Artikeln i korthet JZ Elteknik AB grundades av Jonny Zakrisson i Umeå och växte snabbt från ett enmansföretag till tolv anställda personer.

Under pandemin hamnade företaget i ekonomiska svårigheter, men det vände när Bravida köpte upp företaget.

Övergången till Bravida innebar att Jonny Zakrisson gick från vd för ett mindre företag till att bli filialchef över 70 personer.

JZ Elteknik AB grundades 2011 i Umeå av elektrikern Jonny Zakrisson.

– Jag ville kunna bestämma över mina egna dagar, vilka jobb jag skulle göra och på vilket sätt, säger han.

I fyra år drev han företaget utan några anställda. Men 2015 tog han in en delägare Mats Lövström. 2017 hade verksamheten växt med tolv anställda.

Som vd hade Jonny Zakrisson ansvar för allt från personalfrågor till att räkna på jobb. Det blev många sena kvällar när han fick sitta med faktureringarna.

– Verksamheten växte ganska lavinartat. Det tog på krafterna. Men det var också kul att ha eget företag. När man var själv med bara några anställda hade man en närmare kundkontakt.

Jonny Zakrisson (till höger) valde att sälja sitt företag JZ el till Bravida. Här tillsammans med Robert Johnsson som följt med hela vägen.

Fick permittera personal under pandemin

Under pandemin 2020 fick företaget permittera personal.

Mycket av Jonny Zakrissons kraft gick åt till att se till så att företaget hela tiden hade uppdrag i gång. Han tröstade sig med att pandemin var övergående.

– Men det var en tuff tid. Man såg bara pengarna spruta ut ur verksamheten åt fel håll. Vi visste inte heller hur länge pandemin skulle hålla på och hur mycket skada vi skulle ta.

Jonny Zakrisson behövde bara säga upp någon enstaka person och något år senare blev han kontaktad av Bravida, som var intresserat av att köpa företaget.

För Jonny Zakrisson kändes det som ett naturligt nästa steg när han fick frågan.

Han såg positivt på att Bravida hade stödfunktioner inom hr, juridik, ekonomi och inköp. Då skulle han inte längre behöva ansvara för alla de delarna själv.

– Vi skulle få en stark organisation bakom oss och ändå kunna fortsätta jobba på samma sätt som vi gjorde.

Blev chef över 70 personer

När Bravida tog över bolaget den 1 juli 2022 följde de anställda med över. Även Jonny Zakrisson blev kvar i verksamheten, men som filialchef i stället för vd.

Han gick från att ha tolv anställda till att bli chef över 70 personer i Umeå.

– Det var en utmaning. Men annars var det en enkel resa att gå över till en stor koncern eftersom vi arbetade på ganska lika sätt och hade samma värderingar.

För Jonny Zakrisson har övergången inneburit att han i dag mer fokuserar på att räkna på jobb, göra offerter, få till bättre affärer och titta på hur verksamheten ska utvecklas långsiktigt.

När han hade eget företag var det han själv som hade hela kontrollen över pengarna och verksamheten. Då var han aktieägare.

– Så är det ju inte på en stor koncern. Även om vi fortfarande bestämmer mycket själva finns det alltid ramar att hålla sig till.

Jonny ­Zakrisson och Robert Johnson ­packar upp elbils­laddare.

Färre led tidigare

Elektrikern Robert Johnson var en av de anställda som fick ny arbetsgivare i samband med uppköpet.

Att hans gamla arbetskamrater fortfarande jobbar kvar fyra år senare ser han som ett gott betyg.

– Det måste ändå vara en bra värdemätare, säger han.

Robert Johnson har tidigare bara jobbat på tre medelstora privatägda företag med mellan 15 till 20 anställda.

Han har inte upplevt att hans jobbvardag ändrats så mycket sedan han blev anställd i en stor koncern. Men en sak skiljer, han är ute på fler stora jobb.

– Det var fler mindre jobb som jag åkte ut själv på innan vi köptes upp. Då var det också färre led, man fick vara allt ifrån chef till kabeldragare.

Började jobba ihop 1999

Nu arbetar han med en stor nybyggnation på köpcentrumet Avion i Umeå, där en känd snabbmatskedja ska öppna i vår.

– Fördelen med att tillhöra en stor koncern tycker jag är att vi kan dra nytta av vår breda kompetens. Vi har ju installation, värme, kyla, ventilation och automationsdelen i samma företag. Det gör det enklare att gå mellan de olika teknikerna och få hjälp.

Robert Johnson och JZ Eltekniks förra vd och ägare Jonny Zakrisson har följt varandra genom åren. De började jobba tillsammans första gången 1999, när de båda var elektriker.

– Men han har gjort lite mer karriär än mig, konstaterar Robert Johnson och skrattar.