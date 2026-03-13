Det var 2015 som ett par i Västernorrland köpte en villa utanför Sundsvall för fyra miljoner kronor.

Sju år senare upptäcktes en vattenskada i badrummet, en skada som berodde på icke fackmannamässig renovering: våtutrymmena saknade tätskikt.

I samband med att paret åtgärdade vattenskadan fann de lösa kablar i väggarna. De kontaktade en elkonsult för att besikta elarbetena i huset.

Elkonsulten kunde konstatera mycket allvarliga brister.

För det första: felaktiga kablar utan vare sig dragavlastning eller spikskydd.

För det andra: skarvade kablar med eltejp och skarvar i väggar utan kopplingsdosa.

För det tredje: koppling och apparatdosor saknade bottnar.

Och sist men inte minst: vid besiktning av installation av elverket konstaterades att installationen var direkt livsfarlig.

Kablar av fel sort

Kablar av fel sort hade använts från elstolpen in till gästhuset.

Därutöver var kabeln dragen under mark i ett skyddsrör som normalt används till takarmaturer.

Kablarna var felaktigt avsäkrade och det fanns risk för att kablarna smälte utan att någon säkring skulle gå.

Köparna borde ha misstänkt felaktiga renoveringar

Paret krävde då säljaren på avdrag från köpeskillingen med kostnaden för att åtgärda felen: drygt 400 000 kronor. Det hela gick till tingsrätten som gav säljaren rätt.

Detta då rätten menade att paret borde ha misstänkt redan vid köpet att renoveringarna som gjorts i huset inte var fackmässigt gjorda, då det saknades tätskikt i våtutrymmen.

De borde ha undersökt husets elsystem noggrannare innan köp.

Paret överklagade dock, och hovrätten kom till en annan ståndpunkt.

Detta då den anlitade elkonsulten vittnade om att elfelen i fastigheten inte kunnat upptäckas utan att undersökning genomförts i ”slutna utrymmen” som bakom väggar.

Han förklarade även att en kopplingsklämma som använts vid elinstallationen inte lanserades förrän 2014, endast ett år innan paret köpte fastigheten och att all el verkar ha renoverats samtidigt. De uttag som använts var polska och inte godkända i Sverige.

Mannen var elektriker

Säljaren har förklarat att det var hennes man, som avled 2015 och som var elektriker, var den som via sin firma genomfört alla renoveringar i huset.

Hovrätten ger paret rätt, och dömer säljaren att betala dels de dryga 400 000 kronorna paret begärt, dels rättegångskostnaderna på totalt 300 000 kronor.