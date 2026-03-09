Artikeln i korthet Granlidens äldreboende har haft en personalkonflikt som slutat med skadegörelser och sabotage, chefernas åtgärder gav inte önskad effekt.

I en färsk rapport kritiserar Göteborgs stad vissa anställda för att ha överdrivit eller hittat på missförhållanden. Ledningen betonar att det är viktigt att ha system för att anmäla, men att de inte ska missbrukas för desinformation.

I dag har Göteborgs stad tillsatt fler chefer på äldreboendet, som även jobbar helgar och kvällar ibland. Nu vill arbetsplatsen blicka framåt. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Sofia Faström, avdelningschef, och Linda Andersson, hr-chef, vill inte kommentera personalärenden, till exempel vårdbiträdet Rabie Al Rubeais situation. Han har polisanmält ett pistolhot kopplat till bråket på hans arbetsplats, Granliden.

Så här säger cheferna i övrigt:

Har ni tagit ert ansvar när det gäller personalens arbetsmiljö?

– Vi borde kanske i ett tidigare skede ha samordnat oss kring Granliden. Enhetschefer och verksamhetschefer har hela tiden gjort åtgärder, men det har inte fått den effekt vi önskat, säger Sofia Faström.

Sofia Faström, avdelningschef.

”Arbetsmiljön har varit anställd”

Hur har ni som arbetsgivare kunnat låta konflikten gå så här långt?

– Arbetsmiljön har varit ansträngd och det har varit konflikter, det stämmer. Samt hot och skadegörelse. Men vår rapport har inte visat några tecken på en försämrad omsorgskvalitet eller allvarliga vårdskador kopplat till situationen på Granliden, säger Linda Andersson.

I februari släppte Göteborgs stad en rapport om krisen på Granlidens äldreboende. I rapporten saknas det fortfarande svar på vem eller vilka som ligger bakom skadegörelsen och sabotagen.

Däremot står det att vissa anställda, som har försökt ”påvisa missförhållanden”, och skrivit flera avvikelser, har bidragit till en ”missvisande bild” av Granliden:

”Att på detta sätt missbruka systemen där misstag, felaktigheter och missförhållanden ska rapporteras är att störa den demokratiska processen”, skriver Göteborgs stad i rapporten.

”Blir desinformation”

Vi undrar om rapporten:

Gör personalen fel om de anmäler misstankar om missförhållanden?

– Det är bra att vi har systemen vi har för att kunna anmäla, men när systemen används avsiktligt för att sprida felaktig information, över tid, då blir det desinformation. Då används vårt system som är till för bra saker på ett felaktigt sätt och stör den demokratiska processen, säger Linda Andersson.

Betyder det att de som anmält ljuger?

– Vi har gjort vår utredning, samtidigt som vi har pågående hr-ärenden. Utifrån det vi har tittat på är det detta vi har kommit fram till. Sedan kan medarbetarna fortsatt ha en upplevelse som skiljer sig.

”En polisiär fråga”

Ser ni en risk att det kan uppfattas som att medarbetare inom Göteborgs stad inte ska anmäla missförhållanden?

– Vi ska ha en låg tröskel, det är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Så nej, man ska inte vara rädd för det. Det är därför vi har visselblåsarlagen. Man ska känna sig trygg, säger Linda Andersson.

Ni har inte lyckats ta reda på vem som ligger bakom hoten och skadegörelsen på Granliden. Kommer ni fortsätta utreda det?

– Det är en polisiär fråga, det vi gör nu är att säkra arbetsmiljön och hyresgästernas levnadsmiljö. Vi har gjort förändringar i chefsledet och även tillsatt en tredje chef, säger Sofia Faström.