”Sex timmars arbetsdag eller mer självbestämmande?”

Frågan om förkortning av arbetstid verkar stå högt upp på agendan för Elektrikerförbundet och övriga LO-förbund.

Jag kan inte se hur detta gynnar medlemmarna.

Sex timmars arbetsdag kommer att innebära att frågan om två-skift kommer upp från arbetsgivarna samt mer övertid.

Byggtiden förlängs

Jag har själv kämpat emot dessa idéer de senaste åren på flera stora byggen.

Tänk dig att du ska bygga en villa till dig själv och att företagen du anlitar endast arbetar 75 procent.

Ditt byggandet av ditt drömboende blir mycket dyrare då byggtiden förlängs med 25 procent.

Vad skulle lösningen kunna vara för att korta byggtiden?

Sluta driv denna fråga.

Om det ska kortas arbetstid på något sätt genom fackliga förhandlingar så bör det vara i form av arbetstidsförkortning eller fler semesterdagar så medlemmarna kan bestämma själva när dom vill ha ledigt.