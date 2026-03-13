Artikeln i korthet Vår granskning av personalbråket på äldreboendet Granliden får flera politiker i Göteborg att reagera kraftigt.

Anställda har rapporterat om boende som legat i våta sängar och inte duschat på veckor, något som både majoriteten och oppositionen inte tycker är okej.

Oppositionen vill se en extern utredning av händelserna, medan majoriteten pekar på satsningar som höjda löner och ökade resurser. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Konflikter mellan anställda på äldreboendet Granliden i Göteborg har lett till stora rubriker om saboterade bilar, fasttejpat könshår, väktare, avstängningar – och vårdbiträden som inte vågar gå till jobbet.

Efter att ha läst vår granskning, rasar flera politiker i Göteborg.

– Det är helt fruktansvärt, det är ärligt talat helt sjukt. Det var en jätteledsam läsning, säger Marina Johansson (S), ordförande i vård-och omsorgsnämnden, alltså högst ansvarige politiker.

Även oppositionen reagerar:

– Er artikel bidrar till känslan jag haft under hela den här processen, att det är väldigt många frågetecken som inte är uträtade, säger Dan-Ove Marcelind (KD), vice ordförande i äldrenämnden.

Politiker: ”Inte god vård”

Granskningen skildrar hur flera anställda larmat om brister både i arbetsmiljön och omvårdnaden av de äldre.

I ett 30-tal avvikelser under 2024 och 2025 larmar anställda om hur boende har legat i genomblöta sängar och varit våta av urin upp till nacken.

Enligt personalen ska boende inte heller ha duschats på upp till sju veckor.

– Det kan inte beskrivas som god vård att man får ligga så länge utan att få hjälp, säger Dan-Ove Marcelind.

Avvikelseanmälningar gjorda av anställda på Granliden.

Men det håller inte Göteborgs stad själva med om.

I en rapport som gjorts om kaoset på Granliden, står det att vården har varit god.

Brister som upptäckts sticker inte heller ut, då det finns liknande problem inom andra verksamheter i Göteborg.

Lönerna har höjts

Åter till Marina Johansson, högst ansvarig politiker.

Är det inte allvarligt i så fall?

– Det är klart att det är allvarligt, bristerna i artikeln handlar ju till exempel om städningen och ren omvårdnad. Därför är det så viktigt att vi håller i det här arbetet och ger rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb, säger Marina Johansson.

I en avvikelse står det att en brukare gråter över att ligga i sin egen urin. Vilket ansvar har du som ordförande för att det ser ut så här?

– Jag har ett stort ansvar som ordförande för nämnden. Därför har vi också gett tydliga uppdrag till förvaltningen, och tillfört resurser. Inte minst när det handlar om undersköterskornas löner, som vi har höjt. Sedan har vi börjat utöka grundbemanningen.

Utredning om avvikelser

Politikerna har sedan tidigare krävt en utredning av hur chefer hanterar personalens avvikelser, samt hur chefer följer upp problemen.

Under 2026 fortsätter delar av arbetet, som handlar om att se till att “rätt saker görs på rätt sätt”, enligt ett nämndbeslut.

Samtidigt har vissa anställda på Granliden blivit anklagade för att sprida “desinformation”.

Hur går det ihop?

– Det kan uppfattas på ett sätt som jag inte tror var avsett, säger Marina Johansson.

Ifrågasätter vissa anmälningar

Hon tycker det är viktigt att personalen vågar anmäla missförhållanden, men vissa avvikelser som utretts på Granliden har bara stämt “delvis” eller ”inte alls”, enligt Marina Johansson.

– Det är ju det som gjort det lite svårt att ta reda på vad konflikten egentligen handlar om, säger hon.

Trots det är Marina Johansson nöjd med rapporten, även om hon inte utesluter att en extern granskning kan behövas.

Krav på extern utredning nedröstat

Men Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna har krävt en extern utredning av händelserna på Granliden, något som röstades ner av den rödgröna majoriteten.

– Jag har pratat med människorna som anklagas för desinformation och de ger en helt annan bild, det känns inte tillfredsställande, säger Dan-Ove Marcelind.

Dan-Ove Marcelind (KD), vide ordförande i äldrenämnden.

En orsak till problemen tror han är bristen på närvarande chefer och en annan att det är svårt att få tag på utbildad personal.

Även Marina Johansson pekar på större brister som är gemensamma för flera arbetsplatser.