Flera ben krossades i ansiktet. En svår fraktur över pannan. I hjärnan uppstod flera allvarliga blödningar.

Trots att de två männen lyckats riva flera elstolpar utan problem under dagen, hamnade en av dem plötsligt i vägen när en stolpe föll.

Männen var inhyrda av energibolaget Kraftringen Service för att riva en lång rad elledningar i Kungsbacka i januari 2024.

Minns inget från olyckan

Eftersom området var svårt att komma åt med maskiner, fällde arbetarna elstolparna för hand med motorsåg.

– Det är en vanlig arbetsmetod i sådana lägen. Men av någon anledning, som vi inte vet, har mannen stått i området där stolpen fälldes, säger Hampus Robertsson, skyddsombud för facket Seko på företaget.

När stolpen föll över mannen träffade den honom rakt i huvudet, och han blev allvarligt skadad.

Enligt Hampus Robertsson minns mannen ingenting från händelsen, efter att han såg när stolpen kom över honom.

– Som tur var hade han hjälm, och överlevde. Han återhämtade sig väl hyfsat efteråt, men fick permanenta skador.

Blixtrande värk

Mannen är i dag i princip döv på ena örat och lever med hjärntrötthet och en ”blixtrande” huvudvärk.

Efter en utredning om arbetsmiljöbrott slår nu en åklagare fast att Kraftringen Service brustit på flera viktiga punkter.

Enligt åklagaren har företaget ”av oaktsamhet orsakat arbetstagarens skador”.

Med rätt förebyggande arbete hade olyckan kunnat undvikas, som med en ordentlig riskbedömning och åtgärder för hur stolparna skulle tas ned, menar åklagaren.

Kraftringen Service krävs därför på 350 000 kronor i företagsbot för arbetsmiljöbrott.

Kraftringen: ”Beklagar djupt”

Företaget accepterar kravet på företagsboten och delar åklagarens bild av det som hänt.

– Vi beklagar djupt det som hänt. Det är en tragisk händelse. Ingen ska behöva skada sig på arbetet, säger David Lindahl, kommunikationsansvarig på Kraftringen.

Efter olyckan har företaget skärpt sina rutiner för att liknande saker inte ska hända igen.