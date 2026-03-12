Fast i gruvbrand – 112 larmades efter 1,5 timmar: ”Sjukligt att tillåta det”

Artikeln i korthet Personer i en LKAB-gruva i Malmberget blev fast i sina fordon på grund av en brand med rökspridning. Larm om branden nådde SOS Alarm först efter 1,5 timmar, vilket ifrågasätts av räddningstjänsten, som tycker att larmrutinerna borde gå direkt via SOS Alarm.

Emma Franz, enhetschef på Gällivares räddningstjänst, betonar vikten av att få rätt information snabbt. Hon har tidigare gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket då hon menar att hennes personal drabbas när de får information på fel sätt.

I utredningar och interna dokument framkommer flera brister kring bränder i gruvan. Bland annat har inte alla alltid nåtts av informationen om att det pågått bränder i gruvan Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Flera personer sitter fast i sina fordon 600 meter ner i LKAB:s gruva i Malmberget. Det brinner under jord och röken gör att de inte kan ta sig någonstans.

Personal på Gällivares räddningstjänst får sms. Personer de känner skickar bilder på brandrök och skriver att de försökt kontakta sina nära och kära. De är rädda för sina liv.

Ändå har räddningstjänsten inte fått något larm om att det brinner i gruvan. SOS Alarm larmas inte förrän 1,5 timme efter att branden upptäcks.

Det här dramat utspelar sig den 12 oktober 2024.

”Något sjukligt i det hela”

Men varför tog det så lång tid innan SOS Alarm fick veta?

Vid LKAB:s gruvor i Svappavaara och Kiruna ska SOS Alarm larmas direkt genom 112 om det händer en brand eller annan nödsituation.

Men vid Malmberget fungerar det annorlunda. Där ska man först ringa ett nummer som går till vakten. Vid brand kontaktar vakten befälet vid LKAB:s industribrandkår, som avgör om SOS Alarm ska kopplas in.

Vid branden 2024 uppstod kraftig rökutveckling i delar av gruvan. Bilden från släckningsarbetet är från LKAB:s egen brandutredning.

I fallet med branden larmas SOS Alarm efter 1,5 timme.

– Det är själviskt. Det är något sjukligt i det hela. Jag förstår inte hur LKAB:s ledning kan tillåta att det får vara så här 2026, säger en källa om rutinerna.

I LKAB:s leverantörshandbok står det svart på vitt:

Utdrag ur LKAB:s leverantörshandbok. För gruvorna i Svappavaara och Kiruna är instruktionen att ringa 112 vid nödsituationer. I Malmberget ska man ringa ett lokalt telefonnummer.

Oro hos räddningstjänsten

LKAB:s rutiner vid Malmberget gör också att det gror en oro i Emma Franz, enhetschef på Gällivares räddningstjänst.

Ett avtal slår nämligen fast att den kommunala räddningstjänsten bär huvudansvaret för insatser i gruvan.

– Det står tydligt i lagen om skydd mot olyckor att kommunal räddningstjänst är ansvarig för händelser om det finns ett samverkansavtal. Då måste vi kunna ta vårt ansvar – vilket vi inte kan om vi inte får veta någonting, säger hon.

Branden 2024 ledde till omfattande brand- och rökskador på material i gruvan. Bilden är från LKAB:s brandutredning.

Personerna med dödsskräck som sitter fast i fordonen räddas till slut.

Men inte av LKAB:s brandkår, som inte begärt förstärkning av kommunens räddningstjänst.

Utan av kollegor, som trotsar brandröken och undsätter sina kollegor.

”I detta fall gick det bra och ingen person skadades men utfallet hade kunnat vara annorlunda. Det är viktigt att hjälpresurser kommer till platsen så snart som möjligt”.

Så står det i räddningstjänstens anmälan till Arbetsmiljöverket efter branden.

Larmas sent igen

Enhetschefen Emma Franz och räddningschefen Frida Klarin gjorde en anmälan eftersom de menar att personalen inte får rätt förutsättningar om de inte får larmet på rätt sätt – alltså via SOS Alarm.

Det var inte första gången 112 ringdes sent, och den 30 januari i år händer det igen.

LKAB:s vakt larmas 11.00. SOS Alarm larmas 30 minuter senare.

– Det är 30 minuter för sent, säger Emma Franz – som önskar att LKAB vid Malmberget gör om hela sitt larmsystem och ser till att deras personal ringer 112 direkt.

– Så gör hela det övriga samhället. Det kan leda till onödiga missförstånd.

Stort batteri fattar eld – ”mardröm”

Det är ett stort batteri till en batteridriven lastmaskin som börjar brinna på verkstaden över en kilometer ner i gruvan.

– Det här har varit allas mardröm sedan det kom fram att vi skulle få batteridrivna maskiner – de är svåra att släcka, säger en källa till Arbetet.

Att batterierna väcker oro bland personalen, bekräftar huvudskyddsombudet Michael Höynälä. LKAB är sedan några år inne i en process där allt fler av gruvans stora maskiner ska bli batteridrivna.

– Riskbedömningarna till batterierna är inte hundraprocentiga. Man ska alltid ha batterierna på en plats där det går att ventilera ut den giftiga röken – men nu började batteriet ryka på ett ställe där det inte gick.

Fyra personer förs till sjukhus efter att ha andats in rök, enligt LKAB:s interna dokument om händelsen.

”Bortglömd och ignorerad”

I LKAB:s dokument framkommer också att inte alla nås av information om att det brinner och att gruvan ska utrymmas.

En arbetsgrupp får varningen nästan två timmar senare när de lämnade arbetsplatsen.

”Det saknades fungerande wifi och radiokommunikation på den plats vi befann oss”, skriver personen i LKAB:s interna system.

Anteckning om branden i januari från LKAB:s interna system. Av den framgår att personal jobbade kvar i gruvan utan att få information om att de skulle utrymma.

En annan person skriver i ett annat dokument att hon ”blev bortglömd och ignorerad” och att hennes tagg inte registrerat att hon var nere i gruvan.

– Om det brinner i gruvan är en av de viktigaste frågorna: Hur många personer finns där och var är de någonstans? Säger Emma Franz.

Många brister i utredning

Michael Höynälä, huvudskyddsombud i gruvan, förklarar att det finns delar i gruvan där det råder radioskugga – där det inte går att kommunicera. Det finns rutiner för att man ska hålla kontakten, berättar han.

– Det viktiga är att chefen har koll på var personalen är och tar ansvar för att de hämtas därifrån om det brinner, säger han.

Även under branden hösten 2024 fanns brister i kommunikationen.

I LKAB:s utredning av händelsen står att bolagets styrningscentral inte lyckades få koll på var alla befann sig i gruvan förrän branden var över, eftersom persontaggsystemet inte fungerade som det skulle.

I utredningen står även att flera samlingsrum – som anställda uppmanades uppsöka under branden – var bristfälliga.

Gruvan i Malmberget är en av LKAB:s tre stora järnmalmsgruvor i Lappland.

Låg standard i samlingsrum

Ett samlingsrum var kallt och telefonen i rummet var trasig.

Andra behövde vänta utanför ett samlingsrum – beredda att gå in om röken kom dit – ”på grund av den låga standarden” i rummet.

Och personer som tog sig till ett samlingsrum över 800 meter ner i gruvan behövde lämna det eftersom rök kom in i rummet genom ventilationen.

Huvudskyddsombudet Michael Höynälä berättar att LKAB har börjat åtgärda felen som uppdagades i utredningen.

– Det gäller att man har allting på plats när det gäller säkerhet kring brand i gruvan. Samlingsrummen ska vara okej, utrymningsvägarna ska vara okej, ventilationen ska vara under kontroll och folk ska ha övat på brand.

“Alla borde öva på brand”

Men inte alla deltar i brandövningarna vid Malmberget, berättar Michael Höynälä.

– De som inte övar på brand har ingen brandberedskap – sa någon om brandkatastrofen på Scandinavian Star, säger han och fortsätter:

– Alla borde öva på brand i en gruva som har begränsat med utrymningsvägar. Om man tittar på gruvkatastrofer generellt i världen brukar man vara fast i en gruva ungefär en vecka innan man får ut folk. Vad har vi för beredskap för det? Det behöver vi diskutera mer, säger han.

Arbetet söker LKAB.