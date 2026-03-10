Artikeln i korthet I Barcelona kämpar gatuförsäljare, så kallade manteros, med att sälja varor på gatorna under ständig risk för polisrazzior.

Top Manta är ett socialt företag grundat av tidigare manteros, som erbjuder ett alternativ till det osäkra gatuförsäljarjobbet. De har också startat en egen fackförening.

De designar och säljer egna kläder och har byggt upp en verksamhet som ger papperslösa bättre möjligheter. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Överallt i Barcelonas stadsbild, på trottoarer och i tunnelbanan, ser man de gatuförsäljare som kallas manteros. Framför deras fötter finns ett utbrett lakan med varor, ofta billiga kopior av modeväskor.

Deras ögon är de mest vaksamma i Barcelona. Vilken sekund som helst kan polisen dyka upp.

Men i den sekunden har gatuförsäljaren redan dragit ihop sitt lakan som är fastbundet med snören i hörnen och påbörjat sin ilsnabba flykt.

Manteros har i många år blivit jagade av polisen, då nästan alla saknar arbetstillstånd. Många gånger beslagtas deras varor, vilket är det enda de äger.

– Det händer ofta att de blir trakasserade och misshandlade av polisen. Det förekommer också att de blir deporterade, säger Lamine Sarr, en av grundarna till klädbutiken Top Manta.

En del av sortimentet i Top Mantas butik. ”Legal clothing illegal people” är en av fraserna man ofta använder på kläderna.

Tuffa valet: Barcelona eller döden

Vi sitter vid ett bord i butiken som ligger i den centralt belägna stadsdelen El Raval. Runt omkring oss finns ett brett sortiment av kläder och skor som alla tillhör det egna varumärket.

Lamine och de flesta andra i företaget har en bakgrund som manteros i Barcelona.

– Den dagen vi presenterade vårt märke Top Manta 2015 hade vi bara tio t-shirts, som någon hjälpt oss att trycka, minns Lamine med ett leende. Inkomsterna från dem gjorde att vi kunde trycka tio t-shirts till.

Många manteros i Barcelona kommer från Senegal. Ett land där EU:s fiskeflottor fiskar havet tomt på fisk och lämnar otaliga unga människor arbetslösa.

Alternativet till svält är att migrera, trots att resan till Europa inte sällan är förenad med livsfara.

Det i Senegal kända ordspråket ”Barcelona eller döden” speglar det tuffa val man ställs inför.

– I Barcelona är det omöjligt för en papperslös afrikan att få ett riktigt jobb. De flesta blir manteros, säger Lamine.

Ingen i Barcelona är vaksammare än gatuförsäljarna som kallas manteros. Lägg märkte till repen som gör att försäljaren kan ta med sig alla sina varor på en sekund om polisen kommer.

Projektet Top Manta blev snart större efter de tio första tröjorna. Butiken öppnade sommaren 2017.

De stora trädörrar som skyddar butikens skyltfönster på natten täcks med inskrifter av tusentals namn.

– Det är de personer som deltog i crowdfunding-kampanjen vi lanserade för att starta butiken, förklarar Lamine. Mer än 2 500 namn.

Med samma finansiering kunde man köpa en screentryck-maskin. De första helt egenproducerade tröjorna trycktes här i bakre rummet i butiken.

Har bildat fackförening

I dag står Top Manta fortfarande själva för all kläddesign även om de får goda råd av volontär-arbetande designers.

Man har också bildat en egen fackförening, Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, som försvarar gatuförsäljarnas rättigheter.

Lamine förklarar:

– Tack vare samarbetet mellan kooperativet och fackföreningen kan vi anställa personer som är utestängda från arbetslivet på grund av diskriminering. Det är en av Top Mantas största fördelar. Att vi kan ge människor lön och arbetstillstånd och därmed skydd.

I den egna kooperativt ägda fabriken i Can Batlló-området designar och tillverkar Top Manta alla sina kläder.

Kläderna tillverkas numera i Top Mantas egen workshop och fullt utrustade fabrikslokal i Can Batlló i västra Barcelona.

Skorna tillverkas i Portugal. Sortimentet säljs även online och levereras över hela världen.

– Vi har dessutom ett samarbete med biblioteksbutiker och ett antal designbutiker här i Barcelona, säger Lamine.

Top Manta är ett kollektiv och har formellt sett ingen chef.

Lamine Sarr menar att butikens kunder ska veta att de inte bara köper fina kläder, de får också en historia och en idé.

– Det viktigaste att känna till om Top Manta är att det är ett socialt och etiskt varumärke. Det är inte vanligt varumärke, där endast grundarna drar nytta av det. Alla vinster och fördelar som uppnås genom Top Manta delas lika.

Över 200 har kunnat lämna livet på gatan

Det finns många människor aktiva kring Top Manta, inte minst volontärer, men teamet som har anställningskontrakt genom projektet består av 15 personer just nu.

För dem fungerar Top Manta som en inslussningskanal till samhället. Fler än 200 personer har kunnat lämna det hårda livet som manteros på detta sätt.

– I Barcelona har Top Manta respekt med sig och gott rykte, säger Lamine. När vi organiserar saker och gör kampanjer, vill alla samarbeta med Top Manta. Att ha alla solidariska människor kring oss är mer värt än pengar och hjälper oss att hitta nya jobb åt de som anställts av Top Manta.

Några problem med myndigheterna har Top Manta aldrig haft.

– Nej, för ekonomiskt arbetar vi precis som ett vanligt företag. Vi betalar skatter, moms, socialförsäkringar, hyror, försäkringar på våra två lokaler och så vidare.

En fråga som inställer sig är varför inte Top Manta-kläder säljs direkt på gatorna av manteros.

– I början sa alla politiker att vi skapade varumärket Top Manta för att öka den illegala gatuförsäljningen. Det var inte vår idé. Vårt mål är att få bort människor från gatorna så att de kan få andra jobb.

Lamine Sarr är en av grundarna till projektet Top Manta, här bakom kassan i Top Mantas egen butik i stadsdelen Raval.

Liknande projekt i Madrid och Bilbao

Top Manta fortsätter att växa och har redan expanderat till Madrid.

Den Madrid-baserade gruppen sålde först Top Mantas kläder och skor. Men inte längre.

– Med vårt stöd har de kunnat skapa sitt eget varumärke och klarar sig nu själva. Nu arbetar vi med ett kollektiv från Bilbao så att de också kan skapa sitt eget varumärke.

Ambitionen för Top Manta är att steg för steg expandera verksamheten åt alla håll.

– Vi gör det lite i taget. Vi vill bli ett stort populärt varumärke som även kan nå utanför Spaniens gränser. Det är vår dröm.

Det finns också andra branscher som Top Manta på sikt vill investera i. Till exempel i restaurangvärlden.

För grundtanken är att hitta sätt att anställa migranter som befinner sig i en omöjlig situation. Lamine Sarr ser stolt ut när han beskriver de övergripande ambitionerna med projektet:

– Top Mantas kamp och utmaning tar aldrig slut. Den kommer alltid bestå i att bekämpa rasism, diskriminering och social utestängning.