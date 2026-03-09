Många svenskar har märkt av de senaste årens kriser: pandemi, hög inflation, lågkonjunktur och en skenande arbetslöshet. Det har dock på intet sätt drabbat landets vd-toppar.

Den genomsnittlige lönen för en elektriker ligger på 40 000 kronor per månad, det är en hög lön i arbetarkollektivet.

Men jämfört med Sveriges vd:ar är det en milsvid skillnad.

I LO:s senaste rapport ”Makteliten”, som årligen redovisar elitens inkomster och jämför dem med arbetares löner framkommer det att den genomsnittliga inkomsten för den ekonomiska eliten i Sverige, bestående av 50 storbolagsdirektörer, ligger på en helt annan nivå.

Den ekonomiska elitens inkomster motsvarar 75 elektrikerlöner.

Lundbergsföretagen toppar

Alltså kan vi konstatera att Bravidas vd inte toppar inkomstlistan för landets vd:ar.

Det gör i stället Fredrik Lundberg, vd Lundbergsföretagen, med en årsinkomst på 926 miljoner kronor.

(Just denna rekordinkomst har LO satt ned till 200 miljoner kronor, för att den inte ska snedvrida uträkningen.)

LO räknar i sin rapport även med ”övriga inkomster” för vd:arna än lön i sin rapport. Det har inte Elektrikern gjort i vår sammanställning.

Använder vi LO:s uträkning tjänade Bravidas vd drygt 20 miljoner kronor 2024, eller 42 elektrikerlöner.

Övriga topp-vd:ar för landets elinstallationsbolag ligger en bit bakom i inkomst, men tjänar ändå en bra bit över den genomsnittlige anställda i deras bolag.

Bravida: Vd Mattias Johansson Lön: 16 151 200 Om bolaget: Svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm. Finns i alla de nordiska länderna och har sex divisioner: Syd, Mitt, Nord, Danmark, Norge och Finland. I april 2024 briserade en skandal inom Bravida. Region Skåne anklagade chefer vid bolaget för fakturafusk, och aktien rasade från drygt 95 kronor till knappt 70 kronor på bara ett par dagar. Efter krishantering hämtade sig aktien och låg på drygt 80 kronor vid 2024 års slut. ■ Antal anställda i Sverige: 6 243. I hela koncernen: 14 000. ■ Resultat efter finansnetto, Bravida Sverige: 678 miljoner krono

VINCI Energies Sweden AB: Vd Jonas Kihlberg Lön: 5 028 900 Om bolaget: Vd sitter som ordförande i flera av dotterbolagens styrelser, exempelvis Emil Lundgren AB, Eitech AB och Eitech Electro AB. VINCI Energies Sweden AB ingår i en koncern med totalt 32 bolag. Vinci Energies Sweden har 15 dotterbolag. Bolaget har en decentraliserad organisationsstruktur med 68 företagsenheter i Sverige (2 100 globalt). ■ Antal anställda i Sverige: 2 500. ■ Resultat efter finansnetto: 109 miljoner kronor

Granitor Electro: Vd Mikael Vestlund Lön: 5 443 900 Om bolaget: Granitor Electro AB erbjuder tjänster inom elektrisk installation, instrumentation och laddstationer för elfordon, säkerhetsinstallationer och fastighetsautomation. Verkar inom branscher som husbyggnation, infrastruktur, kärnkraft, stål, petrokemi och gruvdrift. Granitor Electro ägs i huvudsak av familjen Wikström, med familjen Al Amoudi som minoritetsägare. ■ Antal anställda: Cirka 2 300. ■ Resultat efter finansnetto: 156 miljoner kronor.

Instalco AB: Vd Robin Boheman Lön: 6 471 100 Om bolaget: Instalco AB ingår i en koncern med 188 bolag i Sverige, Norge och Finland. ■ Antal anställda: Omkring 6 200 i hela Norden. ■ Resultat efter finansnetto: 486 miljoner kronor. ■ Ny vd från 2025 är bolagets grundare Per Sjöstrand

Assemblin El: Vd Fredrik Althin Lön: 6 064 600 Om bolaget: Under 2024 slogs Assemblin och Caverion ihop till ett bolag, Assemblin Caverion Group. Under 2024 genomförde Assemblin El AB förvärv av verksamhetsdelar från Caverion Sverige AB, vilket ledde till en ökad personalstyrka. Mellan september och december 2024 tog Assemblin El över cirka 1 790 anställda och 260 konsulter. ■ Antal anställda: 2 859. ■ Resultat efter finansnetto: 132 miljoner kronor. ■ I september 2025 meddelades att Jonas Klarén utsetts till ny vd för Assemblin El.

Caverion Sverige: Vd Mats Johansson Lön: Se nedan i nästa ruta 👇 Om bolaget: Bolaget är ett helägt dotterbolag till Caverion Oyj, som ingår i Assemblin Caverion Group. ■ Antal anställda: 2 285. ■ Resultat efter finansnetto: –555 miljoner kronor (Se även resultatet för Assemblin Caverion group nedan). Omsättningen var 4,88 miljarder kronor. ■ Anders Fagerkrantz är vd för Caverion Sverige från den 1 februari 2025.

Assemblin Caverion Group: Vd och koncernchef Mats Johansson Lön: 10 738 400 Ersättning vd och koncernchef: Vd:s ersättning består av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner som tjänstebil och extra sjukvårdsförsäkring. Om bolaget: Den 1 april 2024 bildades Assemblin Caverion Group . Assemblin Caverion Group bedriver sin verksamhet genom fyra affärssegment och tio divisioner på de finska, svenska, norska, tyska, österrikiska och baltiska marknaderna. Verksamheten i Sverige består av fyra divisioner: Assemblin El, Assemblin VS, Assemblin Ventilation och Caverion Sverige. Assemblin Caverion Group ägs huvudsakligen av Triton, ett internationellt investmentbolag. Triton investerar i mellanstora företag med huvudkontor i Europa som är aktiva inom sektorerna industri, affärstjänster och konsument/hälsa. ■ Antal anställda i Sverige: 7 738. I hela koncernen: Cirka 20 000. ■ Resultat efter finansnetto: –343 miljoner kronor, vilket är summerade helårssiffror för både Assemblin och Caverion. Åsvor Brynnel, kommunikationschef, kommenterar resultatet så här: ”Bolaget hade stora jämförelsestörande kostnader relaterade till sammanslagningen som totalt uppgick till 1 509 miljoner kronor. Under 2025 har de jämförelsestörande kostnaderna klingat av, och är nu helt normaliserade”. ■ Under 2024 förvärvades Elservice Västra Götaland AB, Johansson o. Gunverth WS och El AB och Ventilationsfirma IM AB. ■ Jacob Götzche är ny vd från februari 2026.