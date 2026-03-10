Erik Pettersson sitter på cykeln på väg hem från jobbet när Elektrikern ringer upp en regnig decemberdag.

Han berättar att han började på Åby Eltjänst som montör för åtta och ett halvt år sedan.

– Jag upplevde att det var en ganska lugn och harmonisk arbetsplats, säger han.

Men bara några år senare blev Åby Eltjänst med sina 30 anställda uppköpta av Assemblin och blev en del i en koncern med 65 bolag.

Flyttade in hos Assemblin

Företagsnamnet Åby Eltjänst fick vara kvar efter uppköpet.

Men för att hitta kontaktuppgifterna dit måste man nu gå in på Assemblins hemsida och skrolla i den långa listan med lokalkontor.

Verksamheten fick flytta till nya lokaler, till samma byggnad som Assemblin. Åby Eltjänst och Assemblin har var sin avdelning i huset.

Assemblin ombads att sköta övergången varsamt.

– Det har man verkligen gjort. Det har varit väldigt konstruktivt. Assemblin har lyssnat och varit intresserade av hur vi brukar jobba, tycker Erik Pettersson.

Jobbade på gamla ABB

Åby Eltjänsts tidigare vd och huvudägaren Mårten Klint, konstaterade vid uppköpet att bolaget sedan det grundades 1975 utvecklats till ett stabilt elteknikföretag på orten.

”Nu är vi redo att ta bolaget till nästa nivå och efter att ha fört diskussioner med Assemblin under en längre tid känner jag mig trygg i att vi får en ägare med rätt inställning som vi kommer att kunna utvecklas tillsammans med, sa han.

Mårten Klint avböjer att uttala sig ytterligare om uppköpet.

Erik Pettersson kände aldrig oro inför att företaget skulle bli en del av Assemblin. Han hade tidigare erfarenhet av att vara anställd i en större koncern, på finska YIT, gamla ABB.

Koncernerna har hr-avdelningar

En skillnad han ser mellan mindre bolag och koncerner är att de sistnämnda har en hr-avdelning. Hr sköter många av de arbetsuppgifter som vd och administratör ofta har på mindre företag.

– Det brukar bli mer uppstyrt med mbl-förhandlingar och andra saker i koncerner. Det gäller även den fackliga verksamheten.

Erik Pettersson gissar att vissa som jobbar på mindre företag trivs med det småskaliga, att det är mindre byråkrati och närmre mellan vd och anställda.

– I koncernbolag är det längre beslutsvägar och större system, säger han.

Mer isolerad på mindre företag

Erik Pettersson är sekreterare i Elektrikernas lokala facklubb.

Han kan tycka att man som facklubb på mindre företag kan bli mer isolerad än i koncerner, där det oftast finns inarbetade samarbeten mellan de olika klubbarna.

– Vi har arbetat med utvecklingsavtalet i centrala klubbråd. Utvecklingsmöten hålls regelbundet mellan företaget och klubbarna. Även cheferna är pådrivande för att vår dialog ska funka, säger han.