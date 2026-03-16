Byggare på Stegra får ut sin lön – facket avslutar blockaden

Det blev en kort blockad mot företaget Nord Armering, som utför arbete på Stegrabygget i Boden.

Det var på fredagsmorgonen som blockaden inleddes och innebar att ett 30-tal medlemmarna i Byggnads tillfälligt slutade arbeta på bygget av Stegra. Men blockaden avslutades redan samma eftermiddag.

”Vi är väldigt glada över att vi fick till en snabb lösning. Medlemmarna kommer att få den lön de har rätt till och arbetet kan återgå”, säger Emil Persson, Byggnads avtalssekreterare, i ett pressmeddelande.

Bakgrunden var att ett stort antal anställda hade permitterats, alltså skickats hem för att det fanns för lite att göra under några vintermånader.

De har då rätt att få så kallad permitteringslön, men det hade bolaget inte betalat ut och Byggnads stoppade därför arbetet på företaget. Men under dagen i fredags kom parterna alltså fram till en lösning och de anställda ska få pengarna de har rätt till. Enligt Byggnads handlar det totalt om nära 400 000 kronor som inte hade betalats ut.