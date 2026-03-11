Veronica upptäckte ledighetsmiss – hon och kollegorna får 5000

Veronica Aagesen-Nilsson är undersköterska och arbetsplatsombud på äldreboendet Solgärde i Ludvika.

Två av boendets avdelningar har 12-veckorsschema. När hon började granska schemat närmare upptäckte hon felet.

– När jag började räkna såg jag att vi hade för få fridagar. Vi hade 26 i stället för de 27 vi ska ha enligt det nya avtalet, säger hon.

Arbetsgivaren erkände misstaget

Det visade sig att personalen på boendet som går på 12-veckorsschema – 24 personer på två demensavdelningar – hade för få lediga dagar.

Veronica Aagesen-Nilsson kontaktade Kommunals sektion i Ludvika och frågan togs vidare till arbetsgivaren. Efter en dialog erkände de misstaget direkt.

– Vi var överens rätt fort, säger Veronica Aagesen-Nilsson.

Skadestånd – och kompensation

De berörda kompenseras med 1 250 kronor i skadestånd per missad fridag, totalt 5 000 kronor per person. Plus att de vardera får fyra extra fridagar att ta ut under året.

– Bara det att vi nu alltid har en dag till är fantastiskt eftersom vi verkligen behöver vår återhämtning, säger Veronica Aagesen-Nilsson.

Icke-medlemmar fick inget

Kompensationen gäller de anställda som var medlemmar i Kommunal.

– Där ser man vikten av att vara med i facket, det var ju vi som förhandlade för våra medlemmar. Det var två som inte var med, men de har gått med nu efteråt, säger Veronica Aagesen-Nilsson.

Att antalet fridagar blivit för få i Ludvika har sin grund i det nya kollektivavtal som började gälla 1 april 2025. Där utökades antalet fridagar per vecka från 2,2 till 2,25 i genomsnitt. Det ska ge 45 fridagar under en 20-veckorsperiod.

”Alla borde kolla sina scheman”

Veronica Aagesen-Nilsson uppmanar andra att kontrollera att de verkligen har rätt antal fridagar i sina scheman.

Vissa schemaperioder hamnar mitt emellan, att de till exempel ska ge 13,5 fridagar per schemaperiod.

Får man då 13 fridagar i schemat måste man vara uppmärksam på att det kompenseras över tid.

– Från och med nu kommer jag att vara väldigt noggrann när vi får nya scheman, och det borde andra också vara. Jag tror inte att alla chefer har full koll på det nya kollektivavtalet ännu.