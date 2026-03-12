 Gå till innehållet
”Skapar egna elnät” – Tesla utreds för otillåtna elkablar till laddstolpar

Tesla har rundat fackförbundet Sekos sympatiblockad och kopplat upp åtta laddare utanför Arlanda. Nu anmäler facket biljätten för 400 meter otillåtna kablar.
– Vår konflikt syftar ju till att skada Tesla. Men att skapa helt egna elnät ser vi dessutom ganska allvarligt på, säger Nick Fortgens, ombudsman på Seko.

Delad bild med ett foto på Nick Fortgens invid en bild på Teslas olagliga kabeldragning.

Kablarna har bland annat dragits över en väg. Nick Fortgens, central ombudsman på fackförbundet Seko, är kritisk. Foto: Privat

Tesla har byggt 16 laddplatser på fastighetsutvecklingsföretaget Arlandastad Groups område utanför Arlanda flygplats. Men eftersom Seko lagt en sympatiblockad på att koppla in laddarna på elnätet har de stått utan ström.

Nu har Tesla rundat sympatiblockaden och kopplat upp åtta laddare utanför Arlanda.

– När vi var där såg vi plötsligt att det går fyra stora kablar, ungefär 400 meter långa, till en fastighet som ägs av Arlandstad Group. De verkar vara strömförande eftersom de fått igång åtta av laddarna, säger Sekos ombudsman Nick Fortgens och fortsätter:

– Det kan inte vara rimligt att dra kablar tvärs över fastigheter, vägar och i diken. Vad vi vet så har de inte tillåtelse att göra så.

Utredning har startat

Facket har anmält Teslas kablar till Energimarknadsinspektionen. Myndigheten har startat en utredning eftersom det inte är tillåtet att bygga en starkströmsledning utan tillstånd.

Ledningarna är också anmälda till Elsäkerhetsverket, eftersom en elanläggning som ligger oskyddad på marken är en säkerhetsfråga.

Karta över hur kablarna dragit. De korsar tomter, en väg och Vattenfalls elnät. Foto: Seko.

Kan bli farligt väldigt fort

Kablarna har dock ett skyddshölje. Nick Fortgens säger att det inte är någon omedelbar livsfara att gå nära dem.

Men om de skulle gå sönder?

– Då kan det bli väldigt allvarligt väldigt snabbt.

Elkablarna har dragits till ett elskåp 400 meter bort. Foto: Seko.

Arbetet söker Tesla för en kommentar.

