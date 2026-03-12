Efter ett nattpass ställde en anställd vid Polismyndigheten sina arbetsskor under ett skåp på personaltoaletten i polishuset i Linköping. När han kom tillbaka senare samma dag var skorna borta. Enligt förundersökningen uppgav städaren att hon hade slängt dem.

”Jag frågade varför, skorna var nya och det var inget fel på dem”, säger polismannen i förhöret.

Fick en faktura för de försvunna skorna

Städaren åtalas nu för egenmäktigt förfarande i Linköpings tingsrätt. Enligt åklagaren gjordes det med uppsåt, något hon förnekar.

Städarens chef kontaktades och företaget fick en faktura för de försvunna skorna, som var värda över 900 kronor och tillhörde Polismyndigheten.

Städaren förklarar i förhör att hon kastade skorna eftersom de låg bland en massa kartonger och skräp inne på personaltoaletten. Hon uppgav att skorna inte såg ut att tillhöra någon, men säger samtidigt att det var ett misstag att slänga dem.

Städbolagen har riktlinjer

Men hur ska städare veta vad som får slängas hos en kund? Fastighetsfolket bad städbolaget Coor, som inte har något med åtalet att göra, beskriva vilka riktlinjer de ger sin personal när det gäller saker som ligger framme hos kund. Exempelvis ska bara sådant som är tydligt avfall kastas, och personalen ska fråga vid osäkerhet.