Jämställdhet är inte en kvinnofråga – det är en framgångsfråga!

Utvecklingen i elbranschen växer kraftigt. Elektrifiering, klimatomställning och teknikutveckling driver fram nya projekt i hela landet.

Behovet av kompetenta elektriker är större än någonsin. Ändå fortsätter branschen att i praktiken enbart rekrytera från halva befolkningen.

Flera av landets ledande elföretag har i dag noll kvinnliga elektriker anställda.

Det är ett anmärkningsvärt faktum i ett modernt arbetsliv, särskilt när arbetsgivarna själva ofta talar om brist på utbildad personal och svårigheter att rekrytera.

Att kvinnor i hög grad saknas i installationsyrket är inte ett resultat av slumpen – utan av strukturer.

Många vittnar om att arbetsmiljön ute på arbetsplatserna fortfarande präglas av en starkt mansdominerad kultur, där jargongen exkluderar och där kvinnor i yrket ofta tvingas ”bevisa sig” på ett sätt som deras manliga kollegor slipper.

Få företag som tar ansvar

Frågan är alltså varför företag som säger sig vilja växa och framtidssäkra sin kompetens accepterar att stå utan kvinnor i sina installationsteam.

Företag talar gärna om ”mångfald” och ”inkluderande arbetsplatser”, men i praktiken är det få som tar ansvar.

Få som sätter upp konkreta mål för rekrytering. Få som arbetar medvetet för att förändra kulturen i arbetslagen. Och ännu färre som mäter och synliggör resultaten.

Samtidigt vet vi att ett mer jämställt arbetsliv inte bara är en fråga om rättvisa – det är en fråga om hållbarhet, effektivitet och framtidssäkring.

Om elbranschen på allvar ska möta framtidens behov, kan den inte fortsätta ignorera halva befolkningen.

Vi kräver fyra punkter

Det är dags för elteknikbranschen att sluta prata och börja leverera. Vi kräver:

Transparens: Att företagen ska börja redovisa könsfördelningen bland elektriker, lärlingar och rekryteringar.

Arbetsmiljö: Att alla arbetar aktivt med att förändra jargongen och kulturen ute på arbetsplatserna för att alla ska trivas.

Inkludering: Inkludera, stötta och stärk de kvinnliga elektrikerna, både på arbetet och vid rekryteringar.

Mål: Sätt konkreta mål. Att både anställda och företag tar ansvar för att nå en jämnare könsfördelning. Det är dags att utöver få in kvinnorna i branschen även behålla dem som redan finns i den!

Jämställdheten kommer inte av sig själv. Den kräver mod, vilja och ansvar. Frågan är inte varför kvinnor inte söker sig till branschen – utan varför de inte stannar. Svaret ligger i arbetsmiljön, strukturerna och ledarskapet.

Det är hög tid att branschen vaknar. För jämställdheten, för kompetensförsörjningen – och för framtiden.

Jämställdhet är inte en kvinnofråga. Det är en framgångsfråga!