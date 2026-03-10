”Tonårsutvisningar hotar tryggheten på svensk arbetsmarknad”

Det som just nu sker i Sverige, till följd att skärpningar av migrationspolitiken, är allvarligt.

Det är inte bara tonåringar som riskerar att ryckas bort från sina liv här.

Det är små barn. Förskolebarn.

Till och med bebisar, så unga som åtta månader, som hotas av att skickas till länder de aldrig bott i och där de saknar trygghet och anknytning.

Handlar om våra medlemmars barn

Man kan prata om volymer och siffror, men det här handlar inte om statistik.

Det handlar om våra medlemmars barn. Våra arbetskamraters familjer.

Det är arbetare som håller Sverige rullande, som arbetar inom välfärd, bygg, omsorg, transport och andra samhällsbärande yrken.

De går upp tidigt, betalar skatt och bidrar varje dag till att samhället fungerar.

Nu lever många av dem med en djup oro. Kommer mitt barn att skickas bort? Kommer vår familj att splittras?

Hotar tryggheten för svenska arbetare

Den oron påverkar människor på jobbet och i livet. Trygghet är en grundförutsättning för att kunna arbeta, planera sin framtid och bidra fullt ut i samhället.

Den hotas nu för många av en rädsla för att ens familj ska splittras.

Barn som bott större delen av sina liv i Sverige, som talar svenska och har sin vardag här, riskerar att utvisas till länder de saknar koppling till.

Vi ser en utveckling där barnets bästa riskerar att få stå tillbaka för en strikt och stel tillämpning av migrationsregler.

Att splittra familjer är inte bara en mänsklig tragedi. Det riskerar också att försvaga arbetsplatser, välfärd och samhällsgemenskap.

En ordning vi fackliga inte kan acceptera

Vi fackligt förtroendevalda företräder arbetare i hela landet. Vi ser konsekvenserna i vardagen, i samtalen på arbetsplatserna, i omklädningsrummen och i fikarummen.

Det är där politiska beslut får verkliga konsekvenser.

Därför uppmanar vi regeringen att omedelbart se över tillämpningen av regelverket och säkerställa att barnets bästa och familjers sammanhållning väger tyngre i besluten. Ett tryggt arbetsliv förutsätter trygga familjer.

Som fackliga organisationer kan vi inte acceptera att barn rycks upp från sina liv när deras föräldrar arbetar, betalar skatt och bidrar till vårt gemensamma samhälle.

Det är inte en migrationspolitisk detaljfråga, det är en fråga om vilket samhälle Sverige ska vara.