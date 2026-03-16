Artikeln i korthet Städare i Åre tjänar i genomsnitt 25 738 kronor i månaden, vilket är drygt 2 400 kronor mindre än rikssnittet för kommunanställda städare.

Ansvarig politiker i Åre förklarar att lokalvård är ett instegsjobb för nyanlända, det försvårar jämförelser med rikssnittet.

Fackförbundet Kommunal är kritiskt till den låga lönenivån och menar att det inte är rimligt att lokalvårdarna ligger så nära avtalets lägsta löner.

Medellönen för städare i Åre är 25 738 kronor, det är drygt 2 400 kronor lägre än rikssnittet för kommunanställda städare enligt KA:s lönekoll.

När Kommunalarbetaren i fjol berättade att Åres städare tjänade sämst i landet sa Bianca Zandén (V), ordförande i socialnämnden, att hon var förvånad.

– Jag vill tacka er för att ni uppmärksammade oss på det. Vi vill se hur man kan rätta till det.

Snittet höjdes med 25 kronor

Ett år senare har skillnaden mot rikssnittet ökat något. Även om städarna i Åre inte längre har landets lägsta medellöner skiljer det 2 457 kronor mot rikssnittet, en ökning med 25 kronor.

Men ansvarig politiker Bianca Zandén ser nu inget problem. I ett mejl skriver hon till Kommunalarbetaren:

”Arbetet som lokalvårdare är ett viktigt instegsjobb i vår kommun, en chans för människor att komma ut i arbetslivet. Det blir därför svårt att jämföra våra löner med rikssnittet rakt av.”

Ingen satsning på lön

Bakgrunden är alltså att en grupp städare anställts med stöd från Arbetsförmedlingen. De har varit nya i landet och haft så kallade instegsjobb med krav på att de läst svenska för invandrare (SFI).

Från att Bianca Zandén tyckte att städarnas löner var ett problem så tycker hon inte längre att det är en politisk fråga att driva.

”Det har inte gjort någon särskild satsning på lokalvårdarnas löner”, skriver hon i mejl till Kommunalarbetaren.

”Inte skäligt”

Men fackförbundet Kommunal är kritiskt till hur Åre kommun agerar och att en grupp av lokalvårdarna ligger nära lägsta lönen på 23 638 kronor i Kommunals avtal med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det är inte skäligt att ligga på 25 000 kronor eller under. I dag klarar man sig inte på det, inte i den här kommunen, säger Annelie Sjöström, facklig företrädare.

Facket ifrågasätter att medellönen inte ökat mer.

– Det är löjligt. Jag tror att det ser likadant ut i andra kommuner, lokalvård är det första jobb du får om du är språksvag eller saknar utbildning. Ändå ligger nästan alla andra kommuner högre, säger Annelie Sjöström.

Vill ha extra pengar

Nu arbetar facket för en långsiktig plan där kommunen skjuter till extra pengar för att öka städarnas löner.

– Det är ett sådant otroligt viktigt jobb. Skulle lokalvården gå ut i strejk, då skulle kommunen stå still, säger Annelie Sjöström.