Man i 30-årsåldern klämdes till döds under plogblad
En man i 30-årsåldern skadades allvarligt när han jobbade med en plogbil i Kalix i slutet av förra veckan. På söndagen meddelade polisen att mannen avlidit. Nu utreds händelsen som ett arbetsmiljöbrott.
Mannen jobbade med en traktor under fredagseftermiddagen när han av någon anledning fastnade under ett plogblad på maskinen. Han blev svårt skadad och fördes akut till sjukhus med ambulans.
Under helgen vårdades mannen på sjukhuset med livshotande skador, men på söndagen meddelade polisen att han avlidit.
Utreds av åklagare
Efter händelsen spärrade polisen av olycksplatsen och genomförde en teknisk undersökning.
Nu utreds ärendet som en arbetsplatsolycka, lett av en åklagare vid riksenheten vid miljö- och arbetsmiljömål.