”Var tredje kvinna inom industrin utsätts för sexuella trakasserier”

Sexuella trakasserier är ett allvarligt problem på svenska industriarbetsplatser. Trots ökad medvetenhet minskar de inte i den takt som krävs.

Enligt Trakasseribarometern från 2024 är sexuella trakasserier dessutom vanligare i industrin än i många andra branscher.

Var tredje industrikvinna utsatt

Hela 34 procent av kvinnorna uppger att de har blivit utsatta – över var tredje kvinna. Den siffran är oacceptabel.

Industrin måste vara en arbetsplats där alla behandlas med respekt, känner sig välkomna och kan vara sig själva. Ingen ska behöva mötas av sexistiska eller homofoba kommentarer, oönskad beröring eller andra kränkningar. Ingen ska gå till jobbet med en klump i magen.

Vi måste en gång för alla göra upp med föreställningen om att en “rå men hjärtlig jargong” skulle ursäkta kränkande beteenden.

Skrämmer bort kompetens

Den typen av bortförklaringar döljer ett arbetsmiljöproblem som riskerar att skrämma bort både kompetens och framtida arbetskamrater. Om industrin ska fortsätta utvecklas krävs arbetsplatser där alla kan arbeta tryggt.

Arbetsgivare har enligt lag ett tydligt ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier genom ett aktivt och organiserat arbete. Men också den fackliga rörelsen har ett ansvar.

De som utsätts måste få stöd. Det måste bli enklare att slå larm och säga ifrån. Fackets verktyg behöver användas fullt ut – att begära förhandling om sexuella trakasserier borde vara lika självklart som att agera mot andra arbetsmiljöproblem.

Varför är det inte självklart att kontakta facket?

Samtidigt finns anledning till självkritik. I dag är det bara en liten andel av de utsatta som vänder sig till facket för stöd. Enligt Trakasseribarometern gäller det tre procent av männen och sex procent av kvinnorna. Det är alldeles för lågt.

Frågan måste därför ställas: varför upplevs det inte som självklart att kontakta facket? Och vad behöver förändras för att stärka förtroendet?

Arbetet mot sexuella trakasserier måste pågå varje dag, året runt. Därför har “Stoppa sexuella trakasserier” blivit ett centralt tema för IF Metalls arbete kring internationella kvinnodagen den 8 mars.

Sexuella trakasserier får aldrig accepteras

Initiativet bygger vidare på tidigare insatser mot mäns våld mot kvinnor och mot machokulturer i industrin.

Sexuella trakasserier kan aldrig accepteras som en del av arbetsplatskulturen. När kränkningar möts av tystnad riskerar de att normaliseras. I stället måste en kultur byggas där trakasserier tydligt fördöms och där den som säger ifrån får stöd.

Om något känns fel är det fel. Alla har rätt att bli lyssnade på och tagna på allvar.

Att stoppa sexuella trakasserier på industriarbetsplatser är möjligt – men bara om arbetet sker gemensamt och konsekvent. Tillsammans.