Kollektivavtalet omfattar 45 restauranger över hela landet, och börjar gälla från den 1 april i år.

– Det här känns superbra, säger Peggy Nyholm, avtalssekreterare på Hotell- och restaurangfacket, HRF.

De över tusen anställda kommer nu bland annat att få reglerade löneökningar, avtalspension och försäkringar genom sin anställning, berättar Peggy Nyholm.

– Nu ska vi också utse skyddsombud och börja bygga upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete på varje arbetsplats för att säkerställa att ingen blir skadad i framtiden.

Brännskador, övervakning och rädsla

Under hösten gjorde Arbetet en granskning av arbetsförhållandena på kedjans restauranger, där anställda vittnade om olagliga arbetstider, övervakning och allvarliga brännskador som uppstått i köken.

En granskning som gjorde intryck, inte minst på Peggy Nyholm.

– Man har hört ett och annat genom åren, men det här var väldigt olyckligt. Väldigt olyckligt att man inte som arbetsgivare ser till att man har ett ansvar för den man anställer och säkerställer att den har en schysst arbetsmiljö, säger hon.

Facket: Varit bra samtal

Efter granskningen tog facket kontakt med Chopchop för att diskutera kollektivavtal. Och nu är de i mål.

Enligt Peggy Nyholm har dialogen med snabbmatskedjan varit konstruktiv.

– Det har varit bra samtal, och handlat mycket om hur vi säkerställer att arbetsplatserna skriver om anställningsavtal och lönesystem så att kollektivavtalen efterlevs.

Chopchop har blivit medlemmar i arbetsgivarorganisationen Visita, där företagets representanter nu ska utbildas i hur arbetet med avtalet ska skötas i praktiken.

Arbetet har sökt Visita, som avböjer att kommentera överenskommelsen. Vi har också sökt ägarna, men de har inte svarat.

Texten uppdateras