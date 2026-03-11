”Facket tar skada av vänskapsröster”

Årsmötet är en av våra viktigaste demokratiska arenor.

Det är där vi avgör vilka som ska företräda oss, föra vår talan och stå upp för medlemmarnas rättigheter. Men jag lämnar mötet med en växande oro.

Jag upplever att engagemanget kring valen av förtroendevalda har förändrats de senaste åren.

För få verkar sätta sig in i kandidaternas arbete, kompetens och faktiska resultat.

I stället ser vi tendenser till grupperingar och omval som grundas mer på personliga relationer än på uppdragets innehåll och ansvar. Det är en farlig utveckling.

Styrka i förhandlingar

Fackligt arbete handlar om styrka i förhandlingar, kunskap om avtal, mod att stå upp mot motparter och förmåga att stötta medlemmar i svåra situationer.

När kompetenta och drivande företrädare röstas bort av andra skäl än prestation och lämplighet försvagas organisationen.

En svagare styrelse innebär sämre förhandlingskraft, sämre stöd till medlemmar och i längden en försvagad facklig position.

Samtidigt finns en annan farlig tendens: att vilja rösta bort förtroendevalda som har 100 procent facklig tid, med argument som att de “bara sitter på kontor”.

Den bilden visar på bristande förståelse för vad det fackliga uppdraget faktiskt innebär.

”Att rösta på någon man känner är enkelt. Att rösta på den som är mest lämpad kräver eftertanke. Med valet i september framför oss blir frågan ännu större.”

Handlar inte om att sitta av tid

Att arbeta fackligt på heltid handlar inte om att sitta av tid.

Det handlar om förhandlingar med arbetsgivare, tolkningsföreträden, arbetsmiljöfrågor, medlemsärenden, rehabiliteringsprocesser, tvister och strategiskt arbete för framtida villkor.

Mycket av det arbetet sker inte ute på golvet – men det påverkar varje medlem.

Demokrati bygger på att vi gör medvetna val. Att rösta är inte en formalitet – det är ett ansvar. Vi måste våga ställa frågor som:

Vad har kandidaten gjort? Vilken erfarenhet finns?

Vilken förståelse har personen för den fackliga idén?

Kräver eftertanke att rösta

Att rösta på någon man känner är enkelt. Att rösta på den som är mest lämpad kräver eftertanke. Med valet i september framför oss blir frågan ännu större.

Samma mekanismer riskerar att påverka även samhällsutvecklingen.

Om vi inte röstar utifrån kunskap, värderingar och konsekvenser, utan utifrån tillhörighet eller bekvämlighet, påverkas inte bara vår organisation utan hela samhället.

Politiska beslut formar arbetsmarknaden, trygghetssystemen och villkoren för oss och våra kollegor.

Demokratin – både den fackliga och den politiska – är stark bara när vi använder den ansvarsfullt.

Vi har rösträtt.

Vi har inflytande. Frågan är om vi är beredda att ta det på allvar.