Artikeln i korthet Mathilda Hauge, nu ombudsman i Fastighets region syd, kandiderar till posten som andra ordförande i Fastighets. Hon började sin karriär som vårdbiträde och utvecklade sitt fackliga engagemang som lokalvårdare, vilket ledde till en roll som ombudsman. Hennes starka drivkraft är tron på att förändringar är möjliga.

Som kandidat vill Mathilda se Fastighets som en mer synlig kamporganisation som verkar för bättre avtal och tydligare strategier.

Fastighets ska på kongressen välja ledning. Fram till 15 april kan medlemmar skicka in förslag på vilka de vill ha i ledningen för facket.

Hennes mamma var ombudsman, så fackligt medlemskap var självklart redan från första jobbet. Själv gick hon tidigt ut i arbetslivet. Som 16 åring blev hon mamma och behövde försörja sig och barnet. Hon jobbade som vårdbiträde, utbildade sig senare till undersköterska och blev medlem i Kommunal. Men det var först som lokalvårdare på ett mindre fastighetsbolag som det fackliga engagemanget tog fart på allvar.

– Jag blev snabbt uppslukad av det fackliga och det var i Fastighets som jag fick mitt engagemang och sedan blev ombudsman.

Drivs av tron på förändring

Nu kandiderar hon till posten som andra ordförande i Fastighets. Det som driver henne är tron på förändring.

– Den starkaste drivkraften är att jag faktisk tror vi kan förändra saker. Att någonting har varit på ett visst sätt innebär inte att det alltid ska vara så.

Hon beskriver sig själv som ett lugnt komplement i ledningen.

– Jag vill framåt men har ett lugn i mig som jag tror många känner sig trygg med.

Vilka vill du ska leda förbundet? Nominera till valet på kongressen På kongressen i maj ska Fastighets välja ledning (ordförande, andra ordförande, avtalssekreterare)

Alla medlemmar kan lämna sina förslag (nominera) här: (fastighets.se)

Den du nominerar måste vara tillfrågad och ha tackat ja.

De som kan väljas är yrkesverksamma medlemmar, ombudsmän, anställda fackliga ombud.

Sista dag att nominera är 15 april. Hittills nominerade:

Ordförande: Nicklas Nilsson (nuvarande ordförande)

Andra ordförande: Mathilda Hauge (nu ombudsman i syd)

Avtalssekreterare: Joakim Oscarsson (nuvarande avtalssekreterare) Läs mer

Vi ska vara en kamporganisation

När Mathilda Hauge pratar om medlemmarnas viktigaste frågor återkommer hon till villkoren i vardagen: lön och pension man kan leva på och arbetstid som gör att man orkar. Samtidigt vill hon se ett förbund som märks mer.

– Vi ska ses som en kamporganisation som finns för våra medlemmar. Som tecknar bra avtal och organiserar starka branscher.

Den stora utmaningen är att Fastighets har små resurser och de måsta användas smart.

– Det är svårt att säga att allt är prioriterat, då står vi där med massa fina ord som vi inte klarar av att göra verksamhet av.

Vill ha tydligare strategier

Hon pekar också ut medlemsrekryteringen som en av de största utmaningarna, inte minst i städbranschen där språkbarriärer och många olika kulturer kan göra det svårt att nå fram. Samtidigt som de i fastighetsbranschen måste förklara medlemskapets värde även när man tycker man har en trygg arbetsvardag.

Framåt vill Mathilda Hauge se ett Fastighets med tydligare strategier, bättre kommunikation och fler förtroendevalda runt om i landet.

– Jag vill pusha för att vi ska vara modigare och utvecklas med resten av samhället.