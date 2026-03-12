Artikeln i korthet Paulig, ägare av Santa Maria, har beslutat att flytta kryddproduktionen från Mölndal i Sverige till Estland.

Flytten sker i etapper. Sommaren 2027 upphör all produktion i Sverige.

Fackliga företrädare arbetar nu för att säkra goda villkor för de anställda, inklusive avgångsvederlag och utbildningar.

Det var i januari i år som livsmedelsbolaget Paulig – Santa Marias ägare – aviserade sina planer på att flytta kryddproduktionen till Saue i Estland.

Nu är beslutet fattat och därmed har hoppet om att företaget ska ändra sig grusats.

Livs ombudsman Jonathan Westman som suttit med i de fackliga förhandlingarna är djupt kritisk:

– Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad, inte minska den. Att flytta svensk matproduktion utomlands är aldrig bra. Att göra det nu när Sveriges beredskap behöver stärkas är riktigt dåligt. Alla vet ju att när maten tryter förlorar man kriget.

Jobbar hårt för bra villkor

Enligt planen kommer produktionen att stängas ned i etapper för att sedan stänga helt sommaren 2027.

Jonathan Westman berättar att facket nu jobbar hårt för att se till att arbetarna på kryddfabriken får så bra villkor som möjligt.

– Vi är helt transparanta med hur vi ser på saken. Vi vill förhandla om avgångsvederlag och att företaget bekostar utbildningar som stärker arbetarnas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Vi kommer inte att ge oss.

Paulig: Växer inte ekonomiskt

Enligt Lenita Ingelin, vd för Paulig, handlar flytten om att trygga konkurrenskraften på sikt.

Hon nekar inte till att företaget som helhet går med vinst men menar att det finansiella resultat totalt sett och kryddfabriken är två separata frågor.

– Kryddproduktionen hör till den del av verksamheten som inte växer ekonomiskt. Som företag måste vi säkerställa att vi har en robust affär, och i Estland äger vi sedan 30 år tillbaka en fabrik som ger oss möjlighet att expandera.

Men är det lämpligt att flytta utomlands när Sverige måste bli mer självförsörjande, i händelse av exempelvis krig eller kris?

– Alla livsmedelsföretag bär ett stort ansvar när det handlar om att garantera en motståndskraftig livsmedelsförsörjning. Vi har till exempel en stor tortillafabrik i Landskrona som producerar för hela Norden.

Vad vill du säga till de som nu förlorar sina jobb?

– Vi förstår att det här är ett beslut som väcker känslor och oro. Det har varit ett tufft besked att ge. Alla som jobbar på fabriken har gjort ett fantastiskt jobb och vårt fokus handlar nu om att stötta alla berörda.

Vill inte diskutera avgångsverderlag

Avgångsvederlag och betalda utbildningar är inget som Lenita Ingelin vill diskutera i nuläge med hänvisning till att förhandlingarna med facket fortfarande pågår.

Däremot står det klart att ingen behöver sluta förrän tidigast 31/12, 2026.