Elfelet var dimmern – kunden klagar på fakturan

Inga reparationer var nödvändiga. Därefter fick mannen en faktura på 1 578 kronor. Partille-bon bestred fakturan, då han menade att något pris inte hade överenskommits innan ”felet” åtgärdades.

Elektrikerns företag svarade att minidebitering på två timmar är vanligt, och att i detta ingår restid fram och tillbaka mellan kund och företag.

Partille-bon lät sig dock inte nöjas med detta, utan har nu anmält företaget till Allmänna reklamationsnämnden där han begär att fakturan sätts ned.