myndigheter

Om resultatet av valet i september skulle bli en SD-regering på riktigt, så skulle Jimmie Åkesson och hans ministrar inte bara kunna styra myndigheterna utan också sätta kraft bakom orden genom att tillsätta och avsätta deras chefer.

I programmet för det parti som Mohamsson nu rullar ut mattan till regeringskansliet för ingår att kraftigt tunna ut lagen om hets mot folkgrupp.

Det skulle ge laglig acceptans för retorik som idag är förbjuden. Många av ombuden på SD:s senaste landsmöte ville rentav riva upp lagen helt och hållet.

Nu riktas den högerradikala hatkampanjen mot liberalen Jan Jönsson.

Och frågan är nu hur Simona Mohamsson kommer att reagera mot att trollfabriken återigen riktar sina attacker mot en av hennes partivänner.

Kommer Mohamsson bemöta kampanjen, eller låta Jönsson kastas under bussen – i det högre syftet att få bilda regering tillsammans med SD?