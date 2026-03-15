Runt en tredjedel av de anställda på Elgiganten logistiks lager i Jönköping har fått fel på löneutbetalningarna under ett antal månader.

Alla fel har rättats till, men nu får de anställda som drabbats också upp till tusen kronor var i skadestånd.

Dessutom får alla som vill vara med på en rad aktiviteter framöver, enligt det skadestånd fackklubben har förhandlat fram.

– Räknar man in allt blir det runt en halv miljon kronor till de anställda, säger Johan Hambrink, klubbordförande för Handels på lagret.

– Det är ett av de största skadestånd vi hört talas om, så det känns jättebra.

Gekås och bowling som skadestånd

Den slutgiltiga storleken på skadeståndet avgöras av hur många som deltar i aktiviteterna som förhandlats fram.

Det handlar till exempel en familjedag i bowlinghallen, löpning i motionsloppet blodomloppet med efterföljande fika, en grillfest och en shoppingresa till Gekås i Ullared.

– Många är positiva och tycker att det ska bli trevligt. Framför allt bussresan till Ullared är de sugna på. Och bowling är ju alltid populärt.

Lönestrulet på lagret började redan för fem eller sex år sedan. Då gick man över till att använda två lönesystem som inte fungerade tillsammans.

Företagets två löneadministratörer fick göra många ändringar för hand, för att de anställda ändå skulle få rätt lön.

När administratörerna sade upp sig och slutade för ungefär ett år sedan började felaktigheterna.

– I maj sa jag till ledningen att det här går inte längre, men det dröjde till efter semestrarna innan vi fick till förhandlingar. De pågick sedan till jul.

Fler kan få skadestånd

Inför förhandlingarna bad facket medlemmarna att meddela om de haft strul med lönen.

– Vi fick en hel kö här, och köerna har fortsatt fram till senaste lönen.

Eftersom lönestrulet fortsätter kräver facket nu en ny förhandling om skadestånd för varje medlem som fått något fel på lönen.

– Vi får fortsätta tills det blir rätt, säger Johan Hambrink.

Totalt är det runt 150 av de 450 lagerarbetarna som fått fel lön och som därför har fått pengadelen av skadeståndet.