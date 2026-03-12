 Gå till innehållet
Gå till startsidan

Ett bättre arbetsliv kräver modig journalistik

Sök

Elfelet var dimmern – kunden klagar på fakturan

En man i Partille hade problem med lampan i hallen och bokade en elektriker. När väl elektrikern kom till mannens bostad kunde hen konstatera att inget fel förelåg. Det visade sig i stället att dimmern i hallen var neddimrad, det räckte att skruva upp den.

Nyheter
En person skriver "Betal" på ett dokument märkt "FAKTURA" och håller en penna och papper med betalningsuppgifter.

Bilden har inget med fallet att göra. Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Inga reparationer var nödvändiga. Därefter fick mannen en faktura på 1 578 kronor. Partille-bon bestred fakturan, då han menade att något pris inte hade överenskommits innan ”felet” åtgärdades.

Elektrikerns företag svarade att minidebitering på två timmar är vanligt, och att i detta ingår restid fram och tillbaka mellan kund och företag.

Partille-bon lät sig dock inte nöjas med detta, utan har nu anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden där han begär att fakturan sätts ned.

Porträtt på Anna Norling.
Anna Norling, Chefredaktör & ansv. utgivare Tidningen Elektrikern
Läs mer