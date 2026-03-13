Det finns förstås en hel del frågor man kan ställa sig när Simona Mohamsson och Jimmie Åkesson lanserar ett ”blågult samarbete” som ytterst syftar till att Åkesson ska kunna bli minister efter valet.

Varför är det här överhuvudtaget intressant?

Hur många tror ens på att L kommer sitta kvar i riksdagen efter valet?

Och varför ska vi överhuvudtaget bry oss om vad Liberalerna säger när deras löften bara gäller tills vidare?

Ändå.

Det var en mycket märklig sak som hände i svensk politik i dag.

Ska samarbeta med postnazister

Det parti som länge var den icke-socialistiska sidans starkaste antirasistiska kraft har slutit ett avtal med ett parti sprunget ur 1980-talets nynazism. Och man gör det i konflikt med sina lokalpolitiker och med sina få kvarvarande väljare. Varför?

Om man får tro Simona Mohamsson är skälen uppbenbara: För att man vill få saker gjorda, är överens om att Donald Trump inte ska få invadera Grönland och sossarna är jättedåliga.

Jamen dåså. Tuta och kör!

Men låt oss stanna upp en stund och fundera på varför L-väljarna ogillar SD så mycket.

De gör det för att Jimmie Åkesson har lovat sina väljare att rulla tillbaka årtionden av progressiva landvinningar som Liberalerna alltid stått bakom.

SD:s snäva syn på svenskhet

För att SD har en så snäv syn på svenskhet att det är nära på omöjligt att upptas i den nationella gemenskapen.

I veckan lät Åkesson förstå att han är förfädernas röst i svensk politik och att endast den som slagits för torvan, under vilken generationer ligger nedgrävda, får vara med.

Och tittar man på vad partiet motionerat om i riksdagen framträder ett parti som vill tukta fria medier, kringskära civilsamhällets självständighet, ställa polisväsendet i partiets tjänst och som vill tvinga föreningsliv och utbildningsväsende att främja deras politiska uppfattning.

I de kommuner där partiet styr vill de detaljstyra kulturen och tysta opolitiska tjänstemän. Och Jimmie Åkesson sa i veckan att han på fullt allvar tror partiet motarbetas av landets myndigheter.

Går inte att vara liberal

Allt det där gör att Simona Mohamssons få väljare begriper att det inte går att vara liberal i ett samhälle där Jimmie Åkesson bestämmer.

Men på pressträffen flinade Simona Mohamsson fram att ”en ny framtid” börjar nu.

Bevare oss väl.