Sparkad man fick nytt jobb på kaosboendet – släpade demenssjuk på golvet

Artikeln i korthet En man som avskedades från hemtjänsten i Göteborg fick några månader senare jobb på Granlidens äldreboende, som skakats av konflikter mellan anställda.

Nyligen slog kommunen fast att en händelse där mannen släpat en demenssjuk boende över golvet var ett missförhållande.

Mannen jobbar kvar på Granlidens äldreboende.

När en anställd i Göteborgs stad får sparken ska personen normalt sett inte kunna få jobb i kommunen igen, enligt kommunens hr-chef Linda Andersson.

Trots det kan vår granskning visa att en man som i juni 2024 fick sparken från hemtjänsten i Göteborg, bara några månader senare fick jobb på Granlidens äldreboende. Samma boende som skakas av konflikter mellan anställda, som Kommunalarbetaren granskat i flera artiklar.

Blev liggande på golvet

I slutet på 2025 inträffade en händelse som flera i personalen på Granliden har berättat om för Kommunalarbetaren. Då släpade mannen, som året innan fick sparken från hemtjänsten, en demenssjuk person ut ur ett rum. Det slutade med att personen blev liggandes på golvet. En kollega hjälpte den äldre, som blev rädd, att ta sig upp.

Varför mannen fick sparken från hemtjänsten framgår inte av beslutet om avsked, som vi har tagit del av.

Personen blev avskedad från hemtjänsten i Göteborg 2024 och fick sen jobb på Granliden. Hur är det möjligt?

– Ja, vad ska vi säga? Vi kommenterar inte enskilda personer. Men har man blivit avskedad ska vi inte återanställa, säger Linda Andersson, hr-chef i Göteborgs stad.

Linda Andersson, hr-chef.

Gäller det oavsett varför personen fick sparken?

– Det kan finnas olika anledningar till avsked. Men det är naturligtvis inte bra att man kommer tillbaka till vår verksamhet när man så snart har blivit avskedad från den.

Kompetensen måste stärkas

I februari 2026 utreddes händelsen med den släpade demenssjuke personen som en lex Sarah av Göteborgs stad. I rapporten framgår det att den äldre var utåtagerande och att personen som släpade honom ansåg att det behövdes för att avvärja en akut situation där han höll på att bli våldsam.

Rapporten slår fast att Granliden behöver förbättra kompetensen inom demens och arbeta systematiskt för att undvika tvång och begränsning.

Dan-Ove Marcelind (KD) är vice ordförande i äldrenämnden. Han reagerar starkt på att någon som fått sparken från hemtjänsten så snart fått jobb i samma förvaltning igen.

– Det är helt absurt. När vi har avskedat och anställer dem igen så är det uppenbarligen något som inte fungerar. Det är oacceptabelt, säger Dan-Ove Marcelind.

Dan-Ove Marcelind (KD), vide ordförande i äldrenämnden.

Kollega: ”Allting tystas ner”

Händelsen utgör ett missförhållande, men inte så pass att det måste skickas in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

En undersköterska vi pratar med tycker inte att de har tagit det på tillräckligt stort allvar.

– Vi får inte göra så. Allting tystas ner och så säger man att de äldre inte farit illa. Jag kan inte förstå det, säger hon.

Mannen jobbar kvar på Granlidens äldreboende.