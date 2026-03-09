Artikeln i korthet En konflikt på äldreboendet Granliden i Göteborg spårade ur.

Vårdbiträdet Rabie Al Rubeai blev hotad med pistol och har lämnat Göteborg.

Minst 30 polisanmälningar har gjorts sedan bråken började.

Flera anställda, som utsatts för skadegörelse, stängdes av och har inte fått veta varför, visar vår granskning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

”Hur gammal är du?”

Rabie Al Rubeai tittar ut från sin plats i bilen.

En bit bort, på den lilla parkeringen intill lägenheten i Göteborg, möter hans blick två främmande män.

”48 år”, svarar han.

”Då får du 48 dagar på dig att lämna jobbet och Göteborg”, svarar en av männen.

Sedan lyfter han på sin jacka och visar vad han har i byxlinningen: en pistol.

Rabie vet inte vad han ska göra. Rädslan ska dröja kvar lång tid efteråt.

– Jag är rädd varje gång någon går bakom mig. Ibland känns det som att detta helvete aldrig kommer ta slut, säger han.

På den här parkeringsplatsen pistolhotades Rabie Al Rubeai. Efter händelsen fick han tillfälligt byta arbetsplats.

Händelsen på parkeringen den här septemberkvällen 2025 blir kulmen för den konflikt som rasar på hans arbetsplats, äldreboendet Granliden i Hovås, strax utanför Göteborg.

Den senaste tiden har flera medier rapporterat om en urspårad personalkonflikt, där vissa får sina bilar repade, andra sina skåp förstörda.

”Könshår har tejpats på mitt skåp”, står det i en arbetsskadeanmälan från sommaren 2025.

Fram tills i dag har 30 polisanmälningar gjorts som rör Granliden, visar Kommunalarbetarens granskning.

Väktare har behövt kallas in för att skydda personal från varandra – för en kostnad på mer än 227 000 kronor.

Exakt vem eller vilka som ligger bakom skadegörelsen är okänt, men att det sker mobbning och kränkningar har varit känt inom Göteborgs stad en längre tid.

Det slog kommunen fast redan förra sommaren i en rapport.

Där målas bilden av en dramatisk strid. På den ena sidan har vi en personalgrupp som jobbat länge, på den andra sidan en grupp som nyss börjat. Grupperna har varsin enhetschef.

Exempel på arbetsskadeanmälningar som anställda på Granliden gjort till sina chefer.

Men Rabie Al Rubeai tycker inte att han tillhör någon gruppering.

Trots det har personalbråket slutat med att han inte vågar gå till jobbet.

Allt började 2023. Enligt honom själv sa han ifrån när en kollega pratade ”illa” om de äldre på ett annat språk.

Han berättade det för chefen, som tog upp problemet på ett personalmöte. Senare gjorde han en skriftlig anmälan.

– Vi är ju skyldiga att anmäla, vi är där för de äldre.

Nästa steg var att hans bil fick repor och oförklarliga punkteringar när den stått på jobbets parkering.

Rabie Al Rubeai gör flera polisanmälningar under sommaren 2025. Han misstänker en kollega, men hittills är ingen dömd för skadegörelsen.

Till slut sker pistolhotet på parkeringen. Han polisanmäler men det läggs ner eftersom det inte gick att ta reda på vilka männen var.

Rabie tar även kontakt med flera högre chefer i kommunen.

I en rad mejl vädjar han om hjälp, då han inte vågar gå till sin arbetsplats.

Han vill bli omplacerad som en akut lösning och får tillfälligt byta arbetsplats.

”Utifrån din arbetsmiljö så är den återställd i och med att du nu har en annan placering”, skriver kommunens hr-specialist i ett mejl.

Ett av mejlen Rabie Al Rubeai skickade till en hög chef inom Göteborgs stad.

Men för Rabie har livet inte blivit återställt.

Han har flytt Göteborg och bosatt sig tillfälligt i en grannkommun.

Han vågar inte träffa sina barn av rädsla för att något ska hända dem. För första gången i sitt liv har han kontakt med psykiatrin.

Rabie är inte ensam om att drabbas av konflikterna på Granliden.

Kommunalarbetaren har pratat med 12 personer som jobbar eller har jobbat på Granliden.

De beskriver alla en dysfunktionell arbetsplats där cheferna har tillåtit konflikter att eskalera.

Även om delar av personalbråket är rörigt, så är en sak tydlig: arbetsmiljön står i lågor.

(texten fortsätter under videon)

Hör Rabie berätta om pistolhotet:

I. Den söndertrasade nallen

”En sista dans!” utbrister någon i matsalen.

Iklädda lila och blå arbetskläder klappar vårdbiträden och undersköterskor i takt till musiken.

Ett äldre par dansar kind mot kind, med försiktiga fotsteg. Små, röda hjärtan ligger utspridda på matborden på Granliden.

Det är Alla hjärtans dag 2025. På den video som Kommunalarbetaren tagit del av syns ett uppdukat bord med plastblommor och dryck.

Där syns också en röd nallebjörn.

Nästa morgon hittas nallebjörnen söndertrasad på golvet.

– Det är så larvigt när man tänker på det, säger en anonym anställd.

Personal på Granliden betalade ur egen ficka för att fixa ett Alla hjärtans dag-firande för de äldre. Nästa morgon hittades nallebjörnen söndertrasad.

Festen, och den trasiga nallen, blir en symbol för splittringen mellan personalen på Granliden.

En grupp kollegor har betalat delar av festen ur egen ficka, för att kunna fira Alla hjärtans dag med de boende.

Anledningen var att inredningen kändes ”steril” och det anordnades ”för få aktiviteter” med de äldre, ansåg de.

En annan grupp ser festen som ett bevis på att vissa kollegor kan styra boendet hur de vill.

Den är bara toppen av ett isberg.

För att förstå den skenande konflikten behöver vi spola tillbaka till 2024, då en ny enhetschef börjar på Granliden.

Hon och en annan enhetschef ansvarar för tre avdelningar var.

När den nya chefen börjar söker sig även flera nya personer, kärnan bland ”festfixarna”, till Granliden.

Flera har jobbat med den nya chefen på tidigare arbetsplatser och vill jobba med henne igen.

Vid första anblick kan nya kollegor, en fest och en nallebjörn låta trevligt. Men det finns en annan sida av det, enligt andra i personalen.

Äldreboendet Granliden ligger i Hovås i utkanten av Göteborg.

Nykomlingarna ändrar boendets rutiner ”utan dialog med ordinarie personal som arbetat där i flera år”, enligt ett anonymt brev till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kommunalarbetaren har sökt flera anställda från den andra gruppen för att höra deras sida, men utan resultat.

Men i brevet står det även att de nya kollegorna sprider falska påståenden, orsakar konflikter och ”favoriseras” av sin chef, enligt brevskrivarna.

– De började möblera om och fick göra som de ville, och deras chef höll dem om ryggen. Jag förstår att det varit mycket konflikter, säger en anställd som vill vara anonym.

Ett annat sätt att beskriva personaldramat: både chefer och anställda har helt olika syn på hur Granliden ska drivas.

Det framgår i en stor mängd brev och visselblåsningar som skickats till Göteborgs stad.

Det gäller allt från hur rutiner kring tvätt och dusch ska fungera – till anklagelser om rena olagligheter.

”Vissa i personalen stjäl saker från jobbet. Det kan vara mat eller andra saker som egentligen är till för brukarna”, larmar en anonym anställd i maj 2025.

Flera vi pratar med berättar liknande historier. Ett exempel är anställda som öppet ordnar frukost till sig själva.

Rabie Al Rubeai berättar att han har sett kollegor gå hem med mjölkpaket i handväskan.

– Varför har vi ingen signeringslista? Jag frågade chefen det. Chefen tittade på mig och sa: ”men Rabie, här litar vi på varandra”.

Göteborgs stad har utrett anklagelserna, men uppger att de inte hittat några bevis.

Efter pistolhotet har Rabie Al Rubeai känt sig tvungen att flytta från Göteborg. Han bor nu i en grannkommun.

II. Brevet

I början på maj 2025 skickas ett anonymt brev till flera chefer i Göteborgs stad. Avsändaren vittnar om matstölder, smutsiga rum och personal som ”äger” sina enheter.

Verksamhetschefen Annelie Westlund kallar till tre olika möten och läser upp brevet inför alla anställda.

Det blir som att hälla bensin på elden. Bråk utbryter, där vissa vill försvara sin arbetsplats medan andra håller med om kritiken.

En undersköterska vi kallar Lisa, som jobbat på Granliden i flera år, klarar inte av att vara tyst längre.

– Jag sa, hur kan ni sitta och ljuga så här? Det är ju sant alltihop. Och det vet ni om. Det hade lika gärna kunnat vara jag som skrev det brevet, jag känner igen allting, säger hon.

Efteråt eskalerar konflikten. Personalgrupperna vill försvara sina enhetschefer.

Lisa vittnar om kommentarer i stil med att hon ”måste stå på rätt sida” och att ”de nya har förstört allt”.

Kommunalarbetaren har försökt få en intervju med Annelie Westlund angående hennes val att läsa upp brevet, men hon har avböjt.

III. Sabotagen

Nu spårar konflikten ur.

Flera undersköterskor och vårdbiträden får sina bilar repade, bildäcken punkterade och skåpen igenlimmade. Kollegor börjar anklaga varandra.

När en anställd en tidig morgon vrider om låset till en dörr, tror personen knappt att det är sant.

Någon har limmat inuti låset, så att nyckeln inte går in. Men när den anställde pratar med en av cheferna blir svaret: ”släpp det”.

– Det gör mig förbannad att man hade kunnat göra något mycket tidigare, det är något som inte stämmer i Göteborgs stad, säger personen, som vill vara anonym.

Exempel på arbetsskadeanmälningar som anställda på Granliden gjort till sina chefer.

Även cheferna hamnar i skottgluggen.

Den ”nya” enhetschefen får sin mobiltelefon stulen på arbetsplatsen.

Den andra enhetschefen bär personlarm när hon går till jobbet, då en anställd ska ha hotat att skjuta henne via ett sms till en tredje person.

Hotet polisanmäls men polisen kan inte hitta något sms:

– Det här påstådda sms:et är ingenting som vi har sett. Det är felaktigt formulerat i den rapporten, säger Victor Björnerås, förundersökningsledare, som lade ner utredningen.

Rapporten han pratar om handlar om Granliden och kom nu i februari, efter krav från politikerna.

En av slutsatserna är att det har varit för få chefer på plats på Granliden. Dessutom har det funnits en kultur bland chefer att ”klara sig själv”.

Rapporten är hela 18 sidor lång. Men det saknas fortfarande svar på vilka som står bakom skadegörelsen på bilar och skåp.

– Vi har försökt att hitta en orsak till allt som hänt, men inte hittat någon. Det är klart att det skapar en jättestor frustration, inte minst bland hyresgäster och medarbetare på Granliden, säger Sofia Faström, avdelningschef i Göteborgs stad.

Flera anställda på Granliden har fått sina bilar vandaliserade. Däck har punkterats och lacken har repats.

Fram tills nu har olika chefer försökt att lösa problemen, men enligt Sofia Faström borde man ha samordnat i ett tidigare skede.

– Nu vill man jobba framåt på Granliden. Man känner liksom inte igen sig i beskrivningen som getts i media, säger Sofia Faström.

IV. De boende drabbas

Enligt Göteborgs stad har de boende aldrig drabbats av personalens bråk.

Men personal vittnar om att kollegor skäller på varandra framför anhöriga, enligt en anmälan.

En annan gång kan personalen inte komma in i rummet där arbetskläderna och larmen till de äldre finns, eftersom någon misstänks ha saboterat dörren.

– De boende var arga. De fick vänta när de larmade, säger en anställd.

Avvikelseanmälan gjord av anställd efter händelsen där både arbetskläder och personallarmen hade låsts in.

Emma, som egentligen heter något annat, hälsar ofta på sin anhöriga som bor på Granliden.

Hon har flera gånger mötts av gråtande personal. En gång satt en anställd gömd bakom ett skynke på sin rast.

– Hon berättade att hon och en kollega brukade använda massagestolar i pausrummet men att någon klippt av sladdarna så att de inte gick att använda, säger Emma.

Vid ett tillfälle hade någon klippt av sladdarna till massagestolarna i pausrummet. Vid andra tillfällen har anställdas skåp vandaliserats.

Att personalen gömmer sig på jobbet av rädsla är inte heller en engångshändelse. Undersköterskan Lisa berättar:

– Jag har gömt mig i ett lakanförråd på rasten, jag vågade inte gå ut bland de andra.

V. Larmen som slog tillbaka

Larmen om bristerna på Granliden har utretts, enligt Göteborgs stad.

Det gäller bland annat visselblåsarlarm om matstölder och personal som fuskar med arbetstider.

Kommunens slutsats varje gång: det finns inga bevis för att det har hänt.

Faktum är att Göteborgs stad i sin rapport om Granliden pekar ut de som anmält brister som ett av problemen på Granliden.

Att vissa anställda har försökt ”påvisa missförhållanden” och skrivit flera avvikelser, har bidragit till en ”missvisande bild” av Granliden:

”Att på detta sätt missbruka systemen där misstag, felaktigheter och missförhållanden ska rapporteras är att störa den demokratiska processen”, skriver Göteborgs stad i rapporten.

Med det menas att namnge kollegor i sina anmälningar, eller upprepa samma anklagelser över tid, enligt Linda Andersson, hr-chef i Göteborg.

– Det handlar om systematiken, och att man gör det över tid, det menar vi stör den demokratiska processen, säger hon.

Linda Andersson, hr-chef.

Gör personalen fel om de anmäler misstankar om missförhållanden?

– Det är bra att vi har systemen vi har för att kunna anmäla, men när systemen används avsiktligt för att sprida felaktig information, över tid, då blir det desinformation, säger Linda Andersson.

Betyder det att de som anmält ljuger?

– Vi har gjort vår utredning, samtidigt som vi har pågående hr-ärenden. Utifrån det vi har tittat på är det detta vi har kommit fram till. Sedan kan medarbetarna fortsatt ha en upplevelse som skiljer sig.

Och visst skiljer sig upplevelserna åt. Undersköterskan Lisa tycker att alla brister hon sett har tystats ner.

– Man är bara ledsen. Göteborgs stad har valt sida från början, säger hon.

Exempel på arbetsskadeanmälningar som anställda på Granliden gjort till sina chefer.

VI. De avstängda

Nu är det slutet av februari 2026.

Tre anställda, som samtliga utsatts för skadegörelse, har blivit avstängda.

Även enhetschefen som började 2024 har blivit avstängd under utredning.

Två av de avstängda kallas i slutet på februari till möten med hr.

– De sa att vi ser ingen anledning till att du är avstängd. Men den enda frågan jag vill ha svar på, för att kunna gå vidare, är varför. De sa att de inte har det svaret, säger personen.

Nu väntar omplacering till ett annat boende i staden.

Enligt Göteborgs stad är två personer fortfarande avstängda.

Fram tills i dag är det okänt varför dessa personer stängts av, men tidigare har områdeschefen sagt att det finns uppgifter som pekar mot att dessa personer är ”inblandade”.

– Tror du jag skulle förstöra min egen bil flera gånger? Så mycket pengar har jag inte, säger en av de avstängda.

På Göteborgs stad vill man inte svara på frågan här ovanför.

Men normalt sett brukar anställda få veta varför de blivit avstängda, enligt hr-chefen Linda Andersson. De erbjuder även stöd under perioden, till exempel via företagshälsovården.

– Vi har undersökt varje händelse och vi har polisanmält alla de tillfällen när vi ska göra det, tillägger hon.

Av de som har utsatts för skadegörelsen på Granliden är sju personer inte längre kvar.

Epilog

Den 1 februari 2026 lämnar undersköterskan Lisa in sina arbetskläder.

Tårarna rinner längs kinderna, både på Lisa och de äldre.

Hon kommer sakna dem, men hon har fått nog av kaoset på Granliden.

– Vi kan bli arga på varandra, men det finns gränser man aldrig passerar. Det här hatet som jag har sett på Granliden, det är något helt annat.

När Lisa vrider om bilnyckeln ute på parkeringen, fastnar plötsligt hennes blick vid vindrutetorkarna.

Strax intill, på glaset, har en ny repa rispats.

När Lisa lämnade Granliden för sista gången upptäckte hon att någon hade repat rutan på hennes bil.