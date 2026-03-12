Elfelet var dimmern – kunden klagar på fakturan
En man i Partille hade problem med lampan i hallen och bokade en elektriker. När väl elektrikern kom till mannens bostad kunde hen konstatera att inget fel förelåg. Det visade sig i stället att dimmern i hallen var neddimrad, det räckte att skruva upp den.
Inga reparationer var nödvändiga. Därefter fick mannen en faktura på 1 578 kronor. Partille-bon bestred fakturan, då han menade att något pris inte hade överenskommits innan ”felet” åtgärdades.
Elektrikerns företag svarade att minidebitering på två timmar är vanligt, och att i detta ingår restid fram och tillbaka mellan kund och företag.
Partille-bon lät sig dock inte nöjas med detta, utan har nu anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden där han begär att fakturan sätts ned.