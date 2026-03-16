Vad gäller när kollegan är egenföretagare ?

❔ Vad gäller om kollegan är egenföretagare?

En kollega på bygget är egenföretagare, jag undrar vad som gäller.

Vilka regler gäller för företaget som tagit in honom, och vilka regler gäller för honom?

Har han rätt till övertid och sjuklön?

Har han rätt att ta del av ackordsöverskottet?

Är det något annat som är viktigt att veta?

/Elektrikern på bygget

❕ Företaget måste förhandla med facket

En egenföretagare är per definition inte anställd. Det innebär att kollektivavtalet inte är tillämpligt. Avtalet är enbart tillämpligt på anställda.

Ska ett företag ta in en egenföretagare så måste företaget i fråga tillämpa MBL 38. Det är en paragraf som reglerar de tillfällen ett företag vill ta in arbetskraft som inte är anställd på företaget.

I vårt kollektivavtal har vi ett förenklat förfarande gällande MBL 38.

Det innebär att om ett företag hyr in arbetskraft från ett annat företag, och både det företag som hyr in och det företag som hyr ut är bundna av installationsavtalet så behöver det inhyrande företaget i princip bara meddela oss, så är det okej att hyra in.

En egenföretagare är inte bunden av avtalet

Men, en egenföretagare är ju inte bunden av kollektivavtalet, så det förenklade förfarandet gäller inte vid ett sådant tillfälle.

Därför måste företaget förhandla med facket innan en egenföretagare tas in.

Förhandlingen ska ta upp vilka riktlinjer som ska gälla under tiden egenföretagaren arbetar för företaget.

Det inbegriper sådant som vilken ersättning egenföretagaren ska få, om hen ska få ta del av ackordsöverskottet, rätt till övertid, sjuklön och så vidare. Alla de punkter du tar upp.

Ett företag får alltså inte ta in en egenföretagare innan företaget har reglerat alla villkor med oss.

En egenföretagare som har blivit inhyrd har inte rätt till något ur avtalet om inte företaget som har hyrt in personen har förhandlat med facket innan.

Ett företag som tar in en egenföretagare utan att förhandla med oss innan bryter mot kollektivavtalet, och mot medbestämmandelagen.

Det kan vi kräva skadestånd för.

Tomas Jansson biträdande förhandlingschef Elektrikerförbundet

Ur Medbestämmandelagen: Facklig vetorätt i vissa fall 38 § Innan en arbetsgivare beslutar att låta någon utföra visst arbete för hans räkning eller i hans verksamhet utan att denne därvid ska vara arbetstagare hos honom, ska arbetsgivaren på eget initiativ förhandla med den arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal för sådant arbete. Arbetsgivaren är vid förhandlingen skyldig att lämna den information om det tilltänkta arbetet som arbetstagarorganisationen behöver för att kunna ta ställning i förhandlingsfrågan. Läs mer