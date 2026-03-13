Byggarbetare utan lön på Stegra – facket stoppar arbetet

Byggarbetare som jobbar på stålbolagets Stegras område i Boden har inte fått ut så kallad permitteringslön.

Det menar fackförbundet Byggnads, som i protest nu blockerat allt arbete för sina medlemmar på Nord Armering.

Det innebär att ett 30-tal anställda på företaget under fredagen tillfälligt slutade jobba på Stegra till följd av blockaden.

”Vissa av våra kollegor har inte fått lön på flera månader. Företaget har lovat att betala, men har inte hållit sitt ord. Det senaste vi hört är att det kommer dröja ytterligare några månader. Vi kan inte vänta längre”, säger Mark Tuhkanen, anställd och facklig förtroendevald på Nord Armering, i ett pressmeddelande.

”Glasklara regler”

Anställda på Nord Armering har under vintermånaderna skickats hem av arbetsgivaren, då det inte funnits så mycket jobb.

De berörda har då åkt hem till sina hemländer som Estland, Polen och Lettland.

”Reglerna är glasklara. Blir man permitterad har man som minst rätt till permitteringslön. Trots påtryckningar har företaget vägrat att betala våra medlemmar. Därför sätter vi Nord Armering i blockad tills dess att lönerna finns på medlemmarnas konto”, säger Byggnads avtalssekreterare Emil Persson i ett pressmeddelande.

400 000 i löner

Enligt facket handlar det om nästan 400 000 kronor som inte betalats ut i lön.

”Företaget har haft gott om arbete här på Stegra under de senaste åren. Om de vill fortsätta måste de se till att betala sina anställda i tid. Våra medlemmar ska inte behöva ta den ekonomiska smällen när företaget har minskad orderingång. Vi kräver att företaget löser detta”, säger Joakim Lindholm, ordförande för Byggnads Norrbotten, i samma pressmeddelande.

Joakim Lindholm säger till Arbetet att det kan bli aktuellt att utöka blockaden med sympatiåtgärder om den inte får effekt.

Arbetet söker bolaget Nord Armering.