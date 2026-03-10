Gamla låg i avföring – kommunen: ”Inget som sticker ut”

Artikeln i korthet Personal på Granliden har anmält många brister, till exempel äldre som ligger i sitt eget urin och dålig städning.

Händelserna sticker inte ut, eftersom det ser liknande ut på många äldreboenden i Göteborgs stad, enligt chefer i Göteborgs stad.

Händelserna sticker inte ut, eftersom det ser liknande ut på många äldreboenden i Göteborgs stad, enligt chefer i Göteborgs stad.

Vad som gjorts åt bristerna går i flera fall inte att säga eftersom det finns brister i dokumentationen, enligt Göteborgs stad.

Ett av skälen till den urspårade konflikten på äldreboendet Granliden är olika åsikter om hur omvårdnaden av de äldre ska skötas.

Vissa i personalen anser att det finns stora brister.

Men när ledningen i Göteborgs stad fått frågor om det har svaret varit tydligt: vården fungerar bra.

Det framgår bland annat i en rapport om kaoset på Granliden, som släpptes i februari i år, men även i intervju med ledningen.

– När vi tittat på avvikelserna ser vi inget som sticker ut, varken i antal eller själva situationerna som har hänt. Omvårdnaden har varit bra, säger Sofia Faström, avdelningschef.

Där kunde det ta slut, men Kommunalarbetaren har begärt ut alla avvikelser.

Genomblöta sängar

I ett 30-tal avvikelser under 2024 och 2025 larmar anställda om hur boende har legat i genomblöta sängar och varit våta av urin upp till nacken.

Ibland har det även varit fullt med avföring i sängen, visar vår granskning av avvikelserna.

”Boendes kateter var så full att den hängde nere vid foten av sängen”, står det i en avvikelse från 2024.

Mer än 15 avvikelser handlar om brister i städningen på Granliden.

I december 2025 skriver en anställd att en brukare inte har duschats på sju veckor – och inte heller fått sitt rum städat på fem veckor.

”Behöver jobba med kvaliteten”

Men dessa brister är alltså inget ovanligt, enligt Göteborgs stad.

– När vi har tittat på avvikelserna så ser vi inte att de sticker ut, inte i form av antal eller i situationer som har hänt, säger Sofia Faström, avdelningschef.

Det framgår även i rapporten, som Göteborgs stad har gjort. I den står det att de äldre fått en god omsorg, samt att liknande ”utmaningar” även finns inom andra verksamheter i kommunen.

Är inte det allvarligt i så fall?

– Så här vill vi inte att våra äldre ska ha det, vi har ett arbete att göra. Vi behöver alltid jobba med kvaliteten i omvårdnaden, det gäller både på Granliden och i våra andra verksamheter, säger Sofia Faström, tillförordnad avdelningschef.

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att utreda personalens larm om missförhållanden.

Chefer har inte dokumenterat

I sin rapport slår Göteborgs stad fast att de har brustit i sin hantering av avvikelser.

Kommunalarbetarens genomgång visar att majoriteten av avvikelserna aldrig skickats vidare till delen av kommunen som utreder om något bör anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I stället har enhetschefer bedömt att det räcker med andra åtgärder.

Exakt vilka åtgärder är svårt att svara på – eftersom cheferna i flera fall brustit i att dokumentera vad man gjort åt bristerna, enligt rapporten.

Hur vet ni då vad man har gjort åt bristerna i verksamheten?

– Det här är ett förbättringsarbete som vi ser att vi behöver göra. Inte bara på Granliden utan inom alla verksamheter. Att vi följer upp och att vi har ordentliga dokumentationer kring hur vi har förbättrat arbetet, säger Sofia Faström, avdelningschef.

Ingen anmälan till Ivo

Vid endast tre tillfällen har kommunen ansett att det förekommit missförhållanden som behöver utredas vidare.

Det visar lex Sarah-utredningar från Granliden under 2024 och 2025.

Ingen av händelserna har anmälts till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Förklaringen är att händelserna inte varit tillräckligt allvarliga, enligt utredaren.

Ett exempel är när en anställd i oktober 2025 släpade en demenssjuk person ut ur ett rum, något som slutade med att personen blev liggandes på golvet.

En kollega hjälpte den äldre, som blev rädd, att ta sig upp.

Svar: ”Tappat lite kompetens”

I februari 2026 utreds händelsen som en lex Sarah av Göteborgs stad.

I rapporten framgår det att den anställde ansåg att det behövdes för att undvika våld, eftersom den boende var utåtagerande.

Men i rapporten uppger en enhetschef att Granliden har “tappat lite i kompetens” kring hur man ska bemöta demenssjuka.

En slutsats är att boendet behöver arbeta systematiskt för att undvika tvång och begränsning.

Men rapporten behöver alltså inte skickas in till Ivo.

Avvikelser kan vara bra

Många avvikelser på ett boende behöver inte vara något dåligt.

Det kan tvärtom vittna om en verksamhet där man vill lära sig av misstag och där personalen vågar berätta när något gått fel.

Men precis som med mycket annat går åsikterna isär bland personalen på Granliden.

Många anmälningar är skrivna av dagpersonal och handlar om att nattpersonal inte har bytt inkontinensskydd under natten.

En undersköterska, som inte vågar ställa upp med namn, berättar att hon även har tagit upp det många gånger på möten, men fått höra av chefen att de inte ska väcka någon som sover.

”Skitsnack, vi gör vårt jobb”

En annan anställd berättar att de har satt kryss på blöjorna för att kontrollera om de bytts på natten, och har då kunnat se att det inte skett.

Men en nattpersonal på Granliden som vi har pratat med säger att det inte stämmer.

– Natten har alltid fått höra det, att vi inte har bytt och de har legat blöta och vi bara vilar. Det är skitsnack, vi gör vårt jobb, säger undersköterskan som vill vara anonym.