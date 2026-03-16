Artikeln i korthet Hot och våld på ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (Sis) har minskat med drygt 30 procent sedan 2022.

Facket varnar däremot för att våldet nu är mer planerat och grövre.

Sis har vidtagit åtgärder för att förbättra säkerheten på institutionerna, som att införa nya funktioner och rutiner.

Sedan 2022 har det rapporterade våldet och hoten minskat med drygt 30 procent på landets ungdomshem, som drivs av Statens institutionsstyrelse (Sis).

Våldet och hoten har minskat både mellan ungdomar och mot personalen.

Så har våldet förändrats

Men facket varnar för att statistiken inte ger hela bilden.

– Vi har inte en lika hög frekvens av våld, men det är grövre idag, säger Frida Cattasdotter Landin, vid fackförbundet Seko inom Sis.

Hon förklarar att våldet tidigare skedde i affekt, i stundens hetta.

– Nu är våldet mer planerat och utstuderat. Ibland med tillhyggen.

Därför tas hoten mer på allvar

Även hoten är annorlunda och sker oftare i syfte att påverka personalen.

Frida Cattasdotter Landin säger att ungdomarna på Sis-hemmen har ett annat våldskapital än tidigare och oftare kopplingar till organiserad brottslighet.

– Det gör också att vi måste ta hoten mer på allvar, eftersom vi vet att det kan finnas en rejäl bakgrund till dem, säger hon.

Vad är Sis-hem? Sis-hem är vårdhem där Statens institutionsstyrelse (Sis) bedriver individuellt anpassad tvångsvård och verkställer sluten ungdomsvård. Målet är att ge barn, ungdomar och vuxna med allvarliga och omfattande psykosociala problem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Sis har i nuläget 22 särskilda ungdomshem med cirka 700 platser. Det finns även nio LVM-hem med cirka 300 platser för vård av vuxna missbrukare. Sis-hemmen finns runt hela Sverige. Källa: Statens institutionsstyrelse (Sis) Läs mer

Fler allvarliga incidenter

Enligt Joakim Righammar, säkerhetsdirektör på Sis, har myndigheten inte gjort någon analys än av om våldet har blivit grövre.

Men de ser en viss ökning av allvarligare incidenter på ungdomshemmen.

– Vi ser på samhället i övrigt att våldet i vissa fall blir mer instrumentellt och planerat. Vi behöver titta på om det är en förklaring, säger han.

”Vi måste fortsätta jobba med de här frågorna och stärka arbetsmiljön och medarbetarskyddet” säger Joakim Righammar.

Andra förklaringar kan vara att ett litet antal ungdomar kan stå för ett stort antal våldshändelser och att myndigheten har blivit bättre på att rapportera in incidenter, menar Joakim Righammar.

Har höjt säkerheten

Han förklarar att Sis har genomfört flera åtgärder för att stärka säkerheten och öka tryggheten. Exempelvis ändrat rutiner och inrättat nya funktioner som larmledare och operativa ledare.

– Vi ser att det har gett resultat. Samtidigt kan vi inte luta oss tillbaka, utan vi måste fortsätta jobba med de här frågorna och stärka arbetsmiljön och medarbetarskyddet, säger han.