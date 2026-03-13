Artikeln i korthet Ungdomar som säljer bambukläder via dörrknackning uppmanas ibland att vilseleda kunder genom att säga att pengarna går till exempelvis klassresor eller läger, trots att de egentligen går till företaget.

Tidigare anställda berättar att lögner och försäljningsknep lärdes ut, till exempel att inte säga priset förrän efter betalningen och att hitta på personliga historier för att få kunder att köpa.

Företaget Unisale säger att de inte uppmanar ungdomar att ljuga. De menar i stället att ungdomarna ska vara personliga när de säljer, men att de inte ska vara oärliga.

Klassresa, ridläger och resa med fotbollsklubben är vanliga förklaringar när ungdomar knackar dörr för att sälja bambukläder och berättar vad pengarna ska gå till.

Men enligt före detta anställda som talat med TV4 Nyheterna stämmer inte alltid berättelserna om vad pengarna ska gå till.

Unga tjejer har berättat om förhållandena bakom dörrförsäljningen.

De vittnar om att de inte fick tala om för kunderna att pengarna gick till företaget. I stället uppmanades de att säga att pengarna gick till ett läger eller klassresa.

– Vi fick absolut inte säga att försäljningen gick till något företag, det skulle vara till oss. Jag red på den tiden så jag ljög om att jag skulle på ridläger, säger Sofia som arbetade på två olika dörrförsäljningsföretag till TV4 Nyheterna.

Alla skulle på språkresa

Arbetet har tagit del av en anmälan mot företaget Unisale, som kommit in till Konsumentverket i år. Anmälan gjordes av en man som valt att vara anonym.

I sin anmälan berättar mannen att en ung kille knackat dörr för att sälja bambukläder och sa att pengarna skulle gå till en språkresa. Mannen ville stötta honom och köpte därför kläder.

Under den följande månaden fick han dock besök av ytterligare tre ungdomar som också sålde bambukläder och skulle på språkresa.

Samtidigt hade mannen sett en nyhet på TikTok om att dörrförsäljande ungdomar inte alltid är ärliga med vart pengarna ska gå till. Det väckte hans misstankar och ledde till att han valde göra en anmälan mot företaget Unisale.

”Mycket lögner”

Rakel som tidigare arbetat på företaget Unisale berättade också att hon inte fick säga priset till kunden förrän efter att betalkortet redan hade blippats.

Syftet, förklarar hon var att kunder skulle känna att det var pinsamt att avbryta köpet och inte vilja framstå som snåla.

– Det var ju väldigt, väldigt dyra grejer, säger hon till TV4 Nyheterna.

När en ny person började var det rutin att hen fick följa med en mer erfaren säljare för att lära sig hur arbetet gick till. Under introduktionen fick de också lära sig att inte vara ärliga med att pengarna gick till företaget.

– De ljög ihop att de skulle på någon resa till något koncentrationsläger och samla in pengar till det. Mycket lögner rakt av. Och cheferna visste ju om att det ljögs, säger hon.

Blev illa berörd

Rakel uppger att företagets affärsidé bygger på att människor köper de dyra bambukläderna för att de vill stötta ungdomarna, inte för att de nödvändigtvis är i behov av nya strumpor.

Noelia som också arbetat på Unisale, berättar för TV4 Nyheterna att hon blev illa berörd när kunder erbjöd sig att hjälpa till eftersom de trodde att pengarna gick till ett viktigt ändamål.

– Man såg ju vad det var för människor, man såg deras hem. Vissa sa också att de hade det dåligt ställt men ville hjälpa till och köpa bara för att vara snälla, säger hon.

Uppmuntras vara personliga

Arbetet har varit i kontakt med Unisales vd Marwin Gordon som säger att det är bra att både företaget och branschen granskas. Eftersom verksamheten arbetar med unga människor är det, enligt honom, viktigt att tåla granskning för diskussion.

Han förklarar att företaget inte bestämmer vad de anställda ska säga, men att de uppmuntrar dem att vara personliga när de berättar om varför de vill arbeta och tjäna pengar.

– Vi är väldigt tydliga med att de inte får vara ute och ljuga för det finns ingen fördel med det. Man säljer inte mer bara för att man säger att man ska på en klassresa eller att man hittar på någonting som låter bra.

Han uppger att företaget har en pågående utredning och en löpande dialog med Arbetsmiljöverket.

Han hävdar också att teamledarna kontinuerligt kontrollerar och följer upp att de rutiner och arbetssätt som ungdomarna får lära sig faktiskt följs.