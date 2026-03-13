”Signal om osäker arbetsmiljö” – experten ”paff” av händelserna på LKAB

Artikeln i korthet Under 2025 har ett många allvarliga incidenter inträffat vid LKAB, vilket indikerar att det finns systematiska brister i arbetsmiljön, enligt Arbetsmiljöverkets expert.

Om man inte anmäler allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket bryter företag mot arbetsmiljölagen.

"Enligt lagstiftningen ska man anmäla det till oss så att vi får möjlighet att inspektera, utreda och ställa krav", säger Jan Sandberg på Arbetsmiljöverket. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Du säger att du blir paff över att det har hänt så många olyckor och tillbud på LKAB under 2025. Varför?

– Att det inträffar så många incidenter ger en signal om att det inte är en säker arbetsmiljö – och det har också ett samband med mönstret i bristerna som förekommer bland händelserna. Det är många händelser som påminner om varandra – det tyder på att man inte har lärt sig.

Varför tycker du att händelserna som LKAB inte har anmält borde ha anmälts till Arbetsmiljöverket?

– Utifrån de beskrivningar av händelserna som jag har läst är min bedömning att det är frågan om allvarliga tillbud och olyckor och dessa är anmälningspliktiga. Ofta handlar det om små marginaler där slumpen har avgjort om det skulle fått en katastrofal utgång eller inte. Då är det otroligt viktigt att man anmäler.

”De har en skyldighet”

Varför är det viktigt?

– Det innebär att händelserna måste utredas för att förhindra att något liknande händer igen. Det är fullt möjligt att LKAB har gjort utredningar – men de har också en skyldighet att anmäla till Arbetsmiljöverket.

Och varför är det viktigt att företagen anmäler även fast de gör utredningar?

– Enligt lagstiftningen ska man anmäla det till oss så att vi får kännedom om händelsen och möjlighet att inspektera, utreda och ställa krav. Det är arbetsgivares skyldighet enligt lagstiftningen. En anmälan ger också en indikation på att de utreder tillbud och olyckor, vilket är ett krav enligt reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM-föreskriften).

Tillbud, olycksfall, anmälningsplikt och systematiskt arbetsmiljöarbete Allvarligt olycksfall … … innebär en olycka som inträffar medan någon jobbar och som leder till att någon skadar sig. Exempel på skador som anses allvarliga är om ett ben i kroppen bryts, om syn eller hörsel skadas, om inre organ skadas eller stor skada på nerver och muskler. Allvarligt tillbud … … innebär en ”nästanolycka” – alltså allvarliga händelser som hade kunnat leda till att någon skadar sig. Exempel på allvarliga tillbud kan vara om någon ramlar från flera meters höjd utan att skada sig, om något som väger 25 kilo faller från flera meters höjd eller rök, gas eller kemikalieutsläpp. Anmälningsplikten … … innebär att arbetsgivare måste anmäla allvarliga tillbud och allvarliga arbetsplatsolyckor snabbt till Arbetsmiljöverket. Det är ett krav i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren själv bedömer om tillbudet eller olyckan är så pass allvarlig att den behöver anmälas.

Om man är osäker på om händelsen är tillräckligt allvarlig är det bättre att anmäla, än att inte göra det, enligt Arbetsmiljöverket.

Om arbetsgivare inte anmäler en allvarlig händelse kan det leda till böter. Systematiskt arbetsmiljöarbete … Systematiskt arbetsmiljöarbete, eller SAM, beskriver hur arbetsgivare ska organisera, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet.

”Glidande skala”

Och om man inte anmäler allvarliga händelser?

– Då följer man inte arbetsmiljölagen. Och det kan rendera i ett åtal om arbetsmiljöbrott med eventuell bot som följd.

Hur ska arbetsgivare avgöra om något är allvarligt?

– Det finns inte några skarpa definitioner – och jag förstår att bedömningen inte alltid är enkel. Det är inte noll och ett utan det handlar om en glidande skala. Det är därför vi betonar att arbetsgivare hellre ska anmäla för mycket än för lite. Vi får in mycket som inte kvalar in som allvarliga olyckor. Men vi vet också att motsatsen förekommer – alltså att man inte anmäler alls.

Vad gör Arbetsmiljöverket när företag anmäler allvarliga händelser?

– Det minsta vi gör är att begära in företagets utredning för att få en uppfattning om de har analysförmåga och vidtar åtgärder. När utredningen är otillfredsställande – till exempel om man ensidigt pekar på den mänskliga faktorn, alltså till exempel skyller på att en arbetstagare var trött och grinig – då inspekterar vi. Då finns det anledning att ställa krav eftersom de inte själva verkar ha en förmåga att utreda och hitta åtgärder som kan leda till att risken för att händelsen ska inträffa igen minimeras.