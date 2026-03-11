Facklig styrka krävs för att korta arbetstiden

Pengarna är slut. Finansminister Elisabeth Svantesson var mycket tydlig. Nästa regering kommer ha ett begränsat ekonomiskt utrymme då regeringen handlat på kredit.

Regeringen har gjort tillfälliga, dyra och ofinansierade skattesänkningar som försvinner nästa mandatperiod om inga nya beslut om ökade utgifter fattas.

Att försvaret rustas upp och att vissa satsningar lånefinansieras är inte dåligt i sig.

Däremot väljer regeringen att gå fram med ofinansierade skattesänkningar för de som inte lidit under inflationskrisen, samtidigt som kommuner och regioner tvingats varsla de senaste åren på grund av samma kris och bristen på höjningar av statsbidragen.

När välfärden behöver mer resurser svarar regeringen i stället med att sänka skatterna.

Satsningar på arbetsmarknadspolitik eller byggande har uteblivit, något som hade kunnat öka skatteintäkterna när en halv miljon arbetstagare är arbetssökande och sysselsättningsgraden ligger i lä jämfört med till exempel Danmark, Norge och Nederländerna.

Beslut om att korta arbetstiden

Det är oansvarigt och klåparpaktigt att hantera svensk ekonomi som regeringen nu gjort.

När vi behöver fler spadar i backen och ett gott inkomstskydd vid arbetslöshet visar regeringen att man hellre gynnar ICA-ägarna. Även Svenskt Näringsliv ropar att pengarna är slut.

LO:s representantskap har nu fattat beslut om att vi ska korta veckoarbetstiden. Ett historiskt beslut.

I 50 år har vi levt med 40-timmarsveckan samtidigt som Norge, Danmark och Island gått före och visat att en kortare arbetsvecka är möjlig.

Våra motståndare var snabba med att säga nej. Pengarna finns inte, det blir dyrt för skattebetalarna och Sverige riskerar att kastas tillbaka i en ekonomisk härdsmälta.

Våra tidigare erfarenheter av arbetstidsförkortning, våra nordiska grannländers erfarenheter och den moderna forskningen vill de inte titta på, den visar ju på att det är genomförbart, och att de omfattande konsekvenserna näringslivet lyfter har uteblivit.

Makten över arbetet

Det är bra att de är ärliga. Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer vill under inga omständigheter sänka veckoarbetstiden.

Argumenten för och emot spelar ingen roll. Det handlar om makten över arbetet och rädslan för att om facken är starka nog att korta arbetstiden, vilka krav kommer härnäst?

Det var länge sedan fackförbunden i Sverige gick ihop och gemensamt förändrade samhället. Det är dags igen. Men det kräver facklig styrka på arbetsplatserna.

Sveriges arbetsplatser behöver bli tryckkokare som inte släpper ut ångan förrän en lösning för veckoarbetstiden är på plats.

Nu är det dags att mobilisera, organisera och värva för en kortare arbetsvecka och visa näringslivet att vill man handla på arbetsmarknaden så krävs förbättrade villkor. Tillsammans är vi starka.