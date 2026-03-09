De tjänar bäst av elcheferna – Bravidas vd fick över 16 miljoner på ett år
En vanlig elektriker behöver arbeta i 34 år för att få samma lön som Bravidas vd, Mattias Johansson, arbetar ihop under ett enda år. Han tjänade drygt 16 miljoner kronor det senaste redovisade året.
Många svenskar har märkt av de senaste årens kriser: pandemi, hög inflation, lågkonjunktur och en skenande arbetslöshet. Det har dock på intet sätt drabbat landets vd-toppar.
Den genomsnittlige lönen för en elektriker ligger på 40 000 kronor per månad, det är en hög lön i arbetarkollektivet.
Men jämfört med Sveriges vd:ar är det en milsvid skillnad.
I LO:s senaste rapport ”Makteliten”, som årligen redovisar elitens inkomster och jämför dem med arbetares löner framkommer det att den genomsnittliga inkomsten för den ekonomiska eliten i Sverige, bestående av 50 storbolagsdirektörer, ligger på en helt annan nivå.
Den ekonomiska elitens inkomster motsvarar 75 elektrikerlöner.
Lundbergsföretagen toppar
Alltså kan vi konstatera att Bravidas vd inte toppar inkomstlistan för landets vd:ar.
Det gör i stället Fredrik Lundberg, vd Lundbergsföretagen, med en årsinkomst på 926 miljoner kronor.
(Just denna rekordinkomst har LO satt ned till 200 miljoner kronor, för att den inte ska snedvrida uträkningen.)
LO räknar i sin rapport även med ”övriga inkomster” för vd:arna än lön i sin rapport. Det har inte Elektrikern gjort i vår sammanställning.
Använder vi LO:s uträkning tjänade Bravidas vd drygt 20 miljoner kronor 2024, eller 42 elektrikerlöner.
Övriga topp-vd:ar för landets elinstallationsbolag ligger en bit bakom i inkomst, men tjänar ändå en bra bit över den genomsnittlige anställda i deras bolag.