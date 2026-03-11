Gruvjätten döljer livsfaror – skryter med säkerheten: ”Psykiskt trauma”

Artikeln i korthet Arbetet har fått tillgång till över 200 interna dokument från LKAB som beskriver olyckor och allvarliga händelser som hänt i gruvkoncernens verksamheter under 2025.

Arbetet har gått igenom dokumenten och kan avslöja att gruvjätten struntat i att rapportera 47 olyckor och allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket. I nästan hälften av fallen innebär att LKAB med stor sannolikhet inte följer arbetsmiljölagen, enligt myndighetens expert.

Flera av händelserna som LKAB inte har rapporterat har varit livsfarliga.

"I värsta fall hade vi dött", säger en person om en händelse som aldrig anmäldes.

Plötsligt öppnas ventilen och vatten forsar ut.

En montör ser sin kollega försvinna i vattenmassorna, berättar en källa med insyn.

De två männen befinner sig i en meter bred avloppsränna under ett av LKAB:s förädlingsverk i Kiruna. Det är ett slutet utrymme.

Paniken slår till. Hur mycket vatten finns det? Kommer de drunkna?

Det är konstigt. Innan jobbet i rännan har de sett till att vattensystemet är avslaget. Sumpen ovanför rännan ska vara tömd. Det ska inte kunna komma vatten.

Orsakar ”psykiskt trauma”

Elverktygen flyter i väg. Den ena montören kliver upp alldeles genomblöt. Det är mörkt. Den andra montören lyser upp mot kollegan och ropar att de måste springa ut därifrån. De lyckas ta sig ut genom en brunn.

Männen klarar sig utan fysiska skador. Men dokument inifrån LKAB som Arbetet kommit över avslöjar att den dramatiska händelsen orsakar ”psykiskt trauma”.

24 mars. En ränna där två montörer arbetar översvämmas. Bilden har tagits efter händelsen och kommer från LKAB:s interna system.

Och det är långt ifrån den enda allvarliga händelsen som inträffat på LKAB:s områden i Kiruna, Malmberget och Svappavaara under 2025.

Arbetet har fått tillgång till gruvjättens interna system som ger en unik inblick i gruvornas faror.

Det handlar om bergmassor som rasar ner, splitter som sprutar och bränder.

Det är avfallskalk som orsakar frätskador, 90-gradigt vatten som bränner på hud och stenar som faller ner och orsakar hjärnskakning.

”I värsta fall hade vi dött”

Bland de över 200 dokument som Arbetet fått tillgång till träder konturerna av en farlig arbetsmiljö fram.

För i många fall är det nära ögat. Ofta handlar det om tillfälligheter, om tur.

Någon säger ”då hade ingen överlevt” om en händelse.

Det är ofta det handlar om livsfara. ”I värsta fall hade vi dött”, säger en annan om en incident.

Gemensamt för händelserna är att de aldrig anmälts till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverkets expert: ”Blir paff”

Totalt handlar det om 47 olyckor och farliga händelser som LKAB och dess dotterbolag struntat i att anmäla.

I nästan hälften av fallen – 23 – innebär det, enligt Arbetsmiljöverkets expert, med ”stor sannolikhet” att gruvjätten inte efterlever arbetsmiljölagen.

– Jag blir paff, säger Jan Sandberg, tillförordnad sektionschef på Arbetsmiljöverkets enhet för samordning av kontroll, när han får höra om allt som har hänt förra året.

– Min bedömning är att de har satt ribban vad de anmäler till oss alldeles för högt, säger han efter att ha gått igenom beskrivningarna av händelserna från LKAB:s interna dokument.

23 borde ha anmälts – 24 är gränsfall Jan Sandberg på Arbetsmiljöverket har gjort en bedömning av händelserna som beskrivs i LKAB:s interna dokument. Han menar att: 23 händelser borde ha anmälts till Arbetsmiljöverket, vilket innebär att LKAB-bolagen med stor sannolikhet inte följt arbetsmiljölagen.

borde ha anmälts till Arbetsmiljöverket, vilket innebär att LKAB-bolagen med stor sannolikhet inte följt arbetsmiljölagen. 24 händelser klassas som gränsfall – vilket innebär att han önskar att de hade anmälts till myndigheten – men att det inte går att slå fast att gruvkoncernen har gjort fel. Läs mer

Drabbade vågar inte prata

När Arbetet försöker ta reda på mer om händelserna framträder ett tydligt mönster: Att prata om det som hänt är känsligt för den som jobbar för gruvkoncernen.

Arbetet har talat med ett tiotal personer med kopplingar till LKAB. Vissa har varit med om farliga situationer, andra har nära insyn. Ingen av dem vill ställa upp med namn. Flera säger att de är rädda för repressalier.

– Gruvan är pulsådern i samhället. Utan det här jobbet har många inte någon annanstans att gå till. Många säger att de känner sig som brickor i ett stort spel – man är utbytbar. Det gör att folk är rädda för att säga vad de tycker och tänker, säger en källa och fortsätter:

– De som lyfter problem hamnar inte på favoritlistan hos chefen. Man kan bli bestraffad genom att fråntas arbetsuppgifter och möjligheten att utvecklas på jobbet.

LKAB lovar ”trygg arbetsmiljö”

Det går stick i stäv mot vad LKAB kommunicerar utåt.

Gruvjätten har hög svansföring när det gäller arbetsmiljön.

Under parollen ”Säkerheten först” på företagets sajt syns en leende arbetsledare.

LKAB vill gärna trumma in budskapet att företaget sätter säkerheten först. Bilden är tagen vid kontoret i Kiruna.

Ledorden utmålas som en viktig värdegrund för gruvkoncernen. De som jobbar ska ”ha en trygg och säker arbetsmiljö som främjar hälsa och välmående”.

Enligt statens ägarpolicy – en sorts regelbok över hur statens bolag ska skötas – ska LKAB ”agera föredömligt genom att erbjuda en sund och säker arbetsmiljö”.

Och i gruvbolagets riktlinjer står det klart och tydligt: ”Vi ska rapportera avvikelser snarast möjligt, och där det krävs anmäla till myndighet inom tidsramen för vad myndigheten kräver”.

Tillbud, olycksfall och anmälningsplikt Allvarligt olycksfall … … innebär en olycka som inträffar medan någon jobbar och som leder till att någon skadar sig. Exempel på skador som anses allvarliga är om ett ben i kroppen bryts, om syn eller hörsel skadas, om inre organ skadas eller stor skada på nerver och muskler. Allvarligt tillbud … … innebär en ”nästanolycka” – alltså allvarliga händelser som hade kunnat leda till att någon skadar sig. Exempel på allvarliga tillbud kan vara om någon ramlar från flera meters höjd utan att skada sig, om något som väger 25 kilo faller från flera meters höjd eller rök, gas eller kemikalieutsläpp. Anmälningsplikten … … innebär att arbetsgivare måste anmäla allvarliga tillbud och allvarliga arbetsplatsolyckor snabbt till Arbetsmiljöverket. Det är ett krav i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren själv bedömer om tillbudet eller olyckan är så pass allvarlig att den behöver anmälas.

Om man är osäker på om händelsen är tillräckligt allvarlig är det bättre att anmäla, än att inte göra det, enligt Arbetsmiljöverket.

Om arbetsgivare inte anmäler en allvarlig händelse kan det leda till böter. Läs mer

Utdrag ur Arbetsmiljölagen.

Sekunders marginal räddar förare

Men gång på gång struntar LKAB att rapportera händelser till Arbetsmiljöverket.

Som i mars förra året. Då är det ”sjukt nära” att två personer hamnar under ett 15 meter långt bergras, berättar en person för Arbetet.

En lastmaskinförare skonas med sekunders marginal när han tar den sista skopan.

Samtidigt väntar en geolog cirka 100 meter bort på att lastmaskinföraren ska bli klar. Efter det skulle han ha gått in i tunneln där berget rasat ner.

”Om jag inte hade väntat på grund av rensningen, hade jag stått framför brytningen och arbetat, vilket ytterst skulle ha slutat i en tragedi”, skriver geologen i LKAB:s dokument.

28 mars 2025. 15 meter berg rasar ner där en lastmaskinförare och en geolog hade kunnat befinna sig. ”Super duper near miss”, står det i LKAB:s dokument om händelsen.

Tio ton berg rasade

Och det är en upprepning av en händelse som inträffar bara tio veckor tidigare:

Två kollegor jobbar 1,5 kilometer ner i gruvan med att spruta betong på nysprängt berg i tunnlarna – eller orterna, som det kallas på gruvspråk.

De hämtar en maskin. När de kommer tillbaka till platsen där de ska göra ett jobb har uppskattningsvis tio ton berg rasat. Stenarna är två-tre meter stora.

”Om riggen stått där hade det blivit en otrevlig upplevelse”, står det i dokumentet från LKAB:s digitala system där både medarbetare, underentreprenörer och chefer kan rapportera olyckor och tillbud.

17 januari 2025. Två betongsprutare lämnar en ort för att hämta en rigg. När de kommer tillbaka har stora klippblock rasat ner där de nyss befann sig.

Jan Sandberg, tillförordnad sektionschef på Arbetsmiljöverkets enhet för samordning av kontroll, är kritisk till att LKAB inte har anmält rasen till Arbetsmiljöverket.

– Det hade kunnat sluta med otroligt allvarliga konsekvenser, men nu gjorde en tillfällighet att det inte blev så. De marginalerna kan man inte ha.

Jan Sandberg, Arbetsmiljöverket.

Händelserna som borde ha anmälts 2025 Fallen som aldrig rapporterades till Arbetsmiljöverket, vilket med ”stor sannolikhet” innebär att LKAB inte följer arbetsmiljölagen.

17 januari. Två betongsprutare lämnar en ort där de ska utföra ett jobb för att hämta en rigg. När de kommer tillbaka har runt tio ton berg i form av två-tre meter stora stenar rasat ner i orten. 22 mars. Beröringsskydd till spänningssatt elcentral borttagna. 24 mars. Två montörer jobbar med reparationer i en sluten ränna. Plötsligt forsar vatten ner från en ventil över en av montörerna. Det borde inte finnas vatten i sumpen ovanför rännan. Händelsen orsakar ”psykiskt trauma”, enligt dokument från LKAB. 28 mars. ”Super duper near miss”, står det i LKAB:s dokument. 15 meter berg rasar ner som ”hade kunnat sluta i en tragedi”. En lastmaskinförare och en geolog hade kunnat befinna sig där raset inträffade. 8 april. En seismisk smäll inträffar när en person kör i gruvan. Det orsakar stensprut och uppsprickning i väggen. 10 april. Medan en person jobbar vid ett schakt upptäcker personen att ett fallskydd sitter löst – fallskyddsstolpen var besiktigad. ”Detta kan resultera till allvarlig olycka”, står det i LKAB:s dokument. 12 maj. Flera brister upptäcks under ett underhållsstopp. Brandvattenpumpar står trycklösa ”utan att någon har tänkt på det” samtidigt som det ”pågått heta arbeten lite överallt”. ”Hade kunnat få förödande konsekvenser!” står det i LKAB:s dokument. När pumparna väl gick i gång ”sprutade det vatten okontrollerat som hade kunnat orsaka personskador”. 25 juni. En ”betongklump/sten” lossnar från taket och landar i huvudet på en mekaniker. Mekanikern får hjärnskakning och sjukskrivs i fem dagar. 6 augusti. Ett stort stålelement faller ner okontrollerat när håller på att resas. 7 augusti. Person snubblar på en sten och ”faller kraftfullt till marken”, enligt LKAB:s dokument. Skadar axel och revben och sjukskrivs i nio dagar efter olyckan. 19 september. Person som jobbar på LKAB Malmtrafik voltar ner i dike med bilen på väg till Narvik. Föraren skadar bröst, bäcken och rygg och sjukskrivs i sex dagar. 27 september. Person kastar en tändhatt nära 1,5 kilo dynamit. 28 september. Transportör läcker ut kalk och gör att det sprids kalkdamm i en lokal. ”Man andas in kalk i lungorna om man går in i lokalen”, enligt LKAB:s dokument. 5 oktober 2025. Uppstått flera hål i en gångbryggas golv. ”Om golvet skulle ge vika så faller golvplåtar, galledurk och personal ner i kylaren och vidare ner i slasen. Livsfarligt!” står det i LKAB:s dokument. 18 oktober 2025. Vid en kontroll upptäcks att ventiler till en skorsten inte blivit låsta. ”Risk för allvarliga personskador”, skriver en person i LKAB:s dokument. 17 november. En lucka öppnas inte efter att en person har fyllt ett stup med berg.

”Det ska inte gå att köra ett lass när luckan är stängd, så det här var väldigt allvarligt”, står skrivet i LKAB:s dokument. Personen drog i nödstoppen ”så att det inte blev en större katastrof”. 18 november. Kontrollrummet ringer inte 112 vid en brand, trots att de borde göra det. ”Larmhanteringen har inte följt rutinerna vid konstaterad brand och detta är inte första gången det sker”, står i LKAB:s dokument. 22 november. Medan en person proppar ett borrmönster med salva dras en booster upp. Boosters innehåller sprängmedel och används för att detonera salvor. ”Om den kommer i kläm och hålet är fyllt med sprängmedel blir det som en bomb”, förklarar en källa. 3 december. En booster med tändare fastnar i underredet till en lastbil som backar ”in på salvan”, enligt LKAB:s dokument. 3 december. ”Väldigt farligt” när en gammal skada – ett löst block – i en tunnel inte finns med i en förstärkningsplan. Det leder till att personer i flera dagar jobbar under blocket. ”Minsta skakning kan leda till att hela blocket faller”, står det i LKAB:s dokument. 9 december. Medan en person jobbar med en felsökning kommer det ut avfallskalk. Avfallskalken tränger in genom en glipa i de tätslutande skyddsglasögonen och orsakar frätskador i ögat. 11 december. En hiss stannar och dörrarna går att öppna så att det går att se ner i schaktet. 30 december. Ett verktyg i metall ligger framme för att slå i gång strömbrytaren på 400 volt. ”Denna bristande insikt kan leda till allvarlig skada eller död”, skriver en person i LKAB:s dokument. Läs mer

Flera nära döden-upplevelser

Och döden lurar i fler av fallen som aldrig når Arbetsmiljöverket.

Som när någon kastar en tändhatt nära 1,5 kilo dynamit.

Eller när ett verktyg i metall ligger framme för att sätta i gång en strömbrytare på 400 volt.

”Denna bristande insikt kan leda till allvarlig skada eller död”, skriver en person i LKAB:s interna dokument.

– Det är dödligt, och potentiell död innebär ett solklart tillbud, säger Jan Sandberg.

Metallverktyget skulle användas för att slå i gång strömbrytaren på 400 volt. Trots den uppenbara livsfaran anmäldes inte händelsen till Arbetsmiljöverket. Anteckningen ovan är från LKAB:s egna dokument.

Fall på cykel anmäldes

Medan LKAB struntar i att anmäla flera nära döden-upplevelser är gruvjätten mer noggrann med att anmäla när anställda klämmer fingrar, visar det sig när Arbetet går igenom de 64 händelserna som anmälts till myndigheten.

Man anmäler även när en anställd ramlar från cykeln på väg hem.

De allvarliga olyckor och tillbud som trots allt rapporteras till myndigheterna förstärker bilden av en farlig arbetsplats: 300 grader hett stoft som bränner genom kläder, ett filter på 14 ton som håller på att tappas och personer som slungas bakåt av en tryckvåg från en sprängning.

Poängen med anmälningsplikten är att Arbetsmiljöverket ska kunna undersöka om det är nödvändigt att utreda och ställa krav. Det kan också handla om brister som innebär arbetsmiljöbrott.

– Jag upplever att det blir mer seriöst när Arbetsmiljöverket blir inblandat. Att sakerna som har hänt tas på större allvar, säger en person.

LKAB: En tolkningsfråga

LKAB:s arbetsmiljöchef Annika Kruuna säger till Arbetet att Arbetsmiljöverkets definitioner är rätt tydliga – men att det också handlar om en tolkningsfråga.

– Jag hoppas och tror att det inte är för att vi vill dölja något utan för att vi har gjort en annan bedömning i de här fallen, säger hon om händelserna som aldrig anmäldes till myndigheten.

Flera anställda vittnar också om ett mörkertal som aldrig ens når LKAB:s interna system.

– Jag kan tycka att de negligerar mycket – medan de i andra fall slår på jättestora trummor och gör en höna av en fjäder, säger en person.

Statliga LKAB har gruvor i Kiruna, Svappavaara och Malmberget.

Flera Arbetet pratat med tycker att det finns en dubbelmoral – att man från ledningen säger att det är bra att skriva tillbud i det interna systemet, men att det råder andra regler på golvet.

En person berättar att många upplever att de närmsta cheferna ser pappersarbetet som tillbuden medför som en börda.

– Cheferna suckar och stönar över att den och den har skrivit ett tillbud igen. Många struntar i det – det skadar en själv mer än gör nytta, säger personen.

”Utsatt och livsfarlig miljö”

Det kan handla om avspärrningar som saknas, stora stenar som släpper, brist på information vid bränder eller skalv, spränggaser som ger dålig luft och stora fordon som åker i hög hastighet och nästan orsakar krockar.

– Ofta är folk på rätt plats vid fel tidpunkt. De kommer körande och ser en stor stenbit på vägen. Hade det varit på fel plats vid fel tidpunkt hade de fått stenen genom bilen i huvudet, säger en källa och fortsätter:

– Tänker man för mycket så klarar man inte av att göra sitt jobb. Man sätter skygglapparna på. Om jag ska se sanningen i vitögat är det en väldigt utsatt och livsfarlig miljö vi befinner oss i. Men det är som att allting ska tystas.

LKAB LKAB grundades 1890 och är ett statligt ägt bolag. Den huvudsakliga verksamheten består av att bryta järnmalm i Kiruna, Malmberget och Svappavaara i Norrbotten. LKAB har flera dotterbolag, däribland LKAB Berg & Betong och LKAB Malmtrafik. Gruvkoncernen har runt 5 000 anställda i Sverige. LKAB ger årligen en utdelning till staten. Beloppet varierar från år till år. 2023 uppgick utdelningen till 7,6 miljarder kronor. 2024 landade den på 4,4 miljarder kronor och 2025 minskade den rejält till 1,5 miljarder kronor. Jan Moström har varit vd för LKAB sedan 2015. Han går i pension under våren och kommer att ersättas av Johan Menckel. Styrelseordförande är Sveriges tidigare finansminister Anders Borg. Finansminister Elisabeth Svantesson är det statsråd som ansvarar för bolag med statligt ägande. Läs mer

47 farliga händelser rapporterades inte

Samtliga händelser 2025 Informationen är hämtad från LKAB:s interna system och Arbetsmiljöverket. Datum Händelse 🟡 3 januari 2025 Kraftkabel faller från flera meters höjd och träffar person 🟡 4 januari 2025 Trycksatt cement duschar över person 🟡 5 januari 2025 Person ramlar och hänger upp och ner från lastmaskin 🟡 7 januari 2025 Smuts faller ner och skadar persons öga 🔵 11 januari 2025 Person bryter ben i handen 🔵 11 januari 2025 Bultar lossnar och skapar riskfylld situation 🟡 11 januari 2025 Person går in i en balk och skadar nacke och rygg 🟡 15 januari 2025 Allvarlig sträckning efter att person halkar på isfläck 🔴 17 januari 2025 Cirka 10 ton berg rasar ner där två personer skulle ha jobbat 🔵 23 januari 2025 Motor till maskin rusar trots att förare vrider av nyckeln 🟡 23 januari 2025 Sår och svullnad när galler ger vika så att ett ben far igenom 🔵 24 januari 2025 Gammalt rör faller ner okontrollerat 🔵 3 februari 2025 Person snubblar och bryter ben i foten 🔵 7 februari 2025 Person svimmar efter att ha halkat 🔵 18 februari 2025 Arbete utförs utan säkerhetsproceduren ”bryt och lås” 🔵 18 februari 2025 Elstöt orsakar smärta i hela överkroppen 🔵 23 februari 2025 Person nära att bli fastklämd mellan fordon och hydraulhammare 🔵 8 mars 2025 Drivpaket lossnar – hade lika gärna kunnat hända 10 meter i luften 🟡 19 mars 2025 Sten faller med hög fart och träffar operatör 🔵 20 mars 2025 Person klämmer sig mellan två galler 🔵 20 mars 2025 Större plåt faller ner där personal jobbar 🔴 22 mars 2025 Beröringsskydd borttagna från spänningsatt elcentral 🔴 24 mars 2025 Forsar ner vatten när två montörer jobbar i en sluten avloppsränna 🔵 28 mars 2025 Lucka i mataren går igen när mekare precis klivit ur öppning 🔴 28 mars 2025 15 meter berg rasar ner som ”hade kunnat sluta i en tragedi” 🔵 4 april 2025 Person kör omkull med cykeln på väg hem och skadar sig 🟡 6 april 2025 Problem med ryggen efter att person klämmer foten 🔴 8 april 2025 Stensprut där person kör när seismisk smäll inträffar 🔴 10 april 2025 Besiktat fallskydd sitter löst – kan leda till ”allvarlig olycka” 🟡 14 april 2025 Stora stenar faller ner från krossen och träffar fot 🟡 18 april 2025 Sprutar splitter under laddning av sprängmedel 🔵 18 april 2025 Halkade och bröt ben i armbågen 🔵 21 april 2025 Transportör i rörelse 🔵 6 maj 2025 Skutknackare startar oväntat – personal tvingas snabbt lämna området 🔴 12 maj 2025 Flera brister under storstopp som ”hade kunnat få förödande konsekvenser” 🟡 15 maj 2025 Skenben kläms mellan betongbil och sprutrigg 🔵 23 maj 2025 Borr fastnar och person bryter ben i finger 🔵 23 maj 2025 Person klämmer hand mellan spett och galler och får spricka i handleden 🔵 25 maj 2025 300 grader hett stoft bränner genom kläder 🔵 25 maj 2025 Hett stoft i skorna orsakar brännskada grad 2 på fötterna 🔵 3 juni 2025 Person får hjärnskakning efter att ha kolliderat lastmaskin med bergvägg 🔵 9 juni 2025 Booster (som innehåller sprängmedel) dras upp och hamnar på salva – hade kunnat få ”katastrofala konsekvenser” 🔵 10 juni 2025 Visp i cementblandare går igång av sig själv 🔵 11 juni 2025 Brand i port till lokverkstad 🔵 22 juni 2025 Person träffas av lastmaskin och ramlar ”delvis in i skopan” 🔴 25 juni 2025 Mekaniker får hjärnskakning när betongklump faller från taket 🔵 26 juni 2025 Roterande hjul orsakar brytet ben i tumme 🔵 30 juni 2025 Person snubblar och bryter ben i handleden 🔵 5 juli 2025 Person klämmer finger och får ”två mindre frakturer” 🔵 9 juli 2025 Sten slungas på väg där personal befinner sig i samband med sprängning 🟡 11 juli 2025 Förare glider ner i dike med bil och in i bergvägg 🔵 17 juli 2025 Lillfinger fastnar i bultförband – bryter ben i handryggen 🔵 23 juli 2025 Person får ström i sig från trasig kontakt 🔵 1 augusti 2025 Ljusbåge uppstår när pump havererar – vatten blir strömförande 🔵 3 augusti 2025 Person bryter ett ben när fingerspets kläms mot järnspett 🔴 6 augusti 2025 Stålelement faller ner okontrollerat 🔴 7 augusti 2025 Person snubblar över en sten och skadar axel och revben 🟡 11 augusti 2025 Ingen information om brand – flera hade kört igenom ”rökigt moln” 🟡 16 augusti 2025 Bil börjar brinna i gruvan – person andas in brandrök 🟡 22 augusti 2025 ”Grus” sprutar i ansiktet när propp i blåsrör släpper och skapar tryck 🔵 23 augusti 2025 Skiva släpper oväntat under borrning 🔵 26 augusti 2025 Entreprenör använder inte skyddsutrustning 🔵 27 augusti 2025 Kraftig kortslutning i kompressor 🔵 9 september 2025 Kortslutning med smäll när person jobbar med el-central 🔵 10 september 2025 Person klämmer lillfinger i rälsklo 🔴 19 september 2025 Förare voltar med bil i dike på E10 och skadar sig 🔴 27 september 2025 Person kastar tändhatt nära 1,5 kilo dynamit 🔵 28 september 2025 Läckage av kvävgas orsakar ”potentiell explosiv atmosfär” 🔴 28 september 2024 Transportör läcker ut kalkdamm 🔵 30 september 2025 Personer kastas bakåt av tryckvåg från sprängning 🔴 5 oktober 2025 ”Livsfarligt” när det uppstått flera hål i gångbryggas golv 🔵 6 oktober 2025 Fraktur efter att ha tagit emot fallande block 🟡 15 oktober 2025 Några missar säkerhetsprocedur och hade kunnat ”klämma sig illa” 🔵 17 oktober 2025 Toppen av tumme amputeras efter att ha klämts 🔴 18 oktober 2025 Ventiler till skorsten inte låsta – ”risk för allvarliga personskador” 🟡 19 oktober 2025 Några råkar borra mot förladdade borrhål 🟡 22 oktober 2025 Rejäl smäll som orsakar hörselskada trots hörselkåpor 🟡 22 oktober 2025 Hiss åker ner med personer i när de skulle kliva av 🔵 23 oktober 2025 Någon bryter avsprärrning mot instabil mark med ”risk för potentiellt allvarliga olyckor” 🔵 23 oktober 2025 Finger kläms mellan slägga och raster 🔵 26 oktober 2025 Plåt på 1-2 kilo lossnar och orsakar spricka i armen 🔵 26 oktober 2025 Person får ström i sig från trasig kontakt 🔵 27 oktober 2025 Person får elstöt 🔵 10 november 2025 Sten och lervälling sprutar oväntat från lucka 🔵 12 november 2025 Ljusbåge uppstår vid montering av ställverksgrupp 🔵 13 november 2025 Person halkar och bryter ben i benet 🔴 17 november 2025 ”Väldigt allvarligt” fel inträffar vid lastning av berg 🔴 18 november 2025 Larmhantering vid brand följer inte rutiner och ”det är inte första gången det sker” 🔴 22 november 2025 Booster (som innehåller sprängmedel) dras upp av traktor 🔵 27 november 2025 Personal upptäcker asbest i rör 🔵 27 november 2025 Berg rasar ner på körbanan 🔵 1 december 2025 Person kläms när gaffeltruck skjuter fram pallar 🔵 3 december 2025 Person nuddar kabel och får elstöt 🔴 3 december 2025 Booster (som innehåller sprängmedel) med tändare fastnar i lastbil 🔴 3 december 2025 ”Otroligt farlig situation” när skada i berg inte tagits med i förstärkningsplan 🔵 4 december 2025 Person får elektrisk stöt från motorkabel 🟡 4 december 2025 Inget utrymningslarm går igång vid brand 🔵 5 december 2025 Ventilationsrör faller ner 🟡 8 december 2025 90 gradigt trycksatt vatten sprutar över fot och mage 🔴 9 december 2025 Avfallskalk orsakar frätskador i persons öga 🔵 11 december 2025 Explosiv dammatmosfär kan ha uppstått 🔴 11 december 2025 Hiss stannar och dörrarna går att öppna så att det går att se ner i schaktet 🔵 12 december 2025 Finger kläms mellan rulle och ränna 🔵 17 december 2025 Person bryter ben i handen som kläms mellan rostigt handtag och koppling 🔵 17 december 2025 Filter på 14 ton håller på att tappas från 3,5 meters höjd 🟡 20 december 2025 Person behöver klättra över maskin med bergblock hängandes över sig 🔵 23 december 2025 Person faller från stege och skadar fot och arm 🔵 25 december 2025 Person faller ner två meter på grund av trasigt räcke och landar i lera 🟡 27 december 2025 Person krockar med lastmaskin i bergvägg och får djupt jack i ögonvrån och kraftig näsblod 🔵 29 december 2025 Trycksatt hydraulolja träffar person i ansiktet 🔴 30 december 2025 Verktyg i metall ligger framme för att slå igång strömbrytaren på 400 volt – ”kan leda till allvarlig skada eller död” Visa hela tabellen