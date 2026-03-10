Vd:n frias i hovrätten efter mordet på Agnes

Uppdaterad 13:35

När 19-åriga Agnes klev innanför dörren på sin arbetsplats, ett nyöppnat LSS-boende i Enköping hösten 2022, visste hon inte att hon hade mindre än 30 minuter kvar att leva.

En av de boende, en ung man, plockade plötsligt fram en kökskniv under sin tröja. Agnes jobbade ensam på boendet när hon knivhöggs till döds.

Sedan dess har flera instanser, både tingsrätten och hovrätten, prövat vilket ansvar som arbetsgivaren hade för att mordet kunde ske. Det är vårdbolaget Serigmo cares tidigare vd, Charlotte Högman, som varit åtalad för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

I dag meddelade Svea hovrätt att de gör samma bedömning som tingsrätten tidigare gjort.

Vd:n frias

Det innebär att vd:n frias från brottsmisstankarna om arbetsmiljöbrott. Hovrätten anser att vd:n inte bär någon skuld för att mordet kunde inträffa, även om hon visserligen hade ansvar för Agnes Redlunds arbetsmiljö.

Det stämmer att det fanns brister i boendets arbetsmiljöarbete, men det är inte säkert att mordet inte hade hänt ändå, bara för att arbetsgivaren åtgärdade bristerna, menar hovrätten.

Ett annat sätt att beskriva det på: det saknas bevis för ett orsakssamband.

”Det går av utredningen i målet inte att dra slutsatsen att ett korrekt arbetsmiljöarbete hade föranlett vissa begränsningar, som att låsa in vassa föremål, eller säkerhetsåtgärder, som att förbjuda ensamarbete”, säger rättens ordförande Maria Hölcke, i ett pressmeddelande.

Vd:ns advokat, Göran Smedberg, är nöjd med dagens besked.

– Vi tycker att domstolen har kommit fram till rätt slutsats, det är klart att vi är glada, säger han.

Men det håller inte Dana Pourkomeylian, målsägandebiträde, med om. Hon företräder Agnes mamma, Maria Redlund. Hennes åsikt är att det visst går att koppla ihop bristerna i arbetsmiljöarbetet med mordet på Agnes Redlund.

De kommande veckorna kommer man att överväga om domen ska överklagas till Högsta domstolen.

Extra utsatt jobb

Förutom vd:ns ansvar har även en annan fråga prövats i domstolen. Enligt åklagaren bör arbete inom LSS-verksamheter räknas som ett särskilt ”riskfyllt” arbete, med tanke på att hot och våld är vanligt mot personalen.

Det skulle innebära att arbetsgivare, som den tidigare vd:n, måste ta farorna på extra stort allvar.

Kommunalarbetaren har tidigare berättat att antalet anmälningar om fysiskt våld inom LSS ökar för sjätte året i rad.

Men hovrätten håller inte med åklagaren. Att arbeta inom LSS, till exempel på gruppboenden, räknas inte som en särskilt utsatt verksamhet, något som ställer högre krav på arbetsgivare.

Även detta är vd:ns advokat nöjd med.

– Jag tycker det är galet att peka ut alla dessa verksamheter som en särskilt farlig arbetsplats, som åklagaren och Kommunal gör. Det är klart att det finns mindre bra eller dåliga arbetsplatser, men att peka ut på en generell nivå är fel, säger Göran Smedberg.

Kommunens ansvar

På facket Kommunal, där flera anställda är medlemmar, är man kritisk till dagens dom.

Olov Östensson, förbundsjurist, Kommunal.

Kommunal kritiska

Förbundsjuristen Olov Östensson tycker att någon måste kunna ställas till svars när en ung person mördas på sin arbetsplats.

Om det inte är arbetsgivaren, måste kraven bli tydligare på kommunerna, anser han:

– Om inte arbetsgivaren bär ansvaret, vem gör det då? Vi på Kommunal måste vara tydligare mot kommunerna hur man säkerställer att de ger relevant information om dessa personer innan de förs över till privata utförare.

Han anser fortfarande att LSS ska räknas som en särskilt utsatt verksamhet:

– Det är bevisligen särskilt riskfyllt, för Agnes mördades på sin arbetsplats, säger han.

Kanske överklagas

Maria Redlund, Agnes mamma, hoppades på en fällande dom.

– Jag får aldrig tillbaka Agnes, men det här kanske kan skicka signaler till andra företag, så inget liknande händer någon annan i framtiden, har hon tidigare sagt.

Mannen, som knivhögg Agnes Redlund, har sedan tidigare dömts till rättspsykiatrisk vård.

