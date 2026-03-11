Artikeln i korthet I Olofström har vårdpersonal bland landets lägsta löner. För att åtgärda detta har politikerna genomfört flera extra lönesatsningar, men trots det ligger lönerna under rikssnittet.

De senaste satsningarna innebär att undersköterskor med fler år i yrket får högre lönepåslag. Trots det är medellönen för undersköterskor i Olofström fortfarande lägre än i grannkommunerna.

Vårdbiträden, som ofta saknar vårdutbildning, har landets lägsta löner och har inte omfattats av de extra satsningarna. De uppmanas att utbilda sig till undersköterskor för att få en högre lön.

För fyra år sedan tipsade fackförbundet Kommunal i Olofström politikerna om Kommunalarbetarens lönekoll. Den visade att undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter i Blekingekommunen hade bland landets lägsta löner.

Sedan dess har flera extra satsningar gjorts på vårdpersonalen. Senast förra året, och då utifrån anställningstid.

300 kronor extra

En av dem som fick en extra lönehöjning är Monica Johnsson, 57, undersköterska på Garvaregården i Kyrkhult. Drygt 35 år i kommunen gav en extra löneökning på 300 kronor.

– Det är fint att de uppmärksammar oss som varit med en längre tid, säger Monica Johnsson.

Med många år i yrket har hon hunnit arbeta både på sjukhus, inom LSS, hemtjänst och på särskilt boende.

De har gett henne en bred kunskap. I sitt jobb kan hon se tidiga tecken på smärta och högt eller lågt blodsocker. Men även oro, något som är värdefullt nu när hon arbetar med demenssjuka.

– Hur oro bemöts är väldigt viktigt. Här är erfarenhet viktigt, just det är något man bygger på genom arbetslivet, säger Monica Johnsson.

Fler år gav mer

Det extra erfarenhetstillägget gick till dem med längst anställningstid. Undersköterskor med 0 – 10 år i yrket fick 125 kronor, de med 10 – 20 års erfarenhet fick 200 kronor och de med 20 eller fler år fick 300 kronor extra.

Tillägget plussades alltså på den årliga löneökningen som finns i avtalet mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Resultatet är en medellön på 29 634 kronor. Det är ändå nästan 1 300 kronor lägre än rikssnittet på 30 907 kronor. Där eller ännu högre ligger grannkommunerna.

Monica Johnsson tycker att lönerna i Olofström borde ligga på samma nivå som grannkommunerna.

– Jag tycker att lönen behöver höjas ordentligt. Annars är det risk för personalflykt, det finns de som börjat arbeta i Sölvesborg och Karlshamn, säger Monica Johnsson.

Fackförbundet Kommunal i Olofström arbetar aktivt med att påverka politikerna.

– Vi säger till politikerna att ni måste hänga med. Varje år höjs den avtalsenliga lönen, men man måste ju lägga till något för att komma i kapp, säger Anette Modin, Kommunal i Olofström.

Även i år satsar politikerna extra på undersköterskornas löner. Anette Modin ser gärna att de pengarna också går till dem med lång erfarenhet.

”Inte räckt”

Trots satsningarna som skett tjänar alltså undersköterskorna i Olofström mindre än många andra.

Ansvarig politiker är Ingeborg Braun (S), ordförande för personalutskottet.

– Jag hade hoppats att vi hade kommit längre. Men satsningarna har tydligen inte räckt så långt som vi hade hoppats, säger Ingeborg Braun.

Hon poängterar att extra satsningar görs även i år men vill inte svara på frågan om det i framtiden blir nya satsningar på undersköterskornas löner.

24 088 på heltid

Samtidigt har Olofström landets lägsta löner för vårdbiträden, en grupp där många saknar vårdutbildning. Den som jobbar heltid tjänade i fjol 24 088 kronor.

– Dem har vi inte satsat på. Vi hoppas att de utbildar sig till undersköterskor, det är därför vi har den skillnaden, säger Ingeborg Braun.

Därför får de som utbildat sig till undersköterska och kan visa ett yrkesbevis en löneökning med 2 500 kronor.