Artikeln i korthet Medellönen för undersköterskor i Göteborg är nu landets näst högsta, efter att ha klättrat från 153:e plats för tio år sedan, enligt KA:s lönekoll..

Fackförbundet Kommunal och Göteborgs stad har avtalat om extra satsningar på undersköterskor i flera år.

Staden har satsat cirka 120 miljoner kronor utöver centrala avtal sedan 2021 för att förbättra lönerna.

Marit Gamboa har arbetat vid Backa Hemtjänst, på Hisingen i Göteborg sedan 1984. Hon fick fast jobb som vårdbiträde 1985. Nu är hon specialistundersköterska och är uppe i 38 800 kronor i månadslön. Men ändå är det inte främst lönen hon syftar på när hon säger att hon känner sig sedd.

– Jag är jätteglad att jag har fått högre lön men jag tänker mer på hur vår arbetssituation förbättrats, säger Marit Gamboa som också är fackförbundet Kommunals arbetsplats- och skyddsombud.

2018 agerade alla skyddsombud i hemtjänsten och efter har det hänt saker. Scheman har blivit luftigare.

– Om jag slutar halv fyra på eftermiddagen ska jag nu vara inne tio över tre i lokalen. Så jag har 20 minuter för att lämna nycklar och sådant. Wow! Det har inte hänt tidigare, säger Marit Gamboa.

Klättrat från 153:e plats

Det är en ovanligt gråtrist vinterdag på Hisingen. Vi sitter i Backa Norras samlingslokal för personalen i hemtjänsten och studerar siffrorna. Medellönen för undersköterskor i Göteborg ligger på 33 323 kronor för 2025.

Det är enligt Kommunalarbetarens årliga lönekoll landets näst högsta medellön för undersköterskor, bara Österåker i Stockholmsregionen har högre medellön: 33 491 kronor.

Annat var det för tio år sedan. Då hade Göteborgs undersköterskor den 153:e högsta medellönen i landet, sedan har de klättrat år för år för att nu nästan vara i topp. Mycket av detta beror på Kommunals påverkansarbete, enligt Marit Gamboa.

Började för fem år sedan

Selam Aksüngür förhandlar löner för Kommunal på äldreomsorgsområdet. Han berättar om ett långsiktigt fackligt arbete.

– För fem år sedan förklarade vi för politiker och tjänstemän att om vi vill att det ska finnas undersköterskor i framtiden så behövs en satsning, säger Selam Aksüngür som själv jobbar som undersköterska.

Bland annat pekade facket på skillnaden gentemot manligt dominerade yrkesgrupper, med ungefär samma utbildningsnivå, som till exempel anläggningsarbetare.

Selam Aksüngür tillägger att det här inte betyder att det tagits några pengar från ”manliga” yrkesgrupper.

– Staden har gjort extra satsningar på vårdpersonalen utifrån vår analys av våra lönekartläggningar.

"Jag har 20 minuter för att lämna nycklar och sådant. Wow! Det har inte hänt tidigare", säger Marit Gamboa.

2025 ökade lönerna enligt det centrala avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR med 3,3 procent. I Göteborgs äldre-, vård- och omsorgsförvaltning var ökningen nästan den dubbla, 6,1 procent. I snitt fick undersköterskor, som är medlemmar i Kommunal, mer än 2 100 kronor i löneökning.

Linda Andersson är chef för HR-avdelningen i förvaltningen. Hon påpekar att arbetsgivaren varit lika angelägna som Kommunal att satsa på undersköterskorna.

– Det handlar ju om att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill få medarbetare att stanna, trivas och vara kvar länge hos oss. Där är ju lön en viktig del, säger hon.

”Vad gör reklam för nytta?”

Sammanlagt har staden skjutit till cirka 120 miljoner kronor miljoner kronor, utöver de centrala avtalen, sedan 2021.

Även om Marit Gamboa vid hemtjänsten på Hisingen är nöjd med hur både lön och arbetsmiljö förbättrats i Göteborg så är hon kritisk till hur hennes yrke värderas generellt sett.

– Jag har en kompis som jobbar i reklambranschen och tjänar en himla massa mer pengar än mig. Vad gör reklam för nytta för samhället? Jag tar hand om människor. Ibland ligger deras liv in mina händer. Och så uppskattas det inte.