Artikeln i korthet LKAB har struntat i att rapportera 47 olycksfall och incidenter till Arbetsmiljöverket. Flera av händelserna har varit förenade med livsfara.

Nu erkänner LKAB i en text på bolagets intranät att de har gjort fel. ”När vi har börjat titta på de här ärendena ser vi att det finns några som vi nu i efterhand bedömer borde ha anmälts”, säger arbetsmiljöchefen Annika Kruuna.

I texten som publicerats på LKAB:s intranät framkommer också att bolaget är i kontakt med Arbetsmiljöverket.

Bergmassor som rasar ner, splitter som sprutar och slarv med sprängmedel.

Avfallskalk som orsakar frätskador, 90-gradigt vatten som bränner på hud och stenar som faller ner och orsakar hjärnskakning.

Genom att granska över 200 interna dokument kan Arbetet avslöja att den statliga gruvjätten LKAB struntat i att anmäla 47 olycksfall och tillbud till Arbetsmiljöverket förra året.

I 23 av fallen, bedömer Jan Sandberg på Arbetsmiljöverket, att det med ”stor sannolikhet” innebär att gruvkoncernen inte följt arbetsmiljölagen.

– Jag blir paff, säger Jan Sandberg, tillförordnad sektionschef på Arbetsmiljöverkets enhet för samordning av kontroll, när han får höra om allt som har hänt förra året.

– Min bedömning är att de har satt ribban vad de anmäler till oss alldeles för högt, säger han efter att ha gått igenom beskrivningarna av händelserna från LKAB:s interna dokument.

Nu erkänner arbetsmiljöchefen Annika Kruuna för LKAB:s anställda att bolaget har gjort fel.

”När vi har börjat titta på de här ärendena ser vi att det finns några som vi nu i efterhand bedömer borde ha anmälts”, säger Annika Kruuna i en text som publicerats på LKAB:s intranät och som Arbetet har fått tillgång till.

Livsfarliga händelser anmäldes inte

Arbetet har avslöjat att det i flera fall är livsfarliga händelser som inte anmälts till Arbetsmiljöverket.

I mars förra året var det ”sjukt nära” att två personer hamnar under ett 15 meter långt bergras, berättar en person för Arbetet.

En lastmaskinförare skonas med sekunders marginal när han tar den sista skopan.

Samtidigt väntar en geolog cirka 100 meter bort på att lastmaskinföraren ska bli klar. Efter det skulle han ha gått in i tunneln där berget rasat ner.

”Om jag inte hade väntat på grund av rensningen, hade jag stått framför brytningen och arbetat, vilket ytterst skulle ha slutat i en tragedi”, skriver geologen i LKAB:s dokument.

”Kan leda till allvarlig skada eller död”

Vid ett annat tillfälle kastar någon en tändhatt nära 1,5 kilo dynamit.

Och i ett annat internt dokument går att läsa att en medarbetare upptäcker att ett verktyg i metall ligger framme för att sätta i gång en strömbrytare på 400 volt.

”Denna bristande insikt kan leda till allvarlig skada eller död”, skriver personen i dokumentet.

I texten som publicerats på LKAB:s intranät säger Annika Kruuna att bolaget också i många fall har gjort en annan bedömning.

”Vi anser att vi i många fall gjort en korrekt bedömning”, säger hon i texten.

LKAB har publicerat en text på intranätet med anledning av Arbetets granskning.

Kontakt med Arbetsmiljöverket

I texten som publicerats på intranätet framkommer också att LKAB är i kontakt med Arbetsmiljöverket.

”LKAB är i kontakt med Arbetsmiljöverket om de här händelserna och ska gemensamt med myndigheten titta på de bedömningar som är gjorda”, står i texten som har publicerats på intranätet.

Annika Kruuna uppmanar även alla att rapportera in möjliga risker och tillbud.

”Grunden är att hellre rapportera en gång för mycket än för lite. Det här är något vi måste se till att upprätthålla varje dag, att hjälpa varandra att arbeta säkert. I det ingår att rapportera in möjliga risker och tillbud som uppstår”, säger hon i texten som publicerats på intranätet.

Arbetet söker LKAB:s arbetsmiljöchef Annika Kruuna.