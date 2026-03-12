Artikeln i korthet När Frank, som har adhd och autism, blev av med anpassningar i sin truck på Icas lager klarade han inte jobbet han hade skött i 16 år.

Det jobb han omplacerades till var inte heller anpassat för honom, vilket ledde till att han drabbades av psykisk kollaps och sjukskrevs.

Ica sade sedan upp honom av personliga skäl för på grund av olovlig frånvaro när han var sen med sjukintygen.

Frank tycker inte att han fått tillräckligt stöd av facket och har nu stämt Ica för diskriminering och felaktig uppsägning med egen jurist.

I början av året gick det inte längre. Stressen blev för stor.

Efter att förgäves ha kämpat för att få tillbaka de anpassningar han tidigare haft på jobbet på grund av sin adhd och autism tog det plötsligt stopp.

– Jag fick en mental kollaps, säger Frank, som vi kallar honom.

Rent konkret innebar det panikångestattacker, depression, och en rad andra stressymptom.

Frank sjukanmälde sig i mars förra året, men inställda läkarbesök gjorde att han inte kunde lämna sjukintyg till arbetsgivaren förrän fler månader senare.

Olovlig frånvaro – trots sjukintyg

Under hela perioden uppdaterade han arbetsgivaren om hur han mådde.

Han hade kontakt med psykolog både hos vårdcentral och företagshälsovård, och de hade också kontakt med arbetsgivaren, men det räckte inte ansåg Ica.

I juni sades Frank upp på grund av personliga skäl, där olovlig frånvaro angavs som orsaken.

– De har fått sjukintyg för hela perioden jag varit frånvarande i efterhand och jag har berättat varför de fått vänta på dem, men det spelar ingen roll, säger Frank.

Frank började på Icas lager för 16 år sedan. Han plockade varor och körde truck som de flesta andra.

När lagret i Helsingborg gick över till ett röststyrt plocksystem där ordrarna meddelades i hörlurar fick han dock problem.

– Tidigare hade vi skärm och scanner i trucken. På grund av mina diagnoser behöver jag se vad jag ska göra och kunna gå tillbaka och dubbelkolla, det funkar inte om jag ska lyssna på instruktioner, säger han.

Stödet togs bort utan förvarning

Hans dåvarande arbetsledare lät därför Frank och två andra kollegor med liknande problem behålla det gamla systemet med skärmar i truckarna.

Frank fick sedan andra arbetsuppgifter och behövde inte längre köra truck, men efter en omorganisation där han skulle återgå till plock med truck upptäckte han att hans anpassningar tagits bort utan att någon informerat honom.

Det hade inte heller förhandlats med facket.

– Det går ju inte för mig att jobba med plock då, säger han.

Han krävde att skärmarna skulle tas tillbaka till hans truck. Det gick inte, enligt Ica. I stället fick han andra arbetsuppgifter.

Det irriterade hans gamla arbetslag och Frank kände sig trakasserad och mobbad på jobbet.

Det här innebär npf Npf betyder neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är ett samlingsbegrepp för tillstånd som påverkar hur hjärnan fungerar, till exempel hur man koncentrerar sig, planerar, hanterar intryck eller samspelar med andra. Vanliga diagnoser inom npf är adhd, autism och Tourettes syndrom. Läs mer

Saknade utbildning för de nya uppgiften

De nya arbetsuppgifterna innebar både sämre inkomst utan ob-ersättning och prestationsbonus, och ett stort ansvar för drift- och säkerhetsfrågor.

Han skulle också lära upp andra kollegor som saknade kunskap i frågorna.

– Jag har ingen utbildning för att lära andra. Det fungerade inte med hur jag är. Kanske var det mina diagnoser, men alla gillade inte hur jag pratade. Det blev konflikter, och jag mådde allt sämre säger han.

Till sist kom kollapsen.

Frank anser att han utsatts för diskriminering då arbetsgivaren inte har anpassat hans arbetsuppgifter på ett sätt som fungerar med hans funktionsnedsättning.

De har inte lyssnat när han berättat att han behöver stöd, säger han, och trots att han lovades en handlingsplan så fick han varken det eller de anpassningar han behövde.

Frank anser därför att uppsägningen är felaktig.

– För mig och andra med npf-diagnoser är anpassning en grundförutsättning för att kunna fungera, bidra och behandlas likvärdigt, säger han och tillägger att det inte bara gäller fysiska anpassningar utan också bemötande och kommunikation.

Arbetsgivaren ska anpassa jobbet Den som har en funktionsnedsättning har rätt till anpassningar på jobbet. Arbetsgivaren ska, inom rimliga gränser, anpassa arbetsmiljö och arbetsuppgifter så att personen kan arbeta på liknande villkor som andra. Det kan till exempel handla om särskilda hjälpmedel, tydligare arbetsrutiner, ändrade arbetstider eller förändrade arbetsuppgifter. Om en arbetsgivare inte gör rimliga anpassningar kan det räknas som diskriminering enligt diskrimineringslagen. Läs mer

Fick inte besked från facket

Han har försökt få hjälp av Handels, men är inte nöjd med hur facket hanterat fallet.

Facket krävde en förhandling om de indragna anpassningarna, men Frank vet inte hur den slutade och han fick inte heller något svar när han ville driva ärendet vidare.

– De lämnade aldrig något besked om vad de kunde göra. Jag fick inga svar.

När han inte fick något besked från facket valde han att anlita en egen jurist.

– Jag vet att det blir dyrt, men vad ska jag göra?

Frank har nu stämt Ica för felaktig uppsägning och brott mot diskrimineringslagen.

Totalt kräver han 500 000 kronor plus ersättning för utebliven lön.

Om han och Ica inte enas på vägen, blir det tingsrätten i Malmö som avgör om Frank blivit diskriminerad och om uppsägningen var felaktig.

Inga svar från facket eller Ica

Företrädare för Handels vill inte ställa upp på någon intervju.

Kristine Larsen Svensson, ombudsman i Helsingborg, skriver i ett mejl att facket tyvärr inte kan kommentera ett pågående ärende, men att man rent generellt företräder alla medlemmar under förutsättning att de inte ber facket att frånträda i ett ärende, inte lämnar facket, och att de samverkar och konkretiserar vad de vill ha hjälp med.

Inte heller Ica Gruppen, som driver lagret, låter sig intervjuas utan meddelar i ett mejl från pressansvarig att: ”Vi avböjer att kommentera med hänsyn till personens personliga integritet.

Frank vill inte ha sitt riktiga namn i artikeln, av rädsla för att det ska försvåra för honom att få ett nytt jobb.